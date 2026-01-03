Bursa
Akumulasi ETH Melonjak Seiring Staking Mengunci Pasokan| Live Bitcoin News
Postingan ETH Accumulation Surges as Staking Locks Supply| Live Bitcoin News muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum telah mengalami arus masuk yang belum pernah terjadi sebelumnya
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/04 11:31
Akumulasi ETH Melonjak karena Staking Mengunci Pasokan
Ethereum telah mengalami arus masuk akumulasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan staking validator membatasi pasokan. ETH telah berusaha untuk menembus support kritis
Penulis: LiveBitcoinNews
2026/01/04 11:30
"Guru short-selling setelah flash crash 1011" memiliki floating profit $434.000, dengan kontribusi terbesar dari SOL.
PANews melaporkan pada 4 Januari bahwa, menurut pelacakan AiYi, "penjual short setelah flash crash 1011" memiliki total keuntungan belum direalisasi sebesar $434.000 setelah
Penulis: PANews
2026/01/04 08:28
Binance ETH Open Interest Melonjak Melampaui $7,1 Miliar di Tengah Reposisi Pasar yang Besar
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/04 07:32
Postingan Binance ETH Open Interest Melonjak di Atas $7,1B di Tengah Reposisi Pasar yang Besar muncul di BitcoinEthereumNews.com. Semilore Faleti adalah penulis cryptocurrency
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/04 07:32
Binance ETH Open Interest Melonjak di Atas $7,1 Miliar di Tengah Reposisi Pasar yang Masif – Detail
Di tengah sorakan tahun baru, Ethereum mencapai penembusan decisif di atas resistensi harga yang telah lama bertahan di sekitar $3,000. Menurut analis pasar Amr Taha
Penulis: NewsBTC
2026/01/04 07:30
Harga Ethereum Menguat Setelah Arus Masuk Binance $960 Juta dan Aktivitas ETF yang Kuat
Ethereum (ETH) kembali menjadi fokus karena melihat aktivitas yang lebih kuat setelah retracement akhir 2025. Ini karena ada bukti peningkatan aliran exchange, yang sedang berlangsung
Penulis: Tronweekly
2026/01/04 07:00
ETF Ethereum Rebound dengan Arus Masuk $174 Juta pada 2 Januari
Postingan Ethereum ETFs rebound with $174M inflows on Jan 2 muncul di BitcoinEthereumNews.com. ETF spot Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $174,43 juta pada Januari
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/04 00:36
Antrean Ethereum Membengkak saat BitMine Menambah 82K ETH ke Total Staking
TLDR BitMine menambahkan 82.560 Ether senilai sekitar $259 juta ke sistem staking Ethereum. Total ETH yang di-stake perusahaan kini telah mencapai 544.064 dengan nilai sekitar
Penulis: Coincentral
2026/01/04 00:17
Penggunaan Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat Harga ETH Bersiap untuk Pemulihan di Q1
Harga Ethereum jarang menceritakan keseluruhan cerita dengan sendirinya. Terkadang sinyal sebenarnya terletak diam-diam di bawah candle, tersembunyi dalam bagaimana jaringan sebenarnya sedang
Penulis: Coinstats
2026/01/04 00:00
Prediksi Harga ETH: Menargetkan Breakout $3,200-$3,500 Dalam 2-4 Minggu
Postingan ETH Price Prediction: Menargetkan Penembusan $3,200-$3,500 Dalam 2-4 Minggu muncul di BitcoinEthereumNews.com. Zach Anderson 03 Jan 2026 15:36 Harga ETH
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/03 23:59
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030
Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU