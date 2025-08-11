Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Alamat yang telah mengumpulkan lebih dari 293.000 ETH dalam 8 hari terakhir diduga milik Bitmine
PANews melaporkan pada 12 Agustus bahwa pemantauan Ember mengungkapkan bahwa alamat yang baru dibuat dan mengakumulasi jumlah ETH yang besar melalui BitGo diduga milik Bitmine. Selama beberapa waktu terakhir
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/12 10:10
Sebuah institusi/whale menambahkan hampir 60.000 ETH, saat ini memegang $1,24 miliar dalam ETH
PANews melaporkan pada 12 Agustus bahwa pemantauan Onchain Lens mengungkapkan bahwa seorang whale atau institusi baru-baru ini menambahkan 59.998 ETH dari FalconX, Galaxy Digital, dan BitGo, dengan nilai total
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/12 08:14
AguilaTrades membuka posisi short 30.000 ETH pada dini hari, dengan keuntungan mengambang saat ini sebesar $1,18 juta
Menurut PANews pada 12 Agustus, berdasarkan pemantauan oleh Ember@, trader @AguilaTrades membuka posisi short sebanyak 30.000 ETH antara pukul 3 dan 6 pagi, dengan harga pembukaan
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/12 08:12
Dari lelucon WNBA hingga lonjakan harga koin, pemasaran viral di balik peningkatan sepuluh kali lipat DILDO dalam sepuluh hari
Penulis: 1912212.eth, Foresight News Women's National Basketball Association (WNBA) secara tak terduga dibayangi oleh insiden aneh "invasi mainan". Mulai 29 Juli, serangkaian mainan misterius berwarna hijau (dildo)
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/12 08:00
Bitmine Mengamankan Treasury ETH Global Terbesar Dengan Kepemilikan Senilai $4,96B
Bitmine kini memegang perbendaharaan ethereum terbesar di dunia, bernilai lebih dari $4,96 miliar. Total kepemilikan perusahaan mencapai 1.150.263 token ETH per 10 Agustus, berdasarkan harga $4.311 per token. Bitmine Membanggakan Simpanan ETH Terbesar di Dunia yang Dimiliki oleh Perusahaan Publik Valuasi ini menandai peningkatan signifikan sebesar $2 miliar dari $2,9 miliar [...]
Bagikan
Penulis: Bitcoin.com News
2025/08/12 06:05
Dompet ETH baru senilai $143 juta menarik perhatian saat Bernstein memberi tips Coinbase untuk keunggulan reli
Nansen menandai entitas yang tidak dikenal baru saja memarkir 33.000 ETH di dompet multisig yang baru dibuat yang didanai dari akun BitGo. Sementara itu, Bernstein mengatakan pergerakan ETH skala besar seperti itu bisa menjadi pertanda reli yang lebih luas di mana Coinbase berpotensi mengumpulkan keuntungan terbesar.…
Bagikan
Penulis: Crypto.news
2025/08/12 04:43
Pembelian Treasury mendorong Ethereum menuju rekor tertinggi sepanjang masa saat kepemilikan BitMine melampaui 1 juta ETH
Ethereum (ETH) bergerak mendekati rekor tertingginya pada hari Senin, naik di atas $4.300 setelah gelombang baru tekanan pembelian dari entitas korporasi yang fokus mengakumulasi altcoin teratas tersebut sebagai aset treasury utama mereka.
Bagikan
Penulis: Fxstreet
2025/08/12 04:05
Akumulasi Ethereum korporasi memanas saat FG Nexus mengungkapkan kepemilikan senilai $200 juta
FG Nexus berencana untuk akhirnya memiliki 10% dari semua token kripto ETH, ungkap CEO dari divisi digitalnya.
Bagikan
Penulis: Crypto.news
2025/08/12 00:24
Sebuah whale/institusi meningkatkan kepemilikannya sebesar 12.000 ETH lagi, membawa total kepemilikannya menjadi 233.000.
PANews melaporkan pada 11 Agustus bahwa, menurut Onchain Lens, seorang whale atau institusi menambahkan 12.020 ETH senilai $51,51 juta melalui FalconX. Total kepemilikan ETH-nya kini mencapai 233.186,
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/11 23:55
Bitcoin Maxi Samson Mow Memprediksi Investor Ethereum Akan Pump And Dump ETH, Berotasi Kembali ke Bitcoin
Harga Ethereum telah melonjak 20% dalam seminggu terakhir mendekati rekor tertingginya sebesar $4.891,70, tetapi Bitcoin maxi Samson Mow memperingatkan bahwa reli ini akan memicu
Bagikan
Penulis: Insidebitcoins
2025/08/11 18:09
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030
Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU