[LIVE] Berita Kripto Hari Ini: Pembaruan Terbaru untuk 12 Agustus 2025 – ETF ETH Spot Melihat Rekor Arus Masuk $1B, BlackRock Memimpin

Pasar kripto menunjukkan sinyal bearish hari ini karena sebagian besar sektor mengalami penurunan setelah kenaikan baru-baru ini. Sektor AI memimpin kerugian dengan penurunan tajam sebesar 7,20%, didorong oleh penurunan dua digit pada Virtuals Protocol, ai16z, dan Fartcoin. Bitcoin mundur lebih dari 2% ke $118.000 setelah sempat mencapai $122.000, sementara Ethereum turun 0,70%, merosot di bawah $4.300. Sektor lain, termasuk DeFi dan Meme, juga mengalami penurunan yang signifikan, meskipun beberapa token seperti SOON dan Pump.fun melawan tren dengan kenaikan dua digit. Tapi apa lagi yang terjadi dalam berita kripto hari ini? Ikuti liputan langsung terbaru kami di bawah ini.