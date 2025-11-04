Rekap ETF: ETF Bitcoin Mengalami Penurunan $799 Juta sementara ETF Solana Melonjak di Minggu Debut

Minggu terakhir Oktober menghasilkan kinerja campuran untuk ETF kripto. Dana Bitcoin mengalami penurunan hampir $800 juta, produk ether tetap stabil dengan arus masuk yang moderat, dan ETF solana mencuri perhatian dengan debut senilai $199 juta, menandakan perubahan perilaku dalam sentimen investor. ETF Solana Bersinar Di Tengah Arus Keluar Bitcoin yang Besar dan Stabilitas Ether Akhir Oktober […]
Sumber: https://news.bitcoin.com/etf-recap-bitcoin-etfs-bleed-799-million-as-solana-etfs-soar-in-debut-week/