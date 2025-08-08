Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Analisis: Jika ETH menembus level resistensi kunci $4.100, mungkin akan cepat naik ke $4.400-4.500
PANews melaporkan pada 9 Agustus bahwa menurut Cointelegraph, optimisme tentang ETH meningkat di industri cryptocurrency. Harga ETH menembus $4.000 pada hari Jumat, memicu short
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/09 11:57
Seorang paus dalam band tertentu membeli 2.045 ETH lima jam yang lalu dengan harga rata-rata $4.057,6.
PANews melaporkan pada 9 Agustus bahwa @ai_9684xtpa memantau volume perdagangan. Lima jam yang lalu, whale pfm.eth menghabiskan 2,917 juta USDC dan 5,39 juta USDT untuk membeli 2.045 ETH pada
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/09 10:24
Selama sebulan terakhir, lebih dari 1,035 juta ETH telah ditimbun oleh beberapa paus/institusi yang tidak dikenal, senilai sekitar $4,167 miliar.
PANews melaporkan pada 9 Agustus bahwa pemantauan analis on-chain Yu Jin mengungkapkan bahwa lebih dari 1,035 juta ETH (senilai $4,167 miliar) telah ditimbun oleh beberapa paus dan institusi tidak dikenal melalui
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/09 09:57
Seorang whale menjual 7.200 ETH senilai sekitar $28,49 juta dalam 18 jam terakhir.
PANews melaporkan pada tanggal 9 Agustus bahwa, menurut pemantauan Onchain Lens, seorang whale menjual 7.200 ETH dengan harga $3.957 dalam 18 jam terakhir, dengan total nilai $28,49 juta.
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/09 08:44
Seorang paus dilikuidasi pada dini hari, memaksa posisi short lebih dari 10.000 ETH untuk dilikuidasi, dan kerugian saat ini sekitar 19 juta dolar AS.
PANews melaporkan pada 9 Agustus bahwa, menurut analis on-chain Yu Jin, seorang whale dengan tingkat kemenangan 75% dalam empat taruhan ETH telah dilikuidasi, memaksa likuidasi dari
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/09 08:34
Seorang trader mengurangi posisi short ETH-nya sebanyak 25 kali, kehilangan $15,81 juta
PANews melaporkan pada 9 Agustus bahwa menurut pemantauan Onchain Lens, seorang trader mengurangi posisi short ETH-nya sebanyak 25 kali, telah mengakui kerugian sebesar US$15,81 juta, dan saat ini
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/09 08:23
Paus Ethereum awal mendukung kripto ETH ini untuk mengubah $425 menjadi $42,5k pada 2025
Paus Ethereum melirik Little Pepe di $0,0018, mengejar potensi keuntungan 16.721% pada 2026. #partnercontent
Bagikan
Penulis: Crypto.news
2025/08/09 04:00
Seorang paus membeli 1.390 WETH dan menyetorkannya ke Aave. Kemudian meminjam 52,83 WBTC dan menukarkannya dengan 1.539 WETH.
PANews melaporkan pada 8 Agustus bahwa menurut Lookonchain, ketika ETH menembus $4.000, alamat whale 0xaf6c membeli 1.390 WETH (sekitar $5.560.000) pada harga $4.000, dan kemudian menyetorkan batch tersebut
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/08 22:32
Yayasan ETH menjanjikan $1 juta untuk Roman Storm dari Tornado Cash pasca vonis bersalah
Ethereum Foundation meningkatkan dukungannya untuk Roman Storm, pengembang Tornado Cash yang kini menghadapi hukuman penjara setelah sebagian terbukti bersalah di pengadilan federal. Dalam postingan X pada 7 Agustus, akun bantuan hukum yang mendukung Storm...
Bagikan
Penulis: Crypto.news
2025/08/08 20:08
Mengapa investor beralih ke Quid Miner? Inilah yang mendorong pemegang ETH, XRP untuk bergabung
Saat Ethereum mendekati $4k dan XRP mendapatkan dukungan institusional, Quid Miner yang berbasis di Inggris membuka penambangan cloud seluler untuk masyarakat luas. #partnercontent
Bagikan
Penulis: Crypto.news
2025/08/08 17:38
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030
Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU