Seiring pertumbuhan pasar cryptocurrency, investor semakin mencari proyek yang menawarkan utilitas nyata di luar sifat spekulatif koin meme seperti Dogecoin (DOGE). Sementara DOGE terus mempertahankan kehadiran komunitas yang kuat, ketergantungannya pada tren media sosial dan dukungan selebriti telah menyebabkan periode stagnasi dan volatilitas yang meningkat. Sebaliknya, Mutuum Finance [...]Seiring pertumbuhan pasar cryptocurrency, investor semakin mencari proyek yang menawarkan utilitas nyata di luar sifat spekulatif koin meme seperti Dogecoin (DOGE). Sementara DOGE terus mempertahankan kehadiran komunitas yang kuat, ketergantungannya pada tren media sosial dan dukungan selebriti telah menyebabkan periode stagnasi dan volatilitas yang meningkat. Sebaliknya, Mutuum Finance [...]

Pemegang Dogecoin (DOGE) Beralih ke Kripto Baru Ini dengan Utilitas Nyata

Oleh: Cryptopolitan
2025/10/20 23:00
Seiring dengan pertumbuhan pasar cryptocurrency, investor semakin mencari proyek yang menawarkan utilitas nyata di luar sifat spekulatif koin meme seperti Dogecoin (DOGE). Meskipun DOGE terus mempertahankan kehadiran komunitas yang kuat, ketergantungannya pada tren media sosial dan dukungan selebriti telah menyebabkan periode stagnasi dan volatilitas yang meningkat. Sebaliknya, Mutuum Finance (MUTM) mendapatkan daya tarik dengan berfokus pada aplikasi dunia nyata dalam pasar keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Mutuum Finance saat ini berada di Fase 6 dari penjualan awalnya, dengan lebih dari 70% dari fase ini sudah terjual habis dengan harga $0,035 per token, harga terendah yang akan pernah ada. Model pinjaman ganda inovatif proyek ini, yang menggabungkan kumpulan likuiditas Peer-to-Peer dan Peer-to-Contract, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi modal dan memberikan peluang pertumbuhan berkelanjutan bagi peserta jangka pendek dan jangka panjang. Pendekatan ini memposisikan Mutuum Finance sebagai salah satu cryptocurrency teratas di pasar DeFi, menarik investor yang mencari proyek dengan viabilitas jangka panjang dan utilitas nyata.

Analisis Harga Dogecoin (DOGE): Dukungan Utama Mungkin Menarik Reli Jangka Pendek

Dogecoin (DOGE) saat ini ditemukan diperdagangkan dekat dengan dukungan utama pada level $0,18–$0,19, di mana para bull mungkin mencoba mempertahankan harga di sana melawan para bear. Jika dukungan ini tetap kuat, maka mungkin akan menyaksikan pantulan pullback jangka pendek, di mana pedagang dapat membeli. Namun, penurunan di bawah sini dapat menyebabkan pintu terbuka di $0,095, menggambarkan realitas bahwa DOGE masih dalam fase koreksi. Sementara investor mengawasi dukungan penting ini untuk tanda-tanda perbaikan, investor juga memperhatikan Mutuum Finance (MUTM) untuk inisiatif dengan fundamental yang kuat dan pertumbuhan masa depan pada tahun 2025. Sebagai salah satu cryptocurrency teratas yang sedang dibahas saat ini, pergerakan DOGE terus mempengaruhi sentimen pasar yang lebih luas.

Mutuum Finance Muncul Lebih Kuat dari yang Diperkirakan

Mutuum Finance (MUTM) sudah menjadi proyek koin kripto baru yang paling dinantikan di sektor DeFi, dengan pengembangan yang sudah melampaui proyeksi awal. Penjualan awalnya telah menarik perhatian lebih dari 17.320 pembeli dan telah menghasilkan total gabungan lebih dari $17,65 juta sejauh ini. Adopsi awal seperti itu menjadikannya pilihan pertama bagi investor yang bertanya-tanya apa yang harus diinvestasikan dalam jangka panjang.

Penjualan awal yang sedang berlangsung telah berkembang pesat melalui model berbasis fase terstruktur, dengan setiap tahap memperkenalkan harga token yang lebih tinggi. MUTM saat ini dihargai $0,035 di Fase 6, menandai kenaikan 250% dari harga Fase 1 awalnya sebesar $0,01. Lebih dari 70% dari fase saat ini sudah terjual, dan kenaikan harga 20% berikutnya akan berlaku setelah fase ini berakhir. Kenaikan nilai yang stabil ini telah menarik minat investor yang berkembang, karena banyak yang melihat alokasi yang tersisa sebagai salah satu kesempatan terakhir untuk memperoleh MUTM dengan harga terendahnya sebelum proyek bertransisi mendekati peluncuran.

Mutuum Finance, sesuai dengan roadmap-nya, akan meluncurkan protokol peminjaman dan peminjamannya sebagai tonggak penting pengembangan dalam ruang DeFi. Versi 1 (V1) akan dirilis di Sepolia Testnet pada Q4 2025 dengan rangkaian produk keuangan terdesentralisasi revolusioner termasuk kumpulan likuiditas, mtTokens, token utang, dan bot likuidator.

ETH dan USDT akan dipinjamkan dan dipinjam serta dijadikan jaminan, dan mereka akan memiliki keuntungan menjadi yang pertama menggunakan sistem peminjaman terdesentralisasi yang aman, berbiaya rendah, dan sepenuhnya. Jenis inovasi ini tidak hanya menjadikan Mutuum Finance sebagai peluang investasi koin kripto baru yang menarik untuk diperhatikan, tetapi juga salah satu cryptocurrency teratas dengan potensi jangka panjang yang sangat tinggi.

Posisi Papan Peringkat Harian

Pembeli terbesar 24 jam terakhir telah menghabiskan $519, $515, $424, $308 untuk membeli token MUTM sebagai bukti minat yang berkembang dan aktivitas komunitas. Pembeli harian tertinggi di papan mendapatkan hadiah MUTM sebesar $500. Pengguna hanya perlu melakukan perdagangan dalam periode 24 jam, memberi penghargaan pada likuiditas komunitas aktif dan aktivitas tinggi.

Dengan lebih dari 17.320 investor dan modal $17,65 juta, Mutuum Finance (MUTM) dengan cepat menjadi salah satu cryptocurrency teratas untuk diinvestasikan pada tahun 2025. Berada di $0,035 di Fase 6, nilai terendahnya sepanjang masa, dan lebih dari 70% terjual habis, arsitektur DeFi pinjaman ganda proyek dan peluncuran protokol Q4 2025 dalam waktu singkat semakin menegaskan jalur pertumbuhannya yang solid. Saat investor Dogecoin beralih ke utilitas nyata, Mutuum Finance adalah koin kripto baru dengan inovasi, skalabilitas, dan daya tarik untuk mendorong generasi berikutnya dari adopsi DeFi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Mutuum Finance (MUTM) silakan gunakan tautan berikut:

Website: https://mutuum.com/

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

