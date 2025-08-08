Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Praktik langsung dengan pakaian dalam dan ETH: apa yang dapat kita pelajari dari rutinitas mencuci Vitalik tentang menumpuk kekayaan
Pendiri Ethereum Vitalik Buterin mengungkapkan bahwa, meskipun memiliki kekayaan kripto yang sangat besar, dia masih memilih untuk mencuci pakaian dalamnya sendiri dengan tangan—sebuah detail pribadi yang memberikan wawasan tentang pendekatannya yang tidak konvensional terhadap kekayaan dan kehidupan sehari-hari. Ketika co-founder Ethereum (ETH)...
Bagikan
Penulis: Crypto.news
2025/08/08 18:21
Paus yang sebelumnya menjual panik 5504 ETH membeli kembali 3358 ETH dengan harga lebih tinggi
PANews melaporkan pada 8 Agustus bahwa menurut pemantauan Lookonchain, dua hari yang lalu, paus raksasa 0x46DB menjual panik 5.504 ETH (US$19,81 juta) ketika pasar jatuh, dengan rata-rata penjualan
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/08 12:57
Sebuah whale/institusi tertentu telah menimbun lebih dari 170.000 ETH dalam empat hari terakhir, senilai sekitar $670 juta.
PANews melaporkan pada tanggal 8 Agustus bahwa menurut analis on-chain Ember, sebuah whale/institusi telah mengakumulasi 171.015 ETH (senilai $670 juta) melalui enam alamat selama empat hari terakhir. Dalam
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/08 12:54
Vitalik Buterin mendukung perusahaan treasury Ethereum tetapi memperingatkan risiko leverage
Pendiri bersama Ethereum Vitalik Buterin telah menyuarakan dukungannya untuk perusahaan publik yang memegang Ether sebagai bagian dari perbendaharaan mereka, sambil memperingatkan tentang bahaya peminjaman yang berlebihan. Berbicara dalam wawancara podcast Bankless pada 7 Agustus, Buterin mengatakan bahwa yang disebut Ethereum (ETH)...
Bagikan
Penulis: Crypto.news
2025/08/08 12:43
[LIVE] Berita Kripto Hari Ini: Pembaruan Terbaru untuk 08 Agustus 2025 – Pasar Kripto Melonjak setelah Trump Menyetujui Investasi Kripto 401(k), ETH Melampaui $3.900
Pasar kripto melonjak tajam selama jam perdagangan awal Asia pada hari Jumat, dengan sebagian besar sektor mengalami kenaikan antara 2% dan 9%, setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan rencana pensiun 401(k) untuk berinvestasi dalam aset digital, membuka potensi akses ke $9 triliun modal jangka panjang. Optimisme semakin diperkuat oleh harapan akan meredanya ketegangan dalam konflik Rusia-Ukraina. Ethereum melonjak 5,67% untuk sementara menembus $3.900, sementara Bitcoin naik 2% untuk diperdagangkan mendekati $117.000. Pergerakan menonjol termasuk lonjakan XRP sebesar 12,8% setelah menyelesaikan pertempuran SEC selama empat tahun, dan keuntungan signifikan di seluruh token PayFi, DeFi, meme, dan RWA. Tapi apa lagi yang terjadi dalam berita kripto hari ini? Ikuti liputan langsung terbaru kami di bawah ini.
Bagikan
Penulis: CryptoNews
2025/08/08 12:31
Seorang trader menjual 1.451 ETH lainnya untuk mendapatkan 5,53 juta USDC dan menyetorkannya di Hyperliquid untuk menghindari likuidasi.
Menurut PANews pada 8 Agustus, berdasarkan pemantauan Lookonchain, trader 0xcB92 menjual 1.451 ETH lagi dalam 18 jam terakhir, memperoleh 5,53 juta USDC, yang dia setorkan ke Hyperliquid
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/08 11:53
Gelombang ETH keempat dari whale berakhir dengan keuntungan, dan order jual limit 5.000 ETH telah sepenuhnya dieksekusi.
PANews melaporkan pada 8 Agustus bahwa analis on-chain @ai_9684xtpa memantau kenaikan ETH, mengkonfirmasi order jual limit terakhir dari seorang whale, yang memiliki tingkat kemenangan 100%
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/08 11:32
Pasar kripto naik tajam, dengan sektor Layer2 memimpin kenaikan lebih dari 9%, dan ETH menembus $3.900.
PANews melaporkan pada tanggal 8 Agustus bahwa, menurut data SoSoValue, semua sektor pasar kripto mengalami kenaikan signifikan, dengan keuntungan umumnya berkisar antara 2% hingga 9%. Trump menandatangani sebuah
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/08 11:10
Paus ETH band dengan kemenangan tinggi telah mulai mengambil keuntungan, menetapkan order jual untuk 5.000 WETH dan menjual 4.000.
PANews melaporkan pada 8 Agustus bahwa menurut pemantauan analis on-chain @ai_9684xtpa, empat operasi band ETH sejak 20 Juni telah mempertahankan tingkat keberhasilan 100% - paus 0x54d...e6029
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/08 09:53
Seorang whale menjual SOL senilai $12,39 juta kemarin dan membeli HYPE dan ETH
PANews melaporkan pada 8 Agustus bahwa menurut pemantauan Onchain Lens, kemarin, seorang whale menyetor 70.558 SOL (senilai US$12,39 juta) ke HyperLiquid dan menjualnya, dan sebagai gantinya membeli: 130.737 HYPE,
Bagikan
Penulis: PANews
2025/08/08 09:16
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030
Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU