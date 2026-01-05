Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Bitmine mengumpulkan dana kripto senilai $14,2 miliar seiring taruhan Ethereum semakin dalam
Bitmine: Gabungan kripto, tunai, dan kepemilikan strategis naik menjadi $14,2 miliar, menggarisbawahi dorongan agresif untuk menjadi perbendaharaan ETH terbesar.
Bagikan
Penulis: Crypto.news
2026/01/06 08:29
Sinyal Beragam untuk Ethereum: Pencapaian Teknis dan Adopsi yang Meningkat Mengimbangi Tekanan Pasar
Minggu pertama tahun ini cukup baik bagi pasar, dengan Ethereum (ETH) memasuki tahun 2026 dengan narasi yang beragam yang mencerminkan kemajuan sekaligus pembatasan
Bagikan
Penulis: Bitcoinist
2026/01/06 05:00
Grayscale akan mendistribusikan hadiah staking ETH kepada pemegang ETHE, dengan setiap pemegang menerima $0,083178.
PANews melaporkan pada 5 Januari bahwa Grayscale mengumumkan bahwa Grayscale Ethereum Staking ETF (simbol ticker: ETHE) telah mendistribusikan pendapatan staking yang diperoleh antara
Bagikan
Penulis: PANews
2026/01/05 21:57
Trend Research dan dua investor institusional besar, "paus $230 juta," keduanya telah berhasil memulihkan kerugian mereka dan mengubah posisi long ETH mereka menjadi keuntungan yang belum direalisasikan.
PANews melaporkan pada 5 Januari bahwa, menurut Yu Jin, dengan ETH naik menjadi $3.200, baik Trend Research maupun "paus $230 juta" – dua institusi besar
Bagikan
Penulis: PANews
2026/01/05 11:01
ETH menembus $3200, dengan kenaikan harian 2,30%.
PANews melaporkan pada 5 Januari bahwa, menurut data pasar OKX, ETH baru saja menembus $3200 dan saat ini diperdagangkan pada harga $3207,82 per koin, dengan peningkatan harian
Bagikan
Penulis: PANews
2026/01/05 09:37
Harga Ethereum (ETH) Kesulitan Menemukan Dukungan di Tengah Persaingan yang Meningkat Dari Kripto Berikutnya yang Akan Meledak di $0,04
Postingan Ethereum (ETH) Price Struggles to Find Support Amid Rising Competition From This Next Crypto to Explode at $0.04 muncul di BitcoinEthereumNews.com. The
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/05 09:08
Kerugian Phishing Kripto Anjlok 83% di 2025, Namun Serangan 'Whale Hunting' Meningkat
Kerugian yang dilaporkan dari serangan phishing mata uang kripto anjlok 83% pada tahun 2025, turun menjadi sekitar $84 juta dari hampir $494 juta pada tahun sebelumnya. According
Bagikan
Penulis: Coinstats
2026/01/05 08:30
Blue Origin milik Bezos menerima pembayaran Ethereum untuk perjalanan luar angkasa.
PANews melaporkan pada 5 Januari bahwa, menurut Solid Intel, perusahaan luar angkasa milik Jeff Bezos, Blue Origin, kini menerima Ethereum ($ETH) sebagai alat pembayaran untuk perjalanan luar angkasa
Bagikan
Penulis: PANews
2026/01/05 08:29
Ethereum Melihat Investor Baru Berdatangan, Bagaimana Harga Akan Bereaksi?
Postingan Ethereum Melihat Investor Baru Berdatangan, Bagaimana Harga Akan Bereaksi? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Ethereum mendekati momen teknis kritis
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/05 07:32
Jumlah Pemegang Baru Ethereum Melonjak 110% Sejak Upgrade Fusaka di Bulan Desember
Harga Ethereum mendekati momen teknikal kritis saat diperdagangkan di dekat batas atas pola descending wedge. Pergerakan ETH yang lambat namun stabil telah menempatkannya
Bagikan
Penulis: Coinstats
2026/01/05 07:16
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030
Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU