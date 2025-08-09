Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Dalam 24 jam terakhir, jumlah posisi short ETH yang dilikuidasi telah melebihi $200 juta
PANews melaporkan pada 9 Agustus bahwa menurut data Coinglass, total likuidasi posisi long dan short ETH dalam 24 jam terakhir mencapai US$229 juta, di mana short
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/09 17:53
$1k dalam tiga kripto berbasis ETH ini bisa menghasilkan keuntungan $20k sebelum Ethereum mencapai $6k
Para analis mengatakan $1k di LILPEPE, AAVE, dan ENA bisa tumbuh menjadi $20k saat Ethereum menargetkan lonjakan harga $6k. #partnercontent
Bagikan
Penulis: Crypto.news
2025/08/09 17:23
Paus kuno yang telah menimbun ETH selama 9 tahun menjual 4.723 ETH dengan harga rata-rata $7,7
PANews melaporkan pada tanggal 9 Agustus bahwa menurut analis on-chain Ember, seorang whale kuno yang menimbun 14.945 ETH dengan harga $7,79 sembilan tahun lalu menjual ETH pada harga $4.005 pada Desember lalu dan
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/09 16:48
Glassnode: Baik pembeli ETH pertama kali maupun pedagang momentum telah meningkat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir
PANews melaporkan pada 9 Agustus bahwa Glassnode mengetweet analisis yang menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, jumlah pembeli pertama kali dan pedagang momentum ETH telah meningkat secara signifikan,
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/09 16:00
Sebuah alamat diduga menjual 6314.12 ETH, senilai $25.45 juta
PANews melaporkan pada tanggal 9 Agustus bahwa menurut pemantauan oleh @ai_9684xtpa, alamat 0xbee...1EEEE diduga telah menjual 6.314,12 ETH dalam 24 jam terakhir, senilai US$25,45 juta, dengan
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/09 15:19
"Paus dengan tingkat kemenangan 75% dalam empat pertarungan ETH" telah menutup semua posisinya, mengakibatkan kerugian sebesar $20,73 juta dalam shorting ETH
PANews melaporkan pada 9 Agustus bahwa menurut analis on-chain Ember, seorang whale dengan tingkat kemenangan 75% dalam empat pertarungan ETH tidak menambah posisi mereka setelah mereka
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/09 15:03
Arthur Hayes: Saya harus membeli kembali semua ETH dan bersumpah untuk tidak pernah berhenti mengambil keuntungan lagi
PANews melaporkan pada tanggal 9 Agustus bahwa Arthur Hayes mentweet: "Saya harus membeli semuanya kembali. Tom Lee (Ketua Bitmine, perusahaan perbendaharaan ETH terbesar) apakah Anda akan memaafkan saya?
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/09 14:58
Pendiri LD Capital: Target baru ETH adalah menembus $5.000 dan mencapai rekor tertinggi baru. Penurunan suku bunga yang diharapkan diperkirakan akan mengawali musim altcoin berkualitas tinggi.
PANews melaporkan pada 9 Agustus bahwa pendiri LD Capital Yi Lihua mentweet bahwa setelah ETH menembus level tekanan double-top $4.000, tujuan baru adalah untuk menembus
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/09 14:08
Seorang trader sepenuhnya dilikuidasi setelah ETH menembus $4.200, dengan total kerugian lebih dari $15,85 juta
PANews melaporkan pada 9 Agustus bahwa menurut pemantauan Lookonchain, setelah ETH menembus $4.200, trader 0xcB92 sepenuhnya dilikuidasi, dengan total kerugian melebihi $15,85 juta.
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/09 13:29
Dalam satu jam terakhir, likuidasi kontrak seluruh jaringan adalah $139 juta, dan likuidasi ETH adalah $114 juta.
PANews melaporkan pada 9 Agustus bahwa data Coinglass menunjukkan dalam satu jam terakhir, likuidasi kontrak jaringan pasar cryptocurrency mencapai US$139 juta, di mana US$133 juta adalah posisi short
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/09 13:19
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030
Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU