Ethereum Bersiap untuk Aktivasi Mainnet Fusaka Setelah Uji Hoodi yang Lancar

Fusaka telah aktif di jaringan Hoodi Ethereum, mempersiapkan aktivasi mainnet pada 3 Desember.

Upgrade ini mencakup EIP 7594, 7825, dan 7935 untuk meningkatkan skalabilitas dan menurunkan biaya.

Nethermind mengkonfirmasi fork Hoodi telah berhasil diselesaikan, memastikan kesiapan jaringan untuk Fusaka.

Upgrade kapasitas blob pada Desember dan Januari akan memperluas throughput data rollup.

Upgrade besar berikutnya Ethereum telah memulai pendekatan finalnya. Peluncuran Fusaka dimulai di jaringan Hoodi, menyiapkan panggung untuk aktivasi mainnet pada 3 Desember.

Para pengembang menggambarkan langkah ini sebagai langkah menuju skalabilitas yang lebih baik, biaya yang lebih rendah, dan keamanan yang lebih kuat. Peluncuran akan berlangsung secara bertahap hingga awal 2026, menandai bab penting dalam roadmap penskalaan jangka panjang Ethereum.

Update ini memperkenalkan gelombang Proposal Peningkatan Ethereum (EIP) baru yang dirancang untuk meningkatkan kinerja di seluruh jaringan. Ini juga meletakkan dasar untuk eksekusi paralel, fitur yang diharapkan dapat meningkatkan throughput dan efisiensi di seluruh ekosistem Layer 2.

Fusaka Memperkenalkan EIP Inti untuk Meningkatkan Kinerja Ethereum

Menurut Consensys, upgrade Fusaka menghadirkan serangkaian EIP yang bertujuan meningkatkan kecepatan dan skalabilitas. Di antaranya adalah PeerDAS (EIP-7594), yang menargetkan throughput Layer 2 yang lebih tinggi sambil menjaga persyaratan node tetap dapat dikelola.

Paket ini juga mencakup EIP-7825 dan EIP-7935, dua proposal yang menyesuaikan batas gas dan mempersiapkan sistem untuk eksekusi paralel. Keduanya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi jaringan setelah Fusaka diaktifkan di mainnet.

Update lebih lanjut seperti CLZ (EIP-7939) dan secp256r1 (EIP-7951) dirancang untuk meningkatkan kinerja pembuktian zero-knowledge dan meningkatkan fitur keamanan. Perubahan ini sejalan dengan tujuan Ethereum yang lebih luas untuk mendukung fase berikutnya dari penskalaan rollup sambil menjaga infrastruktur tetap terdesentralisasi dan dapat diakses.

Consensys mengkonfirmasi bahwa operator klien akan memiliki jendela 30 hari untuk upgrade sebelum aktivasi. Jendela rilis klien dibuka pada 3 November, memastikan waktu persiapan yang cukup menjelang penerapan mainnet.

Fork Hoodi Selesai saat Tim Ethereum Selaras untuk Peluncuran

Tim Nethermind melaporkan bahwa fork Hoodi telah berhasil diselesaikan dan sekarang berjalan lancar di kliennya. Ini menandai upgrade bersih lainnya dalam urutan pengujian Ethereum dan tonggak penting menuju rilis penuh Fusaka.

Dalam postingan di X (sebelumnya Twitter), Nethermind memberikan penghargaan kepada pengembang, peneliti, dan operator node karena memastikan transisi yang mulus. Penyelesaian Hoodi menandakan bahwa tim klien inti telah selaras dan jaringan stabil untuk perubahan yang akan datang.

Setelah peluncuran mainnet pada 3 Desember, Ethereum akan melanjutkan dengan dua tonggak Fusaka lainnya. Yang pertama, pada 17 Desember, akan meningkatkan kapasitas blob untuk meningkatkan penanganan data untuk rollup. Hard fork kedua pada 7 Januari 2026, akan memperluas kapasitas itu lebih jauh lagi, mendorong Ethereum lebih dekat ke visi skalabilitas jangka panjangnya yang dikenal sebagai "Surge."

Dengan Fusaka bergerak, ETH terus maju menuju masa depan di mana solusi Layer 2 dan pemrosesan paralel mendefinisikan ulang efisiensi jaringan dan struktur biaya.

Postingan Ethereum Mempersiapkan Aktivasi Mainnet Fusaka Setelah Uji Hoodi yang Lancar pertama kali muncul di Blockonomi.