Dvalishvili vs. Yan Menjadi Sorotan Kartu Akhir Tahun yang Besar

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/14 06:37
LAS VEGAS, NEVADA – 23 SEPTEMBER: Presiden dan CEO UFC Dana White bereaksi setelah pertarungan kelas terbang antara Jeisla Chaves dari Brasil dan Sofia Montenegro dari Argentina selama Dana White's Contender Series musim sembilan, minggu ketujuh di UFC APEX pada 23 September 2025 di Las Vegas, Nevada. (Foto oleh Chris Unger/Zuffa LLC)

Zuffa LLC

Kartu PPV UFC terakhir di ESPN sangat padat. Pada 6 Desember di T-Mobile Arena di Las Vegas, Merab Dvalishvili akan kembali ke Oktagon untuk mempertahankan gelar kelas bantam UFC-nya melawan Petr Yan dalam pertandingan utama UFC 323.

Presiden UFC Dana White mengumumkannya di media sosial pada Senin, 13 Oktober.

Pertandingan ini menjadi momen kritis bagi kedua petarung, dengan Dvalishvili berusaha mengukuhkan posisinya sebagai juara paling aktif di era modern–dan mungkin petarung kelas bantam putra terhebat sepanjang masa.

Tempo, tekanan, dan serangan berbasis gulat yang kuat telah menjadikannya salah satu petarung paling tangguh di roster. Sementara itu, ketepatan taktis Yan dan pengalamannya dalam pertarungan lima ronde menjadikan ini salah satu pertandingan ulang yang paling dinantikan tahun ini.

Dalam pertandingan co-main event, juara kelas terbang UFC Alexandre Pantoja akan mempertahankan gelarnya melawan Joshua Van. Juga dalam kartu tersebut, mantan juara dua divisi Henry Cejudo menghadapi bintang yang sedang naik daun Payton Talbot dan mantan juara kelas light heavyweight UFC Jan Blachowicz menghadapi penantang kelas 205-pound yang sedang naik, Bogdan Guskov.

Berikut rincian yang kita ketahui tentang kartu UFC 323, menurut Tapology.

  • (c) Merab Dvalishvili vs. Petr Yan — 135 lbs – Kejuaraan kelas bantam putra UFC
  • (c) Alexandre Pantoja vs. Joshua Van — 125 lbs – Kejuaraan kelas terbang putra UFC
  • Maycee Barber vs. Karine Silva — 125 lbs
  • Henry Cejudo vs. Payton Talbott — 135 lbs
  • Jan Błachowicz vs. Bogdan Guskov — 205 lbs
  • Makhmud Abdul-Malik vs. Antonio Trócoli — 185 lbs

Dvalishvili berusaha menjadi petarung pertama yang berhasil mempertahankan gelarnya empat kali dalam satu kalender. Pada Januari, Dvalishvili meraih kemenangan keputusan bulat atas Umar Nurmagomedov. Pada Juni, dia mengalahkan Sean O'Malley dengan submission dalam pertandingan ulang mereka. Pada 4 Oktober, Dvalishvili mengalahkan Cory Sandhagen melalui keputusan bulat.

LAS VEGAS, NEVADA – 11 MARET: (Kiri-Kanan) Merab Dvalishvili dari Georgia meninju Petr Yan dari Rusia dalam pertarungan kelas bantam selama acara UFC Fight Night di The Theater di Virgin Hotels Las Vegas pada 11 Maret 2023 di Las Vegas, Nevada. (Foto oleh Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images)

Zuffa LLC via Getty Images

Pertarungan dengan Yan juga akan menjadi pertandingan ulang karena dia mengalahkan mantan juara tersebut melalui keputusan bulat pada Maret 2023.

Yan telah bangkit dari tiga kekalahan beruntun dengan kemenangan keputusan bulat atas Song Yadong (Maret 2024), Deiveson Figueiredo (Nov. 2024) dan Marcus McGhee (Juli 202). Yan diperkirakan akan memberikan ujian terbaik bagi Dvalishvili sejak bentrokan dengan Nurmagomedov.

Bersama dengan Dvalishvili, Pantoja telah membuktikan dirinya sebagai juara UFC yang paling dominan. Sejak memenangkan gelar dari Brandon Moreno pada Juli 2023 di UFC 290, Pantoja telah berhasil mempertahankan gelarnya empat kali dengan kemenangan atas Brandon Royval (Des. 2023), Steve Erceg (Mei 2024), Kai Asakura (Des. 2024) dan Kai Kara-France (Juni 2025).

LAS VEGAS, NEVADA – 28 JUNI: Alexandre Pantoja dari Brasil bereaksi di akhir pertarungan dalam pertandingan kejuaraan kelas terbang UFC selama acara UFC 317 di T-Mobile Arena pada 28 Juni 2025 di Las Vegas, Nevada. (Foto oleh Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Zuffa LLC

Van sedang dalam performa luar biasa. Dia telah memenangkan lima pertarungan berturut-turut termasuk kemenangan keputusan bulat atas Royval pada Juni 2025 di UFC 317.

Rentetan kemenangan ini telah memberinya kredibilitas untuk menantang gelar, dan output pukulannya yang dikombinasikan dengan tekanan maju yang tanpa rasa takut menjadikannya salah satu penantang baru yang paling menjanjikan di kelas berat manapun

LAS VEGAS, NEVADA – 28 JUNI: Joshua Van dari Myanmar melihat selama pertandingan kelas terbang di UFC 317 di T-Mobile Arena pada 28 Juni 2025 di Las Vegas, Nevada. (Foto oleh Ian Maule/Getty Images)

Getty Images

Jika Pantoja mengalahkan Van, tidak jelas ke mana petarung Brasil ini harus melangkah selanjutnya. Dia praktis telah membersihkan divisi kelas terbang dan hanya sedikit—jika ada—tantangan yang tersisa. Bahkan ada pembicaraan di kalangan penggemar tentang kemungkinan naik ke kelas bantam, di mana pertandingan-pertandingan baru bisa menunggunya. Namun untuk saat ini, fokusnya tetap pada mempertahankan posisinya sebagai raja kelas 125-pound.

Sumber: https://www.forbes.com/sites/brianmazique/2025/10/13/ufc-announces-huge-ufc-323-double-championship-main-and-co-main-events/

