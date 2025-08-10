Bursa
Seorang peserta ICO Ethereum menjual 2.300 ETH dan saat ini memegang 1.623 ETH
Menurut PANews pada 11 Agustus, menurut pemantauan Lookonchain, seorang peserta ICO Ethereum memperoleh 20.000 ETH (biaya $6.200, sekarang bernilai $86,6 juta), dan menjual 2.300 ETH ($9,91 juta) 20
Penulis: PANews
2025/08/11 13:07
Ringkasan Pasar Kripto Mingguan (4-10 Agustus): Dana Institusional Beralih ke ETH, Jalur RWA Terus Memanas
I. Likuiditas Makro Likuiditas moneter telah membaik. Pejabat Federal Reserve telah mengungkapkan kekhawatiran baru tentang tanda-tanda terbaru kelemahan di pasar tenaga kerja AS, memperkuat ekspektasi pasar akan
Penulis: PANews
2025/08/11 13:00
Pasar kripto secara umum naik, dan ETH menembus $4.300, mencapai level tertinggi baru sejak akhir 2021
PANews melaporkan pada 11 Agustus bahwa menurut data SoSoValue, semua sektor pasar kripto terus mengalami kenaikan. Ethereum (ETH) mengalami dua hari berturut-turut kenaikan selama akhir pekan,
Penulis: PANews
2025/08/11 11:01
Berita Penting dari Tadi Malam dan Pagi Ini (10-11 Agustus)
SharpLink diduga membeli semua $200 juta yang dikumpulkannya menjadi ETH Menurut analis on-chain Ember, dompet baru menarik 52.809 ETH ($220 juta) dari Coinbase Prime 10
Penulis: PANews
2025/08/11 10:30
AguilaTrades hampir menutup posisi short ETH-nya di pagi hari, dengan kerugian 24 jam sebesar $696.000
PANews melaporkan pada 11 Agustus bahwa menurut pemantauan @ai_9684xtpa, AguilaTrades hampir menutup posisi short ETH 25x pada dini hari ini, dengan kerugian 24 jam sebesar US$696.000, dan saat ini
Penulis: PANews
2025/08/11 09:22
Penyerang Infini menjual 1.771 ETH lainnya dan saat ini memegang 9.154 ETH.
PANews melaporkan pada 11 Agustus bahwa pemantauan Lookonchain mengungkapkan bahwa penyerang Infini menjual 1.771 ETH lainnya (senilai $7,44 juta) pada harga $4.202. Pada 24 Februari, penyerang tersebut mencuri $49,5 juta
Penulis: PANews
2025/08/11 09:08
SharpLink diduga membeli semua $200 juta yang dikumpulkannya menjadi ETH
PANews melaporkan pada 11 Agustus bahwa analis on-chain Yu Jin memantau dompet baru yang menarik 52.809 ETH ($220 juta) dari Coinbase Prime 10 jam yang lalu. Dana tersebut kemudian
Penulis: PANews
2025/08/11 09:02
Dana investasi tim 1inch menjual beberapa ETH dan 1INCH, merealisasikan keuntungan sebesar $8,36 juta
PANews melaporkan pada 11 Agustus bahwa menurut analis on-chain Yu Jin, dana investasi tim 1inch telah mulai menjual ETH dan 1INCH yang sebelumnya dibeli secara on-chain. Hingga saat ini, 5.000 ETH
Penulis: PANews
2025/08/11 08:18
Paus yang telah diam selama tiga tahun memutuskan untuk melakukan staking 4.736 ETH, senilai $19,84 juta
PANews melaporkan pada 10 Agustus bahwa Onchain Lens mendeteksi bahwa seorang whale, yang telah diam selama tiga tahun, memutuskan untuk melakukan staking 4.736 ETH di platform Kiln, senilai $19,84
Penulis: PANews
2025/08/10 22:15
AguilaTrades meningkatkan posisi short ETH-nya dengan leverage 25x, dengan nilai nosional sebesar $83,7 juta.
PANews melaporkan pada 10 Agustus bahwa menurut pemantauan Ember, trader kontrak whale AguilaTrades meningkatkan posisi short ETH-nya dengan leverage 25x. Nilai nominal posisi saat ini adalah
Penulis: PANews
2025/08/10 20:19
