Futures Dow Jones naik karena meredanya ketegangan perdagangan AS-China, taruhan pemotongan suku bunga Fed

Futures Dow Jones naik 0,37% mendekati 46.550 selama jam perdagangan Eropa, menjelang pembukaan sesi reguler Amerika Serikat (AS) pada hari Senin. Futures S&P 500 naik 0,45% untuk diperdagangkan sekitar 6.730, sementara futures Nasdaq 100 naik 0,56% menembus di atas 25.100 pada saat penulisan. Futures indeks AS mendapatkan momentum di tengah meredanya ketegangan perdagangan Amerika Serikat (AS)-China. Presiden AS Donald Trump mencatat bahwa dia ingin China membeli kedelai setidaknya dalam jumlah yang mereka beli sebelumnya. Trump menambahkan bahwa dia percaya China akan membuat kesepakatan tentang kedelai. "Kami dapat menurunkan apa yang harus dibayar China dalam tarif, tetapi China juga harus melakukan sesuatu untuk kami," tambahnya. Minggu lalu, Dow Jones turun 0,65%, S&P 500 turun 0,63%, dan Nasdaq 100 turun 0,36%, tertekan oleh kekhawatiran perdagangan yang muncul kembali, tekanan pada bank regional, dan pengambilan keuntungan pada saham terkait AI. Pedagang sekarang mengalihkan fokus mereka pada hasil kuartalan dari Netflix, Coca-Cola, Tesla, IBM, dan Intel, karena pemadaman data yang sedang berlangsung akibat penutupan pemerintah mendorong pasar untuk petunjuk pasar baru. Saham AS juga mendapat dukungan dari meningkatnya kemungkinan pemotongan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve AS (Fed). CME FedWatch Tool menunjukkan bahwa pasar sekarang memperkirakan hampir 100% kemungkinan pemotongan suku bunga Fed pada Oktober dan kemungkinan 96% untuk pengurangan lain pada Desember. FAQ Dow Jones Dow Jones Industrial Average, salah satu indeks pasar saham tertua di dunia, terdiri dari 30 saham yang paling banyak diperdagangkan di AS. Indeks ini ditimbang berdasarkan harga daripada ditimbang berdasarkan kapitalisasi. Indeks ini dihitung dengan menjumlahkan harga saham konstituen dan membaginya dengan faktor, saat ini 0,152. Indeks ini didirikan oleh Charles Dow, yang juga mendirikan Wall Street Journal.

Futures Dow Jones naik karena meredanya ketegangan perdagangan AS-China, taruhan pemotongan suku bunga Fed

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/20 17:21
Futures Dow Jones naik 0,37% mendekati 46.550 selama jam perdagangan Eropa, menjelang pembukaan sesi reguler Amerika Serikat (AS) pada hari Senin. Futures S&P 500 naik 0,45% diperdagangkan sekitar 6.730, sementara futures Nasdaq 100 naik 0,56% menembus level 25.100 pada saat penulisan.

Futures indeks AS menguat di tengah meredanya ketegangan perdagangan Amerika Serikat (AS)-China. Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa dia ingin China membeli kedelai setidaknya dalam jumlah yang mereka beli sebelumnya. Trump menambahkan bahwa dia percaya China akan membuat kesepakatan tentang kedelai. "Kami dapat menurunkan tarif yang harus dibayar China, tetapi China juga harus melakukan sesuatu untuk kami," tambahnya.

Minggu lalu, Dow Jones turun 0,65%, S&P 500 turun 0,63%, dan Nasdaq 100 turun 0,36%, tertekan oleh kekhawatiran perdagangan yang muncul kembali, tekanan pada bank regional, dan pengambilan keuntungan pada saham terkait AI. Para pedagang kini mengalihkan fokus mereka pada hasil kuartalan dari Netflix, Coca-Cola, Tesla, IBM, dan Intel, karena pemadaman data yang sedang berlangsung akibat penutupan pemerintah mendorong pasar mencari petunjuk pasar baru.

Saham AS juga mendapat dukungan dari meningkatnya kemungkinan pemotongan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve AS (Fed). CME FedWatch Tool menunjukkan bahwa pasar saat ini memperkirakan hampir 100% kemungkinan pemotongan suku bunga Fed pada Oktober dan 96% kemungkinan penurunan lain pada Desember.

FAQ Dow Jones

Dow Jones Industrial Average, salah satu indeks pasar saham tertua di dunia, terdiri dari 30 saham yang paling banyak diperdagangkan di AS. Indeks ini dibobot berdasarkan harga bukan berdasarkan kapitalisasi. Indeks ini dihitung dengan menjumlahkan harga saham-saham penyusunnya dan membaginya dengan faktor, saat ini 0,152. Indeks ini didirikan oleh Charles Dow, yang juga mendirikan Wall Street Journal. Pada tahun-tahun berikutnya, indeks ini dikritik karena tidak cukup representatif secara luas karena hanya melacak 30 konglomerat, tidak seperti indeks yang lebih luas seperti S&P 500.

Banyak faktor berbeda yang mendorong Dow Jones Industrial Average (DJIA). Kinerja agregat perusahaan komponen yang terungkap dalam laporan pendapatan perusahaan kuartalan adalah yang utama. Data makroekonomi AS dan global juga berkontribusi karena berdampak pada sentimen investor. Tingkat suku bunga, yang ditetapkan oleh Federal Reserve (Fed), juga mempengaruhi DJIA karena mempengaruhi biaya kredit, yang sangat diandalkan oleh banyak perusahaan. Oleh karena itu, inflasi dapat menjadi pendorong utama serta metrik lain yang berdampak pada keputusan Fed.

Teori Dow adalah metode untuk mengidentifikasi tren utama pasar saham yang dikembangkan oleh Charles Dow. Langkah kunci adalah membandingkan arah Dow Jones Industrial Average (DJIA) dan Dow Jones Transportation Average (DJTA) dan hanya mengikuti tren di mana keduanya bergerak dalam arah yang sama. Volume adalah kriteria konfirmasi. Teori ini menggunakan elemen analisis puncak dan lembah. Teori Dow mengajukan tiga fase tren: akumulasi, ketika uang pintar mulai membeli atau menjual; partisipasi publik, ketika publik yang lebih luas bergabung; dan distribusi, ketika uang pintar keluar.

Ada sejumlah cara untuk memperdagangkan DJIA. Salah satunya adalah menggunakan ETF yang memungkinkan investor memperdagangkan DJIA sebagai satu sekuritas, daripada harus membeli saham di semua 30 perusahaan penyusunnya. Contoh terkemuka adalah SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Kontrak futures DJIA memungkinkan pedagang untuk berspekulasi pada nilai masa depan indeks dan Opsi memberikan hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual indeks pada harga yang telah ditentukan di masa depan. Reksa dana memungkinkan investor untuk membeli bagian dari portofolio saham DJIA yang terdiversifikasi sehingga memberikan eksposur terhadap indeks secara keseluruhan.

Sumber: https://www.fxstreet.com/news/dow-jones-futures-rise-due-to-easing-us-china-trade-tensions-fed-rate-cut-bets-202510200831

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Coinstats2025/11/09 20:17
Coinstats2025/11/09 20:17
Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Blockonomi2025/11/09 18:59
Blockonomi2025/11/09 18:59
Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan reli Cardano? LivLive ($LIVE) menggabungkan AR, blockchain, dan rewards, menawarkan bonus presale 200% dan potensi kenaikan 1000x bagi pembeli awal di Q4 2025.
Blockchainreporter2025/11/09 19:41
