Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Grayscale membagikan staking rewards Ethereum untuk pertama kalinya
Grayscale Investments telah mencetak sejarah dalam pasar kripto Amerika Serikat. Perusahaan mengumumkan untuk pertama kalinya akan membagikan staking rewards kepada investor
Penulis: Coinstats
2026/01/07 03:31
Pendiri Ethereum Kembali Dengan Solusi Untuk Masalah Jaringan Utama Di Tengah Rebound Harga
Vitalik Buterin, pendiri Ethereum (ETH), telah mengumumkan perbaikan baru untuk mengatasi tantangan persisten dalam jaringan terdesentralisasi. Pengumuman ini datang
Penulis: Bitcoinist
2026/01/07 03:30
Ethereum pulih di atas 3.250 dolar
Harga Ethereum telah kembali merebut level teknikal pada awal Januari. ETH naik di atas $3.250 dalam beberapa hari terakhir, titik tertinggi sejak
Penulis: Coinstats
2026/01/07 02:31
Apakah Harga Ethereum Naik ke $3.400 karena Pembelian ETH Senilai $104 Juta oleh BitMine?
BitMine Immersion Technologies telah kembali membeli Ethereum pada akhir 2025. Perusahaan menambahkan sekitar 33.000 ETH ke dalam neracanya dalam waktu satu minggu. Total
Penulis: Coinstats
2026/01/06 22:16
Prospek Q1 Ethereum: Analis Bagikan Pengaturan Historis Saat Harga Mendekati Resistance Kunci
Sementara Ethereum (ETH) mencoba mengubah level krusial menjadi support, beberapa analis telah membagikan pandangan bullish untuk cryptocurrency ini, yang dapat menaikkan harganya
Penulis: NewsBTC
2026/01/06 15:00
BitMine Meraih 32.977 Ether — Investor BMNR Merayakan
BitMine Immersion Technologies membeli 32.977 Ethereum (ETH) dalam langkah yang menarik perhatian investor dan mendorong sahamnya lebih tinggi. Pembelian tersebut dilaporkan ke
Penulis: Bitcoinist
2026/01/06 15:00
Ethereum Melampaui $3.250 dalam Pemulihan saat BitMine Staking Lebih dari $2 Miliar ETH
Harga Ether telah mencapai level tertinggi dalam lebih dari tiga minggu karena permintaan institusional untuk staking melonjak.
Penulis: CryptoPotato
2026/01/06 14:07
ETF spot Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $168 juta kemarin, dengan ETHA milik BlackRock memimpin.
PANews melaporkan pada 6 Januari bahwa, menurut data SoSoValue, pada 5 Januari (Waktu Bagian Timur), ETF spot Ethereum mencatat total arus masuk bersih sebesar $168 juta. BlackRock
Penulis: PANews
2026/01/06 13:07
1 Kebenaran Inti Ethereum (ETH): Ketahanan Lebih Penting daripada Kecepatan
Ethereum (ETH) secara konsisten telah menimbulkan ekspektasi yang besar. Vitalik Buterin adalah orang yang, bagaimanapun, mengalihkan diskusi dari aspek-aspek baru dan mudah ke
Penulis: Tronweekly
2026/01/06 12:00
Antrean Keluar Validator Ethereum Menyentuh Nol saat Harga ETH Meroket
Antrean Keluar Validator Ethereum Mendekati Nol, Menandakan Berkurangnya Tekanan Jual Jaringan Ethereum sedang mengalami pergeseran signifikan dalam partisipasi validator
Penulis: Crypto Breaking News
2026/01/06 11:49
