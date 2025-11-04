Dogecoin turun saat Fed mempertahankan kendali ketat pada suku bunga

Harga Dogecoin turun dua digit mendekati $0,16 saat pasar cryptocurrency mengalami penurunan signifikan pada Senin, 3 November.

Ringkasan Dogecoin menyentuh titik terendah $0,16 saat Bitcoin turun ke $105.366 dan Ethereum ke $3.564.

Cryptocurrency merosot di tengah komentar oleh pejabat tinggi Federal Reserve tentang suku bunga.

Analis telah memprediksi potensi penurunan hingga titik terendah $0,14 untuk DOGE.

Saat pasar kripto yang lebih luas mengalami penurunan mendadak pada hari Senin, memperpanjang kelemahan yang terlihat pada Oktober, Dogecoin (DOGE) terjun ke titik terendah $0,16. Harga koin meme tersebut turun dua digit sebelum para bull menghentikan kerugian dan memantul mendekati $0,17.

Namun, token DOGE, yang tetap berada di 10 besar cryptocurrency berdasarkan kapitalisasi pasar sementara hampir semua koin lainnya merosot, masih turun 9% selama 24 jam terakhir saat artikel ini ditulis.

Memecoin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar berada di urutan ke-10 dalam daftar kapitalisasi pasar dengan $25,5 miliar. Meski demikian, telah mencatat kerugian yang diperpanjang selama seminggu terakhir sebesar 18%, dan lonjakan 268% dalam volume harian menjadi lebih dari $3,3 miliar menunjukkan penjualan besar-besaran.

Mengapa harga Dogecoin turun hari ini?

Penurunan ke titik terendah intraday terjadi saat sentimen di seluruh kripto semakin melemah pada hari Senin di tengah komentar dari pejabat tinggi Federal Reserve tentang suku bunga.

Austan Goolsbee, presiden Federal Reserve Bank of Chicago, mengatakan dalam pernyataannya pada 3 November, bahwa dia tidak akan terburu-buru untuk memotong suku bunga lebih lanjut sementara inflasi tetap jauh dari target Fed sebesar 2%.

Dia mencatat bahwa dia belum "memutuskan menjelang pertemuan Desember" dengan ambang batasnya untuk pemotongan lain agak lebih tinggi daripada ketika bank sentral memotong suku bunga pada September dan Oktober.

Investor telah menunjukkan kegelisahan sejak pemotongan suku bunga minggu lalu karena ketua Fed Jerome Powell mengisyaratkan pemotongan pada Desember "bukan kesimpulan yang pasti."

Komentar Goolsbee menambah sentimen yang lesu, dengan harga Dogecoin turun saat Bitcoin merosot ke titik terendah $105.336 dan Ethereum mengurangi keuntungan hingga menyentuh $3.564.

Analis kripto di crypto.news baru-baru ini menunjukkan potensi penurunan nilai DOGE, mencatat $0,14 sebagai target langsung bagi para beruang.