'Efek Januari' Terjadi saat ETF Bitcoin dan Ethereum Catat Arus Masuk $645 Juta
Postingan 'Efek Januari' terjadi saat ETF Bitcoin dan Ethereum mencatat arus masuk $645 juta muncul di BitcoinEthereumNews.com. "Efek Januari" secara resmi telah tiba
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/05 07:01
Bull Ethereum perkuat cengkeraman, Peluang beli atau jebakan bull?
Postingan Ethereum bulls strengthen grip, Buy opportunity or bull trap? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Kekuatan Ethereum sekali lagi membangun, tercermin
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/05 04:09
Berapa Harga Wajar Ethereum Saat Ini Setelah Perkembangan Terbaru?
CEO Hashed Simon Seojoon Kim mengembangkan alat penilaian komprehensif yang menghitung nilai wajar Ethereum (ETH) melalui berbagai indikator. Oleh Kim
Penulis: Coinstats
2026/01/05 03:26
Akankah Ethereum (ETH) Menembus $3.000 di Januari Saat Token di Bawah $0,05 Ini Muncul Sebagai Cryptocurrency Terbaik untuk Dibeli Sekarang?
Postingan Will Ethereum (ETH) Break $3,000 in January As This Under $0.05 Token Emerges As The Best Cryptocurrency to Buy Now? muncul di BitcoinEthereumNews.com
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/05 02:32
Presale BlockDAG Senilai $441 Juta Mendekati Batas Waktu 26 Januari Dengan ROI +1.566%
Pasar kripto menunjukkan pembagian yang jelas antara aset yang terjebak dalam posisi netral dan proyek yang fokus menyelesaikan batasan nyata. Harga Ethereum hari ini diperdagangkan di $
Penulis: Coinstats
2026/01/05 02:22
Ethereum yang didepositkan ke Aave telah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, melewati 3 juta ETH
Menurut data Token Terminal, jumlah Ethereum yang didepositokan ke Aave telah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, melampaui 3 juta ETH dan mendekati 4 juta ETH
Penulis: Cryptopolitan
2026/01/04 23:20
Ethereum Menunjukkan Tanda-tanda Pembalikan Tren saat Descending Channel Tertembus
Postingan Ethereum Menunjukkan Tanda Pembalikan Tren saat Saluran Menurun Pecah muncul di BitcoinEthereumNews.com. Analisis Altcoin Ethereum sedang mencoba secara teknis
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/04 21:29
Ethereum Catat Aliran Masuk $960 Juta untuk Memecahkan Tren Negatif 5 Bulan – Detail
Postingan Ethereum Mencatat Arus Masuk $960 Juta Untuk Memutus Tren Negatif 5 Bulan – Detail muncul di BitcoinEthereumNews.com. Data on-chain terbaru mengungkapkan pergeseran besar
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/04 18:19
Alamat terkait Paradigm mentransfer 16.000 ETH ke Coinbase dalam sehari terakhir.
PANews melaporkan pada 4 Januari bahwa, menurut Emmett Gallic mengutip data Arkham, alamat yang terkait dengan Paradigm melakukan unstaking dan mentransfer 16.000 ETH ke Coinbase di
Penulis: PANews
2026/01/04 14:33
Data: Entitas strategis dan ETF ETH secara kolektif memegang lebih dari 12,99 juta ETH, mewakili 10,74% dari total pasokan.
PANews melaporkan pada 4 Januari bahwa, menurut data dari Strategic ETH Reserve, hingga saat ini, Strategic ETH Reserve Entities (SER Entities) dan ETF spot secara bersama-sama
Penulis: PANews
2026/01/04 14:11
