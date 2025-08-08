Selama sebulan terakhir, lebih dari 1,035 juta ETH telah ditimbun oleh beberapa paus/institusi yang tidak dikenal, senilai sekitar $4,167 miliar.

PANews melaporkan pada 9 Agustus bahwa pemantauan analis on-chain Yu Jin mengungkapkan bahwa lebih dari 1,035 juta ETH (senilai $4,167 miliar) telah ditimbun oleh beberapa paus dan institusi tidak dikenal melalui