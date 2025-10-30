Derek Shelton Memiliki Jalan Panjang Di Depannya Sebagai Manajer Twins

Royce Lewis (23) dari Minnesota Twins berbicara dengan pelatih base pertama/infield Ramon Borrego (46) dan Brooks Lee (2) selama inning kedelapan pertandingan bisbol melawan Arizona Diamondbacks, Minggu, 14 Sept. 2025, di Minneapolis. (Foto AP/Bailey Hillesheim) Hak Cipta 2025 The Associated Press. Semua hak dilindungi

Minnesota Twins menghadapi jalan yang berat di depan, tetapi mereka kini tahu siapa yang akan memegang kendali. Klub tersebut telah mempekerjakan Derek Shelton sebagai manajer baru mereka menurut Joel Sherman dari New York Post.

Ini adalah pekerjaan manajerial MLB kedua Shelton. Dia memimpin Pittsburgh Pirates dari 2020 hingga awal musim 2025, ketika dia dibebaskan dari tugasnya pada 8 Mei.

Sebelum bergabung dengan Pirates, Shelton adalah pelatih bangku cadangan Twins selama dua tahun pada 2018 dan 2019. Twins 2019 memenangkan American League Central dengan rekor 101-61, dan kesuksesan mereka membantu mendorongnya ke posisi teratas di Pittsburgh.

Sayangnya, waktunya bersama Pirates tidak sukses di lapangan. Dia memiliki rekor 306-440 dan tidak pernah memenangkan lebih dari 76 pertandingan dalam satu musim atau finis di atas posisi keempat. Pittsburgh berada di posisi 12-26 ketika mereka melepaskannya pada Mei. Tim tersebut membuat perbaikan kecil tanpanya, mencapai 59-65 untuk sisa musim, tetapi mereka tetap mengakhiri tahun dengan 31 home run lebih sedikit dibandingkan tim MLB lainnya.

Ada batasan sejauh mana seorang manajer dapat mengontrol, dan Pirates tidak pernah memiliki daftar pemain yang kuat selama masa Shelton di sana. Dia mungkin akan menghadapi jebakan serupa di Minnesota.

Twins tampaknya masih jauh dari persaingan. Keluarga Pohlad telah mencoba menjual tim, tetapi mereka menariknya dari pasar selama musim panas ketika mereka tidak mendapatkan tawaran yang mereka sukai. Tak lama setelah itu, mereka melakukan penjualan besar-besaran, menukar sebanyak mungkin veteran untuk prospek. Mereka membuat sembilan kesepakatan terpisah secara keseluruhan, secara drastis membentuk ulang daftar pemain dan organisasi.

Pajak kemewahan gaji Minnesota adalah $177,1 juta pada 2023, kemudian $160,2 juta pada 2024, dan $140,2 juta pada 2025. Hampir pasti akan lebih rendah lagi pada 2026. Tim hanya memiliki dua kontrak terjamin saat ini. Pablo López diperkirakan akan mendapatkan $21,8 juta tahun depan, dan Byron Buxton akan membawa pulang $15,1 juta. López adalah kandidat untuk ditukar musim ini; dia cedera pada batas waktu perdagangan, yang mungkin menjadi satu-satunya alasan dia masih bersama Twins.

Minnesota mencapai 70-92 tahun lalu, dan berpisah dengan manajer Rocco Baldelli, yang tahun pertamanya mengelola tim adalah tahun terakhir Shelton sebagai pelatih bangku cadangan mereka. Mereka berada di posisi 51-57 sebelum batas waktu perdagangan, tetapi menjadi 19-35 setelah melepaskan begitu banyak pemain mereka.

Meskipun Twins memperkuat sistem pembibitan mereka dengan semua langkah mereka, itu tidak akan membantu membuat pekerjaan Shelton lebih mudah dalam jangka pendek dan menengah. Sama seperti di Pittsburgh, dia ditugaskan untuk memimpin daftar pemain yang akan kalah jumlah melawan sebagian besar lawan.

Kesuksesan Derek Shelton kemungkinan akan ditentukan oleh seberapa cepat prospek teratas Minnesota dapat menjadi pemain MLB yang produktif—meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka akan berhasil sama sekali. Apakah petinggi klub akan memiliki kesabaran dengannya sepanjang proses pembangunan kembali masih harus dilihat, tetapi untuk saat ini, mereka senang memilikinya sebagai orang yang bertanggung jawab di dugout.