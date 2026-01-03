Bursa
Gala Tanpa Biaya
Berita Kripto
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Prediksi Harga Ethereum Untuk 2026: Apa yang Diharapkan dari ETH Saat Para Ahli Mengatakan Kripto Murah Ini Akan Reli 42x di 2026
Postingan Prediksi Harga Ethereum Untuk 2026: Apa Yang Diharapkan Dari ETH Karena Para Ahli Mengatakan Crypto Murah Ini Akan Rally 42x di 2026 muncul di BitcoinEthereumNews.com
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/03 23:10
Arus Bersih Ethereum Melonjak saat Binance Melihat Aliran Masuk ETH Senilai $960 Juta
Postingan Ethereum Net Flows Surge as Binance Sees $960M ETH Inflow muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum ($ETH) baru-baru ini mengalami pergeseran yang lebih luas dalam arus masuk
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/03 23:02
Yi Lihua: Berpegang pada investasi tren; menang atau kalah ditentukan oleh pasar.
PANews melaporkan pada 3 Januari bahwa pendiri Liquid Capital Yi Lihua menanggapi di platform X tentang klaim pemulihan kerugiannya pada 626.574 ETH. Dia menyatakan, "
Penulis: PANews
2026/01/03 22:59
Pasokan Ethereum Mengencang karena Akumulasi Whale dan Staking Mengimbangi Tekanan Jual yang Berlangsung
Postingan Pasokan Ethereum Mengencang karena Akumulasi Whale dan Staking Mengimbangi Tekanan Jual yang Berlangsung muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum mencatat rekor bulan Desember
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/03 20:20
Harga Ethereum Naik di Atas $3,050 saat $3,080 Muncul sebagai Level Breakout Kunci
Ethereum telah memulai tahun 2026 dengan beberapa momentum positif awal dan tanda-tanda potensi kekuatan harga. Analis telah mengidentifikasi level-level kunci support dan resistance
Penulis: Tronweekly
2026/01/03 17:00
Ethereum, diabaikan oleh Wall Street: Mengapa fundamental dan harga ETH menyimpang?
Penulis: Clow Plain Language Blockchain Pada tahun 2025, Ethereum mengalami kasus klasik "divergensi fundamental dan harga". Pada bulan Agustus, harga ETH menembus
Penulis: PANews
2026/01/03 13:56
ETF spot Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $174 juta kemarin, dengan ETHE milik Grayscale memimpin dengan arus masuk bersih sebesar $53,6861 juta.
PANews melaporkan pada 3 Januari bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot Ethereum mencatat total arus masuk bersih sebesar $174 juta kemarin (2 Januari, Waktu Bagian Timur).
Penulis: PANews
2026/01/03 13:10
Prediksi Harga Ethereum: ETH Mengakhiri 2025 dengan Berantakan – Akankah 2026 Menjadi Awal Siklus Bull atau Reset yang Brutal?
ETH mengakhiri tahun dengan kerugian 11%, mengakhiri periode turbulen yang menyaksikan token jatuh di bawah $3.000 hanya beberapa minggu setelah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa yang baru. Sementara
Penulis: Coinstats
2026/01/03 06:53
Ethereum di $3K – Apakah ETH sekarang terlalu mahal atau undervalued?
Postingan Ethereum di $3K – Apakah ETH sekarang terlalu mahal atau undervalued? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Aset berisiko terjebak antara dasar pasar dan puncak. Dari
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/03 04:28
Saham BitMine naik 14% saat Tom Lee meminta pemegang saham menyetujui peningkatan saham yang 'dramatis'
BitMine adalah perbendaharaan aset digital (DAT) Ethereum terbesar di dunia dengan sekitar 3,41% dari total pasokan ETH yang beredar.
Penulis: Coinstats
2026/01/03 04:25
