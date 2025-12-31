Bursa
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Harga Solana (SOL) di 2026: Katalis yang Mungkin
Postingan Solana (SOL) Price in 2026: Possible Catalysts muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pada 2024-2025, Solana (SOL) berkembang dari sekadar rantai non-EVM lainnya menjadi
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/01 11:16
5.798 ETH ($17,24 Juta) Ditarik dari Kraken ke Dompet Baru, Onchain Lens Melacak Transfer Ethereum
Postingan 5.798 ETH ($17,24 Juta) Ditarik dari Kraken ke Wallet Baru, Onchain Lens Melacak Transfer Ethereum muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG News, mengutip
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/01 09:08
Korbit Didenda karena Pelanggaran AML di Korea Selatan
Postingan Korbit Didenda karena Pelanggaran AML di Korea Selatan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Korbit didenda karena pelanggaran AML; kepemimpinan menghadapi teguran
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/01 05:52
Ethereum Siap untuk Bull Run 2026 saat Jay Li dari Liquid Capital Mempertahankan Tesis Short-Squeeze dan Menandakan Akumulasi ETH yang Berkelanjutan
Postingan Ethereum Siap untuk Bull Run 2026 saat Jay Li dari Liquid Capital Mendukung Tesis Short-Squeeze dan Menandakan Akumulasi ETH yang Sedang Berlangsung muncul di BitcoinEthereumNews
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/01 04:07
Arthur Hayes Memindahkan ETH ke DeFi Seiring Meningkatnya Aktivitas Jaringan Ethereum
Postingan Arthur Hayes Memindahkan ETH ke DeFi saat Aktivitas Jaringan Ethereum Meningkat muncul di BitcoinEthereumNews.com. Penjualan ETH Arthur Hayes: Veteran crypto ini menjual
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/01 03:34
Ethereum kehilangan lebih dari $100 juta dalam biaya tahun ini, dan satu raksasa korporat menyimpan keuntungannya
Blockchain Ethereum mencatat tahun operasional terkuat dalam sejarahnya pada tahun 2025, memproses volume transaksi tertinggi dan mengamankan sebagian besar dari
Bagikan
Penulis: CryptoSlate
2026/01/01 00:55
Arthur Hayes Membeli Token DeFi Senilai $4 Juta Setelah Penjualan Ethereum
Arthur Hayes menjual ETH senilai $5,53 juta untuk membeli token DeFi, dengan PENDLE memimpin portofolionya, menandakan kepercayaan terhadap prospek pasar DeFi. Arthur Hayes, co-founder
Bagikan
Penulis: LiveBitcoinNews
2025/12/31 21:30
Harga Ethereum dipantau bulls untuk breakout saat resistance menurun menekan harga, kemana akan melaju?
Harga Ethereum diperdagangkan dalam tren turun yang mengencang, dengan penjual membatasi rebound di bawah garis resistance menurun dan penembusan support terdekat kemungkinan akan menentukan
Bagikan
Penulis: Crypto.news
2025/12/31 19:57
BitMine Mengumpulkan ETH Senilai $98 Juta Saat Tahun 2025 Berakhir
Menurut laporan pasar, BitMine Immersion Technologies mengakuisisi Ethereum senilai sekitar $97,6 juta pada hari Selasa, membeli sekitar 32.938 ETH ketika investor mengurangi
Bagikan
Penulis: Bitcoinist
2025/12/31 19:00
Bitmine Mengunci 118.944 ETH Lagi, Total Staking Mencapai 461.000 ETH
Bitmine menambahkan 118.944 ETH baru untuk staking, melanjutkan rencana akumulasi agresifnya. Total ETH yang di-staking oleh perusahaan mencapai sekitar 461.000, mencerminkan pertumbuhan
Bagikan
Penulis: Crypto News Flash
2025/12/31 17:50
