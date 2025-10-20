BursaDEX+
ETH Melonjak saat Modal Meninggalkan Bitcoin di Q3, Laporan CoinGecko Temukan

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/20 00:52
Ethereum ETH$3,984.24 muncul sebagai pemimpin dalam pemulihan kripto kuartal ketiga, meninggalkan bitcoin BTC$106,931.06 di belakang saat modal mengalir ke altcoin, protokol DeFi, dan gelombang baru aset yang ditokenisasi, menurut laporan CoinGecko.

Pasar yang lebih luas menambahkan nilai lebih dari setengah triliun dolar, kuartal kedua berturut-turut dengan pertumbuhan yang berarti, tetapi kali ini, bukan bitcoin yang memimpin. Sebaliknya, investor beralih ke ethereum ETH$3,984.24 dan token berkapitalisasi besar lainnya untuk melanjutkan momentum, menurut laporan CoinGecko.

Pada awal Juli, tampaknya bitcoin akan kembali mengatur langkah. Harganya mencapai rekor tertinggi baru di awal kuartal, didorong oleh minat ritel dan arus masuk institusional melalui exchange-traded funds (ETF) spot.

Tetapi pada September, narasinya berubah. Sementara bitcoin mendingin, ether menyala.

Kombinasi permintaan ETF, minat yang berkembang pada aset dunia nyata yang ditokenisasi, dan perhatian yang diperbarui dari perbendaharaan perusahaan membantu ETH mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebelum kembali stabil.

Pergeseran fokus itu adalah salah satu tren yang mendefinisikan kuartal ini, tulis analis di CoinGecko.

Aktivitas perdagangan, yang telah menurun selama dua kuartal berturut-turut, kembali dengan kuat. Volume spot melonjak di bursa terpusat dan terdesentralisasi. Tetapi ceritanya bukan hanya tentang volume, melainkan tentang ke mana volume itu mengalir.

Koin meme, yang lama dianggap pinggiran, membuat comeback dramatis dengan token seperti M yang naik di tangga peringkat. Stablecoin seperti USDe mendapatkan tempat, dan altcoin yang kurang dikenal memasuki 30 besar berdasarkan kapitalisasi pasar. DeFi, yang telah memudar dari sorotan pada akhir 2024, melakukan comeback saat total nilai yang terkunci dalam protokol peminjaman dan staking naik bersamaan dengan kenaikan Ethereum, menurut laporan tersebut.

Pergeseran selera investor

Di balik layar, pergeseran struktural sedang terbentuk.

Pangsa bitcoin dari total pasar kripto menurun, tanda bahwa selera investor telah beralih ke narasi lain. Ethereum mendapatkan tempat, tetapi begitu juga kategori yang sebelumnya kesulitan menembus di tahun-tahun sebelumnya, terutama aset yang ditokenisasi.

Generasi baru saham dan obligasi on-chain mulai mengambil tempat, dan protokol seperti Ondo dan Backed Finance mendapatkan daya tarik dengan investor yang ingin menjembatani keuangan tradisional dan terdesentralisasi.

Bitcoin juga menjadi kurang terikat dengan pasar lama. Pergerakan harganya terlepas dari S&P 500 untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun. Itu bisa dibaca sebagai hal positif, laporan tersebut menyatakan, dan bukti bahwa kripto menjadi kelas aset yang lebih independen. Tetapi ini juga mencerminkan bagaimana perhatian investor telah terfragmentasi, laporan tersebut menyatakan.

Bahkan sektor pertambangan mencerminkan dinamika perubahan ini. Hashrate Bitcoin mencapai rekor tertinggi, dan ETF yang berfokus pada penambang mencatat pengembalian yang kuat.

Namun, sorotan berada di tempat lain: pada token yang sedang berkembang, momentum Ethereum, dan kelahiran kembali DeFi, menurut laporan tersebut.

Sumber: https://www.coindesk.com/markets/2025/10/19/ether-caught-fire-eth-surged-as-capital-fled-bitcoin-in-q3-coingecko-report-finds

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

