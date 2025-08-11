Arus Masuk Crypto ETP Kembali Pulih Menjadi $1,57B setelah Persetujuan 401(k), ETH Mencapai Rekor $8,2B YTD: CoinShares

Setelah perlambatan tajam di pertengahan tahun, produk investasi aset digital kembali ke wilayah positif minggu lalu, menarik $572 juta modal baru, menurut CoinShares. Pembalikan ini mengikuti arus keluar awal minggu sebesar $1 miliar, yang menurut Kepala Riset perusahaan, James Butterfill, disebabkan oleh data penggajian A.S. yang lemah yang memicu kekhawatiran pertumbuhan. 📈 Produk investasi aset digital kembali mengalami arus masuk minggu lalu, dengan total US$572M. @ethereum memimpin arus masuk dengan US$268M diikuti oleh @Bitcoin dengan US$260M. @solana, XRP (@Ripple), dan @NEARProtocol masing-masing mencatat US$21,8M, US$18,4M, dan US$10,1M. 🇺🇸 + US$608M… pic.twitter.com/GALfUKcBsM — CoinShares (@CoinSharesCo) 11 Agustus 2025 Sentimen berubah tajam setelah pemerintah A.S. mengumumkan rencana untuk mengizinkan aset digital dalam akun pensiun 401(k), memicu arus masuk sebesar $1,57 miliar pada paruh kedua minggu tersebut. Volume di ETP kripto 23% lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, mencerminkan perlambatan musiman selama musim panas. Secara regional, A.S. memimpin dengan arus masuk $608 juta, sementara Kanada menambahkan $16,5 juta. Eropa tetap berhati-hati, dengan Jerman, Swedia, dan Swiss mencatat arus keluar gabungan sebesar $54,3 juta. Ethereum Mencapai Rekor Arus Masuk YTD $8,2 Miliar Produk investasi Ethereum melihat minat investor terkuat, menarik $268 juta arus masuk — tertinggi dari aset manapun minggu lalu. Ini mendorong arus masuk year-to-date ke rekor $8,2 miliar dan aset di bawah manajemen (AUM) ke level tertinggi sepanjang masa sebesar $32,6 miliar, kenaikan 82% pada 2025, menurut CoinShares. Data penyedia menunjukkan iShares ETFs USA adalah penerima manfaat terbesar secara keseluruhan, menarik $294 juta untuk minggu ini dan $26,86 miliar year-to-date. Grayscale Investments melihat arus masuk $87 juta meskipun ada arus keluar YTD sebesar $1,45 miliar, sementara Bitwise Funds Trust menambahkan $95 juta. Sebaliknya, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund mencatat arus keluar mingguan sebesar $55 juta dan arus masuk YTD sebesar $316 juta. Bitcoin Pulih saat Posisi Short Berkurang Bitcoin mendapatkan kembali momentum setelah dua minggu kerugian, mencatat arus masuk $260 juta. Produk Short Bitcoin melihat arus keluar $4 juta, menandakan berkurangnya posisi bearish di kalangan investor. Di antara penyedia, ProShares ETFs USA mencatat arus masuk mingguan sebesar $35 juta, sementara CoinShares XBT Provider AB melihat arus keluar $16 juta, memperpanjang penarikan year-to-date menjadi $414 juta. Kategori "Lainnya", yang mencakup penerbit yang lebih kecil atau niche, menyumbang arus masuk yang signifikan sebesar $151 juta untuk minggu ini. Altcoin Melihat Keuntungan Tertarget Di luar Bitcoin dan Ethereum, altcoin tertentu juga menarik modal. Produk Solana menarik arus masuk $21,8 juta, XRP menerima $18,4 juta, dan Near menambahkan $10,1 juta. Pergerakan ini menunjukkan minat berkelanjutan pada solusi layer-1 dan pembayaran lintas batas, meskipun volume pasar secara keseluruhan tetap rendah. Data terbaru menyoroti pasar yang masih sensitif terhadap sinyal makroekonomi tetapi mampu mengalami perubahan sentimen cepat ketika kejelasan regulasi meningkat. Seperti yang dicatat Butterfill, persetujuan aset digital untuk rencana 401(k) bisa menjadi pendorong struktural untuk arus masuk dalam bulan-bulan mendatang, terutama jika manajer aset tradisional memperluas penawaran mereka.