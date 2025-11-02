Elon Musk akan Meluncurkan X Chat Messenger dalam Beberapa Bulan

Pengusaha teknologi dan miliarder Elon Musk bersiap meluncurkan aplikasi pesan mandiri bernama "X Chat" untuk bersaing dengan Telegram dan WhatsApp, dengan peluncuran yang diharapkan dalam beberapa bulan mendatang.
"Di X, kami baru saja membangun kembali seluruh tumpukan pesan menjadi apa yang disebut 'X Chat,'" kata Musk selama podcast The Joe Rogan Experience, yang ditayangkan pada hari Jumat.
Musk mengatakan dia berharap aplikasi pesan baru ini akan dirilis dalam "beberapa bulan," menambahkan bahwa aplikasi tersebut tidak akan memiliki "kait untuk iklan" saat dia menunjuk ke pesaing seperti WhatsApp, yang "tahu cukup banyak tentang apa yang kamu ketik untuk mengetahui iklan apa yang harus ditampilkan kepadamu," katanya.
"Tetapi kemudian, itu adalah kerentanan keamanan yang besar karena jika aplikasi tersebut mengetahui cukup banyak informasi untuk menampilkan iklan kepadamu, itu berarti banyak informasi," katanya, menambahkan bahwa peretas dapat menggunakan "kait" yang sama untuk membaca pesan pribadi.
Apakah WhatsApp membaca pesan Anda?
Perusahaan induk WhatsApp, Meta, mengklaim tidak memiliki akses ke pesan pribadi, menjelaskan dalam FAQ-nya bahwa pesan antar orang dienkripsi end-to-end menggunakan Protokol Signal. Ini juga mencakup pesan suara, media, dan dokumen.FAQ WhatsApp tentang cara kerja enkripsi end-to-end. Sumber: WhatsApp
Namun, dipahami bahwa "metadata," seperti dengan siapa Anda mengobrol dan seberapa sering Anda berbicara dengan mereka, tidak dienkripsi. WhatsApp juga tidak secara otomatis mengenkripsi salinan cadangan riwayat obrolan Anda.
Bagian FAQ WhatsApp tentang "Apakah WhatsApp mengumpulkan atau menjual data Anda?" menghindari menjawab bagian terakhir dari pertanyaan tersebut, hanya menjelaskan bahwa "kami bekerja dengan Perusahaan Meta lainnya untuk membantu menyediakan, meningkatkan, dan mendukung layanan satu sama lain."
"Jika Anda memilih untuk mengintegrasikan pengalaman WhatsApp Anda dengan produk Meta lainnya, kami akan membagikan beberapa informasi dengan Meta untuk memungkinkan hal ini."
X Chat tidak akan memiliki kait ini, kata Musk
Musk berjanji bahwa X Chat tidak akan memiliki "kait" iklan ini.
"Saya tidak mengatakan itu sempurna, tetapi tujuan kami dengan X Chat adalah untuk menggantikan apa yang dulu merupakan tumpukan DM Twitter dengan sistem terenkripsi sepenuhnya di mana Anda dapat mengirim pesan teks, mengirim file, melakukan panggilan audio video, dan saya pikir ini akan menjadi sistem pesan yang paling tidak tidak aman."
Dia menambahkan bahwa aplikasi pesan tersebut akan tersedia sebagai bagian dari platform X dan sebagai aplikasi mandiri sendiri.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/elon-musk-launch-whatsapp-competitor-with-p2p-encryption-similar-bitcoin?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound