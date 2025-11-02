Paus Dogecoin Menurunkan Jutaan: Apakah Dukungan $0.18 Akan Segera Pecah?

TLDR

Paus Dogecoin menjual 440 juta token DOGE dalam periode 72 jam menurut data on-chain dari Santiment.

Dompet paus tingkat menengah yang memegang antara 10 juta dan 100 juta DOGE mengurangi saham mereka dari 15,51% menjadi 15,15% dari total pasokan.

Harga Dogecoin turun ke $0,18 setelah jatuh 5,76% minggu lalu dan anjlok 27% selama sebulan terakhir.

Transaksi paus senilai lebih dari $100.000 melonjak menjadi 119 pada 30 Oktober sebelum anjlok menjadi hanya 15 transaksi.

Paus Dogecoin yang lebih besar yang memegang lebih dari 100 juta token meningkatkan posisi mereka dari 19,28% menjadi 19,46% selama periode yang sama.

Paus Dogecoin telah menjual 440 juta token DOGE dalam 72 jam terakhir, memicu kekhawatiran baru tentang volatilitas. Koin meme ini turun ke $0,18 setelah minggu-minggu harga menurun dan tekanan jual yang meningkat. Data on-chain mengkonfirmasi dompet paus tingkat menengah melakukan salah satu likuidasi jangka pendek terbesar mereka dalam beberapa minggu terakhir.

Distribusi Massal Paus Dogecoin Mengurangi Kepemilikan DOGE

Data Santiment mengungkapkan bahwa dompet yang memegang 10 juta hingga 100 juta DOGE menjual sekitar 440 juta token. Paus Dogecoin ini mengendalikan 15,51% dari total pasokan pada 29 Oktober tetapi turun menjadi 15,15% saat ini. Penurunan cepat terjadi hanya dalam tiga hari, menunjukkan pola distribusi yang dipercepat.

Pasar merespons dengan cepat terhadap aktivitas paus dengan koreksi harga langsung. Data CoinMarketCap menunjukkan DOGE turun 5,76% minggu lalu dan anjlok 27% selama sebulan terakhir. Volume transaksi untuk paus Dogecoin yang mengelola lebih dari $100.000 melonjak menjadi 119 pada 30 Oktober.

Namun, transaksi besar ini anjlok menjadi hanya 15 pada saat pelaporan. Penurunan tajam ini menunjukkan bahwa pedagang volume tinggi beralih dari distribusi aktif ke posisi dorman. Transisi ini terjadi dalam hitungan hari, mencerminkan perubahan cepat dalam perilaku paus dan sentimen pasar.

Pemain Lebih Besar Mengakumulasi Sementara Pemegang Tingkat Menengah Keluar

Sementara paus Dogecoin tingkat menengah mengurangi kepemilikan, pemain yang lebih besar justru meningkatkan posisi mereka selama periode yang sama. Dompet yang melebihi 100 juta DOGE meningkatkan saham mereka dari 19,28% menjadi 19,46% dari total pasokan. Pola akumulasi ini menunjukkan pembelian strategis dari pemegang tingkat atas saat harga menurun.

Sementara itu, investor yang memegang antara 100.000 dan 10 juta DOGE mempertahankan posisi stabil sepanjang volatilitas. Sikap netral mereka menunjukkan pendekatan tunggu dan lihat saat pasar mengalami gejolak. Tingkatan dompet yang berbeda jelas mengadopsi strategi yang berbeda dalam merespons aksi harga saat ini.

Metrik on-chain Santiment menunjukkan redistribusi ini terus berlanjut di berbagai kategori pemegang. Data tersebut mengungkapkan dinamika kompleks antara berbagai kelas paus Dogecoin dan investor yang lebih kecil. Peserta pasar memposisikan diri mereka secara berbeda berdasarkan kepemilikan dan toleransi risiko mereka.

Analis Memproyeksikan Pemulihan Meskipun Ada Penjualan Paus

Analis kripto Ali Martinez mengidentifikasi $0,18 sebagai level support kritis untuk aksi harga DOGE. Mempertahankan level ini dapat memicu gelombang pemulihan yang menargetkan $0,26 pada awalnya, Martinez menyarankan. Analisisnya menunjukkan potensi kenaikan menuju $0,33 jika support tetap kuat.

Grafik Martinez menunjukkan DOGE terkonsolidasi dalam pola Ascending Channel yang mirip dengan fase pemulihan sebelumnya. Formasi teknis ini menunjukkan momentum ke atas dapat berlanjut setelah tekanan jual saat ini mereda. Pola historis menunjukkan potensi pemulihan ada meskipun distribusi paus terus berlangsung.

Bitcoinsensus merilis proyeksi jangka panjang yang membandingkan siklus DOGE saat ini dengan tren kinerja masa lalu. Reli sebelumnya memberikan keuntungan 300% dan 500% dalam siklus pasar sebelumnya. Analisis sekarang menunjukkan potensi lonjakan 800% yang dapat mendorong DOGE menuju $1,70.

Proyeksi ini bergantung pada fase momentum yang berkembang didukung oleh trendline naik dari 2023. Pola grafik mencerminkan perilaku siklikal yang telah berulang di beberapa siklus pasar. Indikator teknis ini menawarkan konteks untuk pergerakan harga potensial di masa depan, meskipun ada kelemahan saat ini.

Status Pasar Saat Ini Menunjukkan Sinyal Campuran

Paus Dogecoin terus membentuk dinamika pasar melalui keputusan pembelian dan penjualan mereka. Penjualan 440 juta token mewakili pasokan substansial yang memasuki pasar dalam jangka waktu yang singkat. Aksi harga di $0,18 sekarang berfungsi sebagai tes untuk arah jangka pendek.

Perbedaan antara perilaku pemegang tingkat menengah dan tingkat atas menciptakan ketidakpastian tentang tren masa depan. Paus Dogecoin yang lebih kecil mengurangi eksposur sementara pemegang terbesar mengakumulasi lebih banyak token. Perpecahan ini menandakan tingkat keyakinan yang berbeda di berbagai ukuran dompet dan horizon investasi.

Postingan Dogecoin Whales Offload Millions: Is $0.18 Support About To Break? pertama kali muncul di Blockonomi.