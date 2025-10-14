Pembangun DeFi menantang keputusan Uniswap untuk membatasi akses aplikasi bagi pengguna Ukraina

Semakin banyak pengembang Ukraina dan pendukung DeFi yang secara terbuka menantang Uniswap Labs setelah menemukan bahwa akses ke antarmuka web utama bursa tersebut diblokir untuk pengguna di Ukraina.

Insiden ini juga memicu perdebatan tentang fitur unik yang memisahkan keuangan terdesentralisasi (DeFi) dari keuangan tradisional (TradFi), dan apakah DeFi benar-benar dapat tetap tanpa izin ketika gateway front-end-nya mematuhi rezim sanksi yang dirancang untuk TradFi.

Uniswap menghadapi reaksi keras atas pembatasan menyeluruh

Masalah ini dipublikasikan di X oleh Artem Chystiakov, seorang pengembang DeFi Ukraina yang dikenal sebagai Arvolear, yang memposting permohonan terbuka kepada Uniswap Labs setelah menemukan bahwa front end platform tersebut tidak tersedia untuk alamat IP Ukraina.

Dia mengatakan alasan yang diberikan Uniswap sejauh ini adalah bahwa "Ukraina ada dalam daftar sanksi OFAC yang disediakan di situs web Departemen Keuangan AS."

Namun, Chystiakov menunjukkan bahwa Uniswap telah salah menafsirkan informasi tersebut, menambahkan, "Dinyatakan dengan jelas bahwa tidak ada barang, jasa, atau teknologi yang boleh disediakan untuk wilayah yang disebut DNR/LNR dan wilayah Krimea di Ukraina. Kyiv dan kota/wilayah Ukraina lainnya sama sekali tidak disebutkan."

Chystiakov mengatakan dia pertama kali mengangkat masalah ini dengan dukungan Uniswap dengan nomor tiket "169045," tetapi tidak ada tindakan yang diambil mengenai masalah tersebut, sehingga dia mempublikasikannya dengan surat terbuka yang meminta perusahaan untuk mencabut larangan terhadap Ukraina.

Pembatasan tersebut tampaknya berasal dari alat kepatuhan sanksi Uniswap Labs, yang menggunakan geolokasi berbasis IP untuk mencegah pengguna di wilayah tertentu mengakses front end.

Masalah ini juga telah sampai ke Change.org di mana petisi berjudul "Pulihkan Akses Uniswap untuk Warga Ukraina," diajukan. Sejauh ini, penandatangan relatif sedikit tetapi sejak itu telah mengumpulkan dukungan dari seluruh komunitas DeFi.

Kepatuhan bertentangan dengan etos akses terbuka kripto

Ketentuan Layanan Uniswap secara eksplisit melarang penggunaan dari yurisdiksi di bawah sanksi ekonomi atau perdagangan AS. Menurut kebijakan yang dipublikasikan di situs dukungannya, pengguna tidak boleh mengakses antarmuka jika mereka berada di atau berafiliasi dengan wilayah tersebut.

Bahasa ini mencerminkan kewajiban yang ditetapkan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri AS (OFAC), yang memelihara daftar sanksi yang mencakup entitas di Krimea, Donetsk, dan Luhansk, tetapi tidak untuk wilayah Ukraina lainnya.

Kritikus mengatakan bahwa Uniswap Labs, yang mengembangkan dan mengelola antarmuka pengguna populer untuk protokol Uniswap, telah melampaui batas dalam upaya kepatuhannya.

Masa depan akses dan akuntabilitas di DeFi

Chystiakov menegaskan bahwa masalahnya bukan tentang kurangnya alternatif; pengguna Ukraina masih dapat mengakses protokol secara langsung melalui penjelajah blockchain, antarmuka pihak ketiga, atau VPN, tetapi tentang prinsip.

Dia menulis di X bahwa "Ini lebih dari sekadar ketersediaan UI, melainkan nilai-nilai kripto sejati yang gagal mereka ikuti." Menurut Chystiakov, "Ini sesederhana proyek 'wajah defi' yang gagal memenuhi janjinya tentang aksesibilitas global dan ketahanan terhadap sensor. Perilaku yang benar-benar menyedihkan dan pengecut... Bagaimana kita bisa mengklaim mengubah dunia keuangan ketika kita bahkan tidak berani mengubah diri kita sendiri? Ide DeFi retak di sini."

Komunitas DeFi Ukraina kini mendesak Uniswap Labs untuk menerapkan langkah-langkah kepatuhan yang lebih terarah, memblokir hanya wilayah dan individu yang terkena sanksi daripada seluruh negara.

Pada saat penulisan ini, baik Uniswap maupun pendirinya, Hayden Adams, belum mengirimkan tanggapan publik terhadap postingan Chystiakov di X.

Namun, perusahaan sebelumnya telah membela penggunaan alat kepatuhannya. Meski begitu, insiden ini telah menghidupkan kembali pertanyaan mendasar bagi gerakan DeFI, yaitu, dapatkah sebuah protokol benar-benar "terbuka dan tanpa izin" jika titik akses utamanya tunduk pada kontrol sepihak perusahaan atau politik?

