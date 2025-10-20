Futures Dow Jones naik karena meredanya ketegangan perdagangan AS-China, taruhan pemotongan suku bunga Fed

Futures Dow Jones naik 0,37% mendekati 46.550 selama jam perdagangan Eropa, menjelang pembukaan sesi reguler Amerika Serikat (AS) pada hari Senin. Futures S&P 500 naik 0,45% diperdagangkan sekitar 6.730, sementara futures Nasdaq 100 naik 0,56% menembus level 25.100 pada saat penulisan.
Futures indeks AS menguat di tengah meredanya ketegangan perdagangan Amerika Serikat (AS)-China. Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa dia ingin China membeli kedelai setidaknya dalam jumlah yang mereka beli sebelumnya. Trump menambahkan bahwa dia percaya China akan membuat kesepakatan tentang kedelai. "Kami dapat menurunkan tarif yang harus dibayar China, tetapi China juga harus melakukan sesuatu untuk kami," tambahnya.
Minggu lalu, Dow Jones turun 0,65%, S&P 500 turun 0,63%, dan Nasdaq 100 turun 0,36%, tertekan oleh kekhawatiran perdagangan yang muncul kembali, tekanan pada bank regional, dan pengambilan keuntungan pada saham terkait AI. Para pedagang kini mengalihkan fokus mereka pada hasil kuartalan dari Netflix, Coca-Cola, Tesla, IBM, dan Intel, karena pemadaman data yang sedang berlangsung akibat penutupan pemerintah mendorong pasar mencari petunjuk pasar baru.
Saham AS juga mendapat dukungan dari meningkatnya kemungkinan pemotongan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve AS (Fed). CME FedWatch Tool menunjukkan bahwa pasar saat ini memperkirakan hampir 100% kemungkinan pemotongan suku bunga Fed pada Oktober dan 96% kemungkinan penurunan lain pada Desember.
FAQ Dow Jones
Dow Jones Industrial Average, salah satu indeks pasar saham tertua di dunia, terdiri dari 30 saham yang paling banyak diperdagangkan di AS. Indeks ini dibobot berdasarkan harga bukan berdasarkan kapitalisasi. Indeks ini dihitung dengan menjumlahkan harga saham-saham penyusunnya dan membaginya dengan faktor, saat ini 0,152. Indeks ini didirikan oleh Charles Dow, yang juga mendirikan Wall Street Journal. Pada tahun-tahun berikutnya, indeks ini dikritik karena tidak cukup representatif secara luas karena hanya melacak 30 konglomerat, tidak seperti indeks yang lebih luas seperti S&P 500.
Banyak faktor berbeda yang mendorong Dow Jones Industrial Average (DJIA). Kinerja agregat perusahaan komponen yang terungkap dalam laporan pendapatan perusahaan kuartalan adalah yang utama. Data makroekonomi AS dan global juga berkontribusi karena berdampak pada sentimen investor. Tingkat suku bunga, yang ditetapkan oleh Federal Reserve (Fed), juga mempengaruhi DJIA karena mempengaruhi biaya kredit, yang sangat diandalkan oleh banyak perusahaan. Oleh karena itu, inflasi dapat menjadi pendorong utama serta metrik lain yang berdampak pada keputusan Fed.
Teori Dow adalah metode untuk mengidentifikasi tren utama pasar saham yang dikembangkan oleh Charles Dow. Langkah kunci adalah membandingkan arah Dow Jones Industrial Average (DJIA) dan Dow Jones Transportation Average (DJTA) dan hanya mengikuti tren di mana keduanya bergerak dalam arah yang sama. Volume adalah kriteria konfirmasi. Teori ini menggunakan elemen analisis puncak dan lembah. Teori Dow mengajukan tiga fase tren: akumulasi, ketika uang pintar mulai membeli atau menjual; partisipasi publik, ketika publik yang lebih luas bergabung; dan distribusi, ketika uang pintar keluar.
Ada sejumlah cara untuk memperdagangkan DJIA. Salah satunya adalah menggunakan ETF yang memungkinkan investor memperdagangkan DJIA sebagai satu sekuritas, daripada harus membeli saham di semua 30 perusahaan penyusunnya. Contoh terkemuka adalah SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Kontrak futures DJIA memungkinkan pedagang untuk berspekulasi pada nilai masa depan indeks dan Opsi memberikan hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual indeks pada harga yang telah ditentukan di masa depan. Reksa dana memungkinkan investor untuk membeli bagian dari portofolio saham DJIA yang terdiversifikasi sehingga memberikan eksposur terhadap indeks secara keseluruhan.
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/dow-jones-futures-rise-due-to-easing-us-china-trade-tensions-fed-rate-cut-bets-202510200831