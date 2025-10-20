Futures Dow Jones naik karena meredanya ketegangan perdagangan AS-China, taruhan pemotongan suku bunga Fed

Postingan Dow Jones futures naik karena meredanya ketegangan perdagangan AS-China, taruhan pemotongan suku bunga Fed muncul di BitcoinEthereumNews.com. Futures Dow Jones naik 0,37% mendekati 46.550 selama jam perdagangan Eropa, menjelang pembukaan sesi reguler Amerika Serikat (AS) pada hari Senin. Futures S&P 500 naik 0,45% untuk diperdagangkan sekitar 6.730, sementara futures Nasdaq 100 naik 0,56% menembus di atas 25.100 pada saat penulisan. Futures indeks AS mendapatkan momentum di tengah meredanya ketegangan perdagangan Amerika Serikat (AS)-China. Presiden AS Donald Trump mencatat bahwa dia ingin China membeli kedelai setidaknya dalam jumlah yang mereka beli sebelumnya. Trump menambahkan bahwa dia percaya China akan membuat kesepakatan tentang kedelai. "Kami dapat menurunkan apa yang harus dibayar China dalam tarif, tetapi China juga harus melakukan sesuatu untuk kami," tambahnya. Minggu lalu, Dow Jones turun 0,65%, S&P 500 turun 0,63%, dan Nasdaq 100 turun 0,36%, tertekan oleh kekhawatiran perdagangan yang muncul kembali, tekanan pada bank regional, dan pengambilan keuntungan pada saham terkait AI. Pedagang sekarang mengalihkan fokus mereka pada hasil kuartalan dari Netflix, Coca-Cola, Tesla, IBM, dan Intel, karena pemadaman data yang sedang berlangsung akibat penutupan pemerintah mendorong pasar untuk petunjuk pasar baru. Saham AS juga mendapat dukungan dari meningkatnya kemungkinan pemotongan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve AS (Fed). CME FedWatch Tool menunjukkan bahwa pasar sekarang memperkirakan hampir 100% kemungkinan pemotongan suku bunga Fed pada Oktober dan kemungkinan 96% untuk pengurangan lain pada Desember. FAQ Dow Jones Dow Jones Industrial Average, salah satu indeks pasar saham tertua di dunia, terdiri dari 30 saham yang paling banyak diperdagangkan di AS. Indeks ini ditimbang berdasarkan harga daripada ditimbang berdasarkan kapitalisasi. Indeks ini dihitung dengan menjumlahkan harga saham konstituen dan membaginya dengan faktor, saat ini 0,152. Indeks ini didirikan oleh Charles Dow, yang juga mendirikan Wall Street Journal.… Postingan Dow Jones futures naik karena meredanya ketegangan perdagangan AS-China, taruhan pemotongan suku bunga Fed muncul di BitcoinEthereumNews.com. Futures Dow Jones naik 0,37% mendekati 46.550 selama jam perdagangan Eropa, menjelang pembukaan sesi reguler Amerika Serikat (AS) pada hari Senin. Futures S&P 500 naik 0,45% untuk diperdagangkan sekitar 6.730, sementara futures Nasdaq 100 naik 0,56% menembus di atas 25.100 pada saat penulisan. Futures indeks AS mendapatkan momentum di tengah meredanya ketegangan perdagangan Amerika Serikat (AS)-China. Presiden AS Donald Trump mencatat bahwa dia ingin China membeli kedelai setidaknya dalam jumlah yang mereka beli sebelumnya. Trump menambahkan bahwa dia percaya China akan membuat kesepakatan tentang kedelai. "Kami dapat menurunkan apa yang harus dibayar China dalam tarif, tetapi China juga harus melakukan sesuatu untuk kami," tambahnya. Minggu lalu, Dow Jones turun 0,65%, S&P 500 turun 0,63%, dan Nasdaq 100 turun 0,36%, tertekan oleh kekhawatiran perdagangan yang muncul kembali, tekanan pada bank regional, dan pengambilan keuntungan pada saham terkait AI. Pedagang sekarang mengalihkan fokus mereka pada hasil kuartalan dari Netflix, Coca-Cola, Tesla, IBM, dan Intel, karena pemadaman data yang sedang berlangsung akibat penutupan pemerintah mendorong pasar untuk petunjuk pasar baru. Saham AS juga mendapat dukungan dari meningkatnya kemungkinan pemotongan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve AS (Fed). CME FedWatch Tool menunjukkan bahwa pasar sekarang memperkirakan hampir 100% kemungkinan pemotongan suku bunga Fed pada Oktober dan kemungkinan 96% untuk pengurangan lain pada Desember. FAQ Dow Jones Dow Jones Industrial Average, salah satu indeks pasar saham tertua di dunia, terdiri dari 30 saham yang paling banyak diperdagangkan di AS. Indeks ini ditimbang berdasarkan harga daripada ditimbang berdasarkan kapitalisasi. Indeks ini dihitung dengan menjumlahkan harga saham konstituen dan membaginya dengan faktor, saat ini 0,152. Indeks ini didirikan oleh Charles Dow, yang juga mendirikan Wall Street Journal.…