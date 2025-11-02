Postingan Elon Musk akan Meluncurkan X Chat Messenger Dalam Beberapa Bulan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pengusaha teknologi dan miliarder Elon Musk siap meluncurkan aplikasi pesan mandiri bernama "X Chat" untuk bersaing dengan Telegram dan WhatsApp, dengan peluncuran yang diharapkan dalam beberapa bulan ke depan. "Di X, kami baru saja membangun kembali seluruh tumpukan pesan menjadi apa yang disebut 'X Chat,'" kata Musk selama podcast The Joe Rogan Experience, yang ditayangkan pada hari Jumat. "Ini menggunakan sistem enkripsi berbasis peer-to-peer, mirip dengan Bitcoin. Ini adalah enkripsi yang sangat baik; kami sedang mengujinya secara menyeluruh." Musk mengatakan dia berharap aplikasi pesan baru akan dirilis dalam "beberapa bulan," menambahkan bahwa aplikasi tersebut tidak akan memiliki "kait untuk iklan" saat dia menunjuk ke pesaing seperti WhatsApp, yang "tahu cukup banyak tentang apa yang Anda ketik untuk mengetahui iklan apa yang harus ditampilkan kepada Anda," katanya. "Tetapi kemudian, itu adalah kerentanan keamanan yang besar karena jika aplikasi tersebut tahu cukup banyak informasi untuk menampilkan iklan kepada Anda, itu adalah banyak informasi," katanya, menambahkan bahwa peretas dapat menggunakan "kait" yang sama untuk membaca pesan pribadi. Apakah WhatsApp membaca pesan Anda? Perusahaan induk WhatsApp, Meta, mengklaim tidak memiliki akses ke pesan pribadi, menjelaskan dalam FAQ-nya bahwa pesan antar orang dienkripsi end-to-end menggunakan Protokol Signal. Ini juga mencakup pesan suara, media, dan dokumen. FAQ WhatsApp tentang cara kerja enkripsi end-to-end. Sumber: WhatsApp Namun, dipahami bahwa "metadata," seperti dengan siapa Anda mengobrol dan seberapa sering Anda berbicara dengan mereka, tidak dienkripsi. WhatsApp juga tidak secara otomatis mengenkripsi salinan cadangan riwayat obrolan Anda. Terkait: Mengapa Zcash dan token privasi kembali dalam percakapan Bagian FAQ WhatsApp tentang "Apakah WhatsApp mengumpulkan atau menjual data Anda?" menghindari menjawab bagian terakhir dari pertanyaan tersebut, hanya menjelaskan bahwa "kami bekerja dengan Perusahaan Meta lainnya untuk membantu menyediakan, meningkatkan, dan mendukung layanan satu sama lain." "Jika Anda memilih untuk mengintegrasikan pengalaman WhatsApp Anda dengan lainnya... Postingan Elon Musk akan Meluncurkan X Chat Messenger Dalam Beberapa Bulan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pengusaha teknologi dan miliarder Elon Musk siap meluncurkan aplikasi pesan mandiri bernama "X Chat" untuk bersaing dengan Telegram dan WhatsApp, dengan peluncuran yang diharapkan dalam beberapa bulan ke depan. "Di X, kami baru saja membangun kembali seluruh tumpukan pesan menjadi apa yang disebut 'X Chat,'" kata Musk selama podcast The Joe Rogan Experience, yang ditayangkan pada hari Jumat. "Ini menggunakan sistem enkripsi berbasis peer-to-peer, mirip dengan Bitcoin. Ini adalah enkripsi yang sangat baik; kami sedang mengujinya secara menyeluruh." Musk mengatakan dia berharap aplikasi pesan baru akan dirilis dalam "beberapa bulan," menambahkan bahwa aplikasi tersebut tidak akan memiliki "kait untuk iklan" saat dia menunjuk ke pesaing seperti WhatsApp, yang "tahu cukup banyak tentang apa yang Anda ketik untuk mengetahui iklan apa yang harus ditampilkan kepada Anda," katanya. "Tetapi kemudian, itu adalah kerentanan keamanan yang besar karena jika aplikasi tersebut tahu cukup banyak informasi untuk menampilkan iklan kepada Anda, itu adalah banyak informasi," katanya, menambahkan bahwa peretas dapat menggunakan "kait" yang sama untuk membaca pesan pribadi. Apakah WhatsApp membaca pesan Anda? Perusahaan induk WhatsApp, Meta, mengklaim tidak memiliki akses ke pesan pribadi, menjelaskan dalam FAQ-nya bahwa pesan antar orang dienkripsi end-to-end menggunakan Protokol Signal. Ini juga mencakup pesan suara, media, dan dokumen. FAQ WhatsApp tentang cara kerja enkripsi end-to-end. Sumber: WhatsApp Namun, dipahami bahwa "metadata," seperti dengan siapa Anda mengobrol dan seberapa sering Anda berbicara dengan mereka, tidak dienkripsi. WhatsApp juga tidak secara otomatis mengenkripsi salinan cadangan riwayat obrolan Anda. Terkait: Mengapa Zcash dan token privasi kembali dalam percakapan Bagian FAQ WhatsApp tentang "Apakah WhatsApp mengumpulkan atau menjual data Anda?" menghindari menjawab bagian terakhir dari pertanyaan tersebut, hanya menjelaskan bahwa "kami bekerja dengan Perusahaan Meta lainnya untuk membantu menyediakan, meningkatkan, dan mendukung layanan satu sama lain." "Jika Anda memilih untuk mengintegrasikan pengalaman WhatsApp Anda dengan lainnya...