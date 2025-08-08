BursaDEX+
2026-01-15 Kamis

[LIVE] Berita Kripto Hari Ini: Pembaruan Terbaru untuk 08 Agustus 2025 – Pasar Kripto Melonjak setelah Trump Menyetujui Investasi Kripto 401(k), ETH Melampaui $3.900

Pasar kripto melonjak tajam selama jam perdagangan awal Asia pada hari Jumat, dengan sebagian besar sektor mengalami kenaikan antara 2% dan 9%, setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan rencana pensiun 401(k) untuk berinvestasi dalam aset digital, membuka potensi akses ke $9 triliun modal jangka panjang. Optimisme semakin diperkuat oleh harapan akan meredanya ketegangan dalam konflik Rusia-Ukraina. Ethereum melonjak 5,67% untuk sementara menembus $3.900, sementara Bitcoin naik 2% untuk diperdagangkan mendekati $117.000. Pergerakan menonjol termasuk lonjakan XRP sebesar 12,8% setelah menyelesaikan pertempuran SEC selama empat tahun, dan keuntungan signifikan di seluruh token PayFi, DeFi, meme, dan RWA. Tapi apa lagi yang terjadi dalam berita kripto hari ini? Ikuti liputan langsung terbaru kami di bawah ini.
Penulis: CryptoNews2025/08/08 12:31

