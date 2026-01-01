Bursa
Prediksi Harga Ethereum: ETH Terkompresi di Tengah Target Breakout $3.800
TLDR Harga ETH diperdagangkan di dalam pola falling wedge jangka pendek, dengan tekanan terbentuk antara $2.800 dan $3.100. Pergerakan harga yang terikat dalam range menunjukkan akumulasi, bukan distribusi
Bagikan
Penulis: Coincentral
2026/01/03 03:32
Jutawan Kripto Melabur dalam Prajual Kripto Terbaik 2026: Prajual Based Eggman vs Ramalan Harga Teratas Ethereum (ETH)
Saat pasar kripto memasuki tahap akhir 2025, fenomena presale baru sedang menarik perhatian mereka yang meraih kesuksesan dengan siklus-siklus sebelumnya. Based Eggman
Bagikan
Penulis: Coincentral
2026/01/03 03:10
ETH dan DOGE Konsolidasi Sementara Digitap Curi Perhatian Dengan Putaran Bonus Akhir Tahun di Event Baru
Setelah crash pasar di bulan Oktober, baik harga ETH maupun harga Dogecoin telah mengalami turbulensi. Entah mereka […] The post ETH and DOGE Consolidate While
Bagikan
Penulis: Coindoo
2026/01/02 23:58
Alamat ETH short dengan leverage 10x telah menambah kepemilikan menjadi 21.800 ETH.
PANews melaporkan pada 2 Januari bahwa, menurut analis on-chain Ai Yi (@ai_9684xtpa), sebuah alamat whale terus menambah posisi short ETH 10x-nya
Bagikan
Penulis: PANews
2026/01/02 21:13
Berita Kripto: Ekstensi Chrome Trust Wallet Dihapus Sementara Setelah Bug Pembaruan
Postingan Berita Kripto: Ekstensi Chrome Trust Wallet Dihapus Sementara Setelah Bug Pembaruan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ekstensi Chrome Trust Wallet menjadi
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/02 08:00
CEO Trust Wallet: Kami sedang mengatasi masalah ekstensi yang tidak dapat diunduh dari Chrome Web Store; waspadai aplikasi palsu.
PANews melaporkan pada 1 Januari bahwa CEO Trust Wallet Eowync.eth memposting di platform X mengingatkan komunitas bahwa beberapa pengguna mungkin telah memperhatikan Trust Wallet
Bagikan
Penulis: PANews
2026/01/01 20:44
Bisakah Holder Jangka Panjang Ethereum Mendorong Harga Melewati $3.000?
Postingan Can Ethereum Long Term Holders Drive Price Past $3,000? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Ethereum bergerak sideways sejak akhir Desember 2025
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/01 16:20
Paus Ethereum Meraup Keuntungan Melebihi $500 Juta
Postingan Ethereum Whales Cash Out Profits Exceeding $500 Million muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Paus ETH kuno mencairkan lebih dari $500 juta
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/01 14:23
Robinhood membagikan Bitcoin senilai $1,5 juta untuk perayaan Tahun Baru setelah hadiah XRP, ETH dan SOL
帖子《Robinhood在XRP、ETH和SOL奖励之后为新年庆祝活动分发价值150万美元的比特币》出现在BitcoinEthereumNews.com上。重点摘要 Robinhood
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/01 13:02
Optimisme Ethereum untuk 2026: Analis Berbagi Prakiraan Bullish Meskipun Akhir Tahun Mengecewakan
Posting Ethereum Optimism Untuk 2026: Analis Berbagi Prakiraan Bullish Meski Akhir Tahun Mengecewakan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Karena Ethereum (ETH) adalah
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/01 11:10
