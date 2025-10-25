SpaceX Milik Elon Musk Dilaporkan Memindahkan Bitcoin Senilai $133M pada 24 Oktober!, Memicu Lonjakan Instan dalam Momentum BTC

Poin-Poin Penting Dompet kripto yang terkait dengan SpaceX milik Elon Musk mentransfer Bitcoin senilai $133,4 juta pada 24 Oktober.

Transfer dompet terbaru ini memicu reaksi pasar yang instan dan mendorong BTC ke $109.938 sebelum pulih ke $110.500.

Analisis data on-chain mengkonfirmasi bahwa transfer terjadi pada pukul 4:30 sore CET, dan diikuti oleh transaksi Bitcoin senilai $268 juta oleh SpaceX sebelumnya dalam minggu yang sama.

Laporan terbaru menunjukkan bahwa akun asal masih menyimpan 6.970,45 BTC, senilai sekitar $770,4 juta.

Dompet kripto yang terkait dengan SpaceX, produsen kedirgantaraan Amerika yang didirikan oleh Elon Musk, dilaporkan mentransfer Bitcoin senilai $133,4 juta pada hari Jumat (24 Oktober) dan memicu reaksi pasar yang signifikan, termasuk mendorong BTC ke $109.938. Transfer yang dimulai pada 24 Oktober menciptakan penurunan pasar yang signifikan dalam kinerja BTC dan mendorong cryptocurrency terbesar di dunia ke $109.938. BTC segera bereaksi dan telah pulih dari penurunan pasar dan melanjutkan momentum naik setelah mencapai $110.500. Analitik data on-chain menunjukkan bahwa transfer besar itu terjadi pada pukul 4:30 sore CET, ketika BTC diperdagangkan sekitar $11.200. Para analis pasar telah mengkonfirmasi bahwa transfer ini diikuti oleh transaksi BTC senilai $268 juta sebelumnya oleh SpaceX dalam minggu yang sama, yang merupakan aktivitas on-chain utama sejak Juli.

Pendiri StockMVP Tom Nash memposting di X bahwa SpaceX baru saja memindahkan lebih dari 1.200 BTC, sekitar $133 juta, ke beberapa dompet pada hari Jumat, setelah serangkaian transfer besar sebelumnya dalam minggu itu. Dia menyebutkan bahwa Musk tidak memperdagangkan Bitcoin tetapi sedang menguji jalur. Laporan terbaru mengatakan bahwa dompet SpaceX masih menyimpan 6.970 BTC senilai $770,4 juta dan kemungkinan akan dibagi antara penyimpanan dingin dan pengaturan kustodi Coinbase Prime. Para ahli sekarang mengklaim bahwa setiap potensi penjualan terkait hal ini bisa menjadi bagian dari penyesuaian eksposur aktif daripada likuidasi total.

Analis kripto percaya bahwa pergerakan skala besar dari organisasi seperti SpaceX akan memicu gejolak pasar yang kuat dalam waktu singkat dan memicu spekulasi penjualan besar-besaran yang akan segera terjadi. Mereka mengklaim bahwa prospek pasar ini akan memaksa pedagang dan investor untuk lebih berhati-hati tentang skenario pasar, yang mungkin akan bersifat sementara. Musk telah menciptakan cukup kehebohan di pasar kripto minggu ini, dengan postingannya yang menampilkan Floki Inu, duduk di meja CEO X, memicu minat baru pada koin meme seperti Dogecoin dan seluruh pasar koin meme.

Interaksi Kripto Elon Musk Memicu Seluruh Pasar Kripto, Termasuk Sektor Koin Meme

Transfer BTC senilai $133 juta oleh SpaceX, bersama dengan interaksi media sosial aktif Elon Musk, termasuk video lucu Floki Inu, memicu interaksi baru dalam komunitas kripto dan dunia maya online. Pada 20 Oktober, Elon Musk, CEO SpaceX, Tesla, dan X, memposting video lucu Floki Inu, melabeli anjing yang terinspirasi Shiba Inu sebagai "CEO X." Video tersebut menciptakan daya tarik yang cukup dalam pasar koin meme dan membantu FLOKI melonjak lebih dari 25%. Postingan dari pemilik X menyalakan kembali pasar koin meme dan menciptakan momentum yang kuat untuk koin meme seperti Dogecoin dan FLOKI.

Awal minggu ini, X milik Elon Musk meluncurkan pasar untuk nama pengguna yang tidak terpakai, dan dilaporkan menyalakan momentum spekulatif DOGE. Postingan resmi X telah menciptakan momentum pasar yang kuat. Postingan resmi di X menyatakan bahwa X Handle Marketplace adalah solusi pertama di industri mereka untuk mendistribusikan kembali handle yang tidak lagi digunakan. Disebutkan bahwa pelanggan Premium yang memenuhi syarat akan dapat mencari dan membuat permintaan, dengan opsi gratis dan berbayar tersedia.

Kehadiran media sosial Elon Musk dan dampaknya pada pasar cryptocurrency tidak tertandingi. Transfer terbaru SpaceX memicu banyak diskusi dalam ruang kripto; kepemilikan Bitcoin dan strategi cadangan mereka masih belum diungkapkan. Kemunculan publiknya selama kampanye pemilihan Donald Trump telah menjadikan Elon Musk sebagai pribadi yang kuat yang dapat membuat dampak signifikan pada ruang kripto dengan postingan media sosial sederhana, dan kisah SpaceX tidak berbeda.

