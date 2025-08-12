Bursa
ETHZilla mengungkapkan kepemilikan 82.186 ETH, dengan nilai pasar sekitar $349 juta
PANews melaporkan pada 12 Agustus bahwa 180 Life Sciences (ETHZilla) mengumumkan saat ini memegang 82.186 Ethereum (ETH) dengan harga pembelian rata-rata sebesar $ 3.806,71,
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/12 20:20
Peretas Radiant Capital menukar 3.091 ETH dengan $13,26 juta dalam DAI dan mentransfernya ke alamat baru
PANews melaporkan pada 12 Agustus bahwa, menurut PeckShieldAlert, sebuah alamat yang diidentifikasi sebagai peretas Radiant Capital telah menukar 3.091 ETH menjadi $13,26 juta dalam DAI dan mentransfer hasil curian
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/12 18:24
Berita terbaru tentang sektor AI setelah lonjakan Ethereum: Almanak Vault sedang naik daun, dan VC sangat antusias tentang DePai.
Oleh Castle Labs Disusun oleh Tim, PANews Ikhtisar Pasar Ini telah menjadi minggu yang bersejarah bagi kami semua di E-Guards, karena harga ETH akhirnya menembus
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/12 18:02
Penyerang Resupply mencuci 2.280 ETH melalui Tornado Cash
PANews melaporkan pada 12 Agustus bahwa menurut PeckShieldAlert, penyerang Resupply telah menyelesaikan pencucian 2.280 ETH (sekitar US$9,8 juta) melalui Tornado Cash.
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/12 17:59
AguilaTrades beralih ke posisi long setelah kehilangan $3,65 juta pada tiga stop ETH short berturut-turut, dan telah membuka 7.700 posisi.
PANews melaporkan pada 12 Agustus bahwa menurut pemantauan Ember, AguilaTrades beralih ke posisi long setelah mengalami kerugian sebesar $3,65 juta dari tiga perintah stop-loss ETH short berturut-turut. Dalam
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/12 15:49
Para pendiri Coingecko optimis tentang target harga berikutnya Moonbirds sebesar 10 ETH. Moonbirds telah naik 24,7% dalam 24 jam terakhir.
PANews melaporkan pada 12 Agustus bahwa Bobby Ong, co-founder dan COO Coingecko mengatakan bahwa dia merekomendasikan proyek NFT kepada tim ketika harga Moonbirds adalah 0,7 ETH,
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/12 14:09
Huang Licheng menghasilkan keuntungan lebih dari $30 juta dari posisi long pada ETH, HYPE, dan PUMP
Menurut PANews pada 12 Agustus, berdasarkan pemantauan Lookonchain, Machi Big Brother Huang Licheng telah menghasilkan keuntungan lebih dari $30 juta dan saat ini berinvestasi besar pada ETH, HYPE,
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/12 13:26
Posisi short AguilaTrades dihentikan selama tiga hari berturut-turut, mengakibatkan kerugian sebesar $3,8 juta
PANews melaporkan pada 12 Agustus bahwa, menurut pemantauan Ember, AguilaTrades menutup posisi short-nya untuk ketiga kalinya berturut-turut saat harga ETH kembali naik di atas
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/12 13:06
[LIVE] Berita Kripto Hari Ini: Pembaruan Terbaru untuk 12 Agustus 2025 – ETF ETH Spot Melihat Rekor Arus Masuk $1B, BlackRock Memimpin
Pasar kripto menunjukkan sinyal bearish hari ini karena sebagian besar sektor mengalami penurunan setelah kenaikan baru-baru ini. Sektor AI memimpin kerugian dengan penurunan tajam sebesar 7,20%, didorong oleh penurunan dua digit pada Virtuals Protocol, ai16z, dan Fartcoin. Bitcoin mundur lebih dari 2% ke $118.000 setelah sempat mencapai $122.000, sementara Ethereum turun 0,70%, merosot di bawah $4.300. Sektor lain, termasuk DeFi dan Meme, juga mengalami penurunan yang signifikan, meskipun beberapa token seperti SOON dan Pump.fun melawan tren dengan kenaikan dua digit. Tapi apa lagi yang terjadi dalam berita kripto hari ini? Ikuti liputan langsung terbaru kami di bawah ini.
Bagikan
Penulis: CryptoNews
2025/08/12 12:20
Total kepemilikan Ethereum ETF sekitar 6 juta ETH, dan 70 entitas cadangan Ethereum memegang ETH senilai lebih dari $15 miliar.
PANews melaporkan pada 12 Agustus bahwa menurut data terbaru dari StrategyEthreserve, kepemilikan ETF Ethereum saat ini telah mencapai sekitar 6 juta ETH, mewakili 4,96% dari
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/12 11:08
