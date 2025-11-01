Elon Musk tentang Fitur Platform Pesan X Chat dan Enkripsi P2P Seperti Bitcoin

Postingan Elon Musk tentang Fitur Platform Pesan X Chat dan Enkripsi P2P Mirip Bitcoin muncul di BitcoinEthereumNews.com. CEO Tesla dan Space X Elon Musk mengatakan X akan meluncurkan "X Chat" mandiri dalam beberapa bulan mendatang sambil tetap menyematkan Chat di X, menambahkan bahwa pendekatan enkripsi peer-to-peer-nya "mirip dengan Bitcoin" dan sistem tersebut menghindari kait iklan. Berbicara pada "Joe Rogan Experience" hari Jumat, Musk mengatakan X telah "membangun ulang seluruh tumpukan pesan" sebagai X Chat dan berpendapat keamanan harus dilihat dalam "tingkat ketidakamanan," bukan sebagai biner. Dia menggambarkan model gaya peer-to-peer dan mengatakan tujuannya adalah membuat Chat "paling tidak tidak aman" di antara aplikasi pesan. Dia menambahkan bahwa enkripsi "sangat baik" dan sedang menjalani pengujian menyeluruh. Musk menghubungkan pitch keamanannya dengan desain bisnis. Dia mengatakan pesaing messenger memperkenalkan risiko ketika mereka menyertakan "kait untuk iklan," berpendapat bahwa jalur apa pun yang digunakan untuk menargetkan iklan bisa menjadi jalan untuk membaca pesan jika disalahgunakan. Dia mengatakan X Chat tidak akan menyertakan kait seperti itu. Distribusi akan menjadi dual track. "Kami akan memiliki keduanya," kata Musk, mencatat aplikasi khusus yang ditargetkan "dalam beberapa bulan," bersama dengan pengalaman terintegrasi di dalam X. Dalam versi mana pun, pengguna harus dapat mengirim pesan teks, berbagi file, dan melakukan panggilan audio atau video setelah seluruh fitur tersedia. Status saat ini lebih sederhana. Di dalam X saat ini, Chat berfungsi sebagai pengganti yang ditingkatkan untuk pesan langsung lama dan dalam versi beta untuk pelanggan Premium. Chat dalam aplikasi mendukung teks, foto, lampiran media, GIF, dan berbagi file yang terkait dengan handle X daripada nomor telepon. Panggilan audio dan video disebutkan oleh Musk sebagai bagian dari rencana tetapi tidak muncul dalam versi X saat ini. Kerangka Musk berpusat pada dua ide: menjaga konten terenkripsi end to end dan membatasi apa yang harus diketahui layanan dengan menghilangkan logika penargetan iklan. Messenger mainstream sering mengenkripsi konten pesan tetapi menyimpan metadata... Postingan Elon Musk tentang Fitur Platform Pesan X Chat dan Enkripsi P2P Mirip Bitcoin muncul di BitcoinEthereumNews.com. CEO Tesla dan Space X Elon Musk mengatakan X akan meluncurkan "X Chat" mandiri dalam beberapa bulan mendatang sambil tetap menyematkan Chat di X, menambahkan bahwa pendekatan enkripsi peer-to-peer-nya "mirip dengan Bitcoin" dan sistem tersebut menghindari kait iklan. Berbicara pada "Joe Rogan Experience" hari Jumat, Musk mengatakan X telah "membangun ulang seluruh tumpukan pesan" sebagai X Chat dan berpendapat keamanan harus dilihat dalam "tingkat ketidakamanan," bukan sebagai biner. Dia menggambarkan model gaya peer-to-peer dan mengatakan tujuannya adalah membuat Chat "paling tidak tidak aman" di antara aplikasi pesan. Dia menambahkan bahwa enkripsi "sangat baik" dan sedang menjalani pengujian menyeluruh. Musk menghubungkan pitch keamanannya dengan desain bisnis. Dia mengatakan pesaing messenger memperkenalkan risiko ketika mereka menyertakan "kait untuk iklan," berpendapat bahwa jalur apa pun yang digunakan untuk menargetkan iklan bisa menjadi jalan untuk membaca pesan jika disalahgunakan. Dia mengatakan X Chat tidak akan menyertakan kait seperti itu. Distribusi akan menjadi dual track. "Kami akan memiliki keduanya," kata Musk, mencatat aplikasi khusus yang ditargetkan "dalam beberapa bulan," bersama dengan pengalaman terintegrasi di dalam X. Dalam versi mana pun, pengguna harus dapat mengirim pesan teks, berbagi file, dan melakukan panggilan audio atau video setelah seluruh fitur tersedia. Status saat ini lebih sederhana. Di dalam X saat ini, Chat berfungsi sebagai pengganti yang ditingkatkan untuk pesan langsung lama dan dalam versi beta untuk pelanggan Premium. Chat dalam aplikasi mendukung teks, foto, lampiran media, GIF, dan berbagi file yang terkait dengan handle X daripada nomor telepon. Panggilan audio dan video disebutkan oleh Musk sebagai bagian dari rencana tetapi tidak muncul dalam versi X saat ini. Kerangka Musk berpusat pada dua ide: menjaga konten terenkripsi end to end dan membatasi apa yang harus diketahui layanan dengan menghilangkan logika penargetan iklan. Messenger mainstream sering mengenkripsi konten pesan tetapi menyimpan metadata...