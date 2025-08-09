Bursa
AguilaTrades, seekor paus, memiliki keuntungan mengambang sebesar $34.000 pada posisi short ETH-nya.
PANews melaporkan pada 10 Agustus bahwa menurut pemantauan oleh analis on-chain Aunt Ai (@ai_9684xtpa), paus raksasa AguilaTrades meningkatkan posisi short Ethereum sebesar 25 kali lipat menjadi 20.000 ETH,
Penulis: PANews
2025/08/10 20:29
Huajian Medical meluncurkan strategi "Global Enhanced Ethereum (ETH) Vault"
PANews melaporkan pada 10 Agustus bahwa Huajian Medical (01931.HK) mengeluarkan pengumuman bahwa inisiatif peningkatan strategis dan dimensi terbaru grup - setelah resolusi dewan direksi, yang
Penulis: PANews
2025/08/10 20:23
AguilaTrades, seorang whale, mulai melakukan shorting ETH dengan leverage 25x 20 menit yang lalu.
PANews melaporkan pada 10 Agustus bahwa menurut pemantauan analis on-chain Yu Jin, paus AguilaTrades mulai melakukan short terhadap ETH. Dia mulai melakukan short ETH dengan leverage 25x 20 menit yang lalu dan
Penulis: PANews
2025/08/10 18:18
Analis: Target harga ETH sekarang $20.000, atau mungkin mencapai rekor tertinggi baru dalam 1-2 minggu
PANews melaporkan pada 10 Agustus bahwa menurut Cointelegraph, sentimen pasar telah naik kembali setelah ETH menembus batas $4.000 untuk pertama kalinya sejak akhir 2024.
Penulis: PANews
2025/08/10 17:05
Seorang whale terus menyetor dana ke HyperLiquid untuk menghindari likuidasi posisi short ETH, saat ini dengan kerugian mengambang sekitar $19,9 juta.
PANews melaporkan pada 10 Agustus bahwa pemantauan Onchain Lens mengungkapkan bahwa paus cryptocurrency besar telah terus menyetor dana ke HyperLiquid untuk menghindari likuidasi ETH senilai $66,4 juta
Penulis: PANews
2025/08/10 11:53
Momentum Altcoin Mendorong Kapitalisasi Pasar Kripto Melampaui $4 Triliun
Pasar cryptocurrency menutup minggu ini dengan catatan positif, dengan kapitalisasi pasar totalnya sesaat melebihi $4 triliun. Ether dan LINK menjadi pemain unggulan, masing-masing naik lebih dari 21% dan 33%. Performa Terbaik: ETH dan LINK Pasar cryptocurrency menutup minggu lebih tinggi, dengan kapitalisasi pasar totalnya sesaat melampaui angka $4 triliun untuk [...]
Penulis: Bitcoin.com News
2025/08/10 03:31
Dua paus membeli total lebih dari 25.000 ETH hari ini
Menurut PANews pada 9 Agustus, menurut pemantauan Lookonchain, dua paus membeli total 25.764 hari ini, termasuk: 1. Paus 0xF436 menarik 17.655 ETH senilai $72,7 juta dari bursa
Penulis: PANews
2025/08/09 23:27
Pendiri ShapeShift Erik Voorhees menjual 6.581 ETH hari ini
PANews melaporkan pada 9 Agustus bahwa menurut pemantauan Lookonchain, Erik Voorhees, seorang penginjil Bitcoin awal dan pendiri ShapeShift, menjual 6.581 ETH hari ini, senilai US$27,38 juta.
Penulis: PANews
2025/08/09 23:01
Aktivitas Transaksi Ethereum Meroket ke Level Tertinggi Sepanjang Sejarah
Sementara harga ethereum (ETH) telah meningkat belakangan ini, jumlah transaksi harian jaringan telah bergerak dengan kecepatan tinggi selama dua minggu terakhir. Faktanya, bulan Agustus saja telah menghasilkan lima dari sepuluh hari tunggal tersibuk untuk transfer sejak buku besar dimulai pada 30 Juli 2015. Agustus Berubah Menjadi Bulan Pemecah Rekor untuk Ethereum [...]
Penulis: Bitcoin.com News
2025/08/09 22:40
Arthur Hayes membelanjakan 10.5 juta USDC untuk membeli ETH
PANews melaporkan pada tanggal 9 Agustus bahwa menurut pemantauan Lookonchain, Arthur Hayes menjual 2.373 ETH dengan harga $3.507 seminggu yang lalu, senilai $8,32 juta. Empat jam yang lalu, dia menghabiskan 10,5 juta
Penulis: PANews
2025/08/09 18:52
