Paus kuno yang telah menimbun ETH selama 9 tahun menjual 4.723 ETH dengan harga rata-rata $7,7

PANews melaporkan pada tanggal 9 Agustus bahwa menurut analis on-chain Ember, seorang whale kuno yang menimbun 14.945 ETH dengan harga $7,79 sembilan tahun lalu menjual ETH pada harga $4.005 pada Desember lalu dan