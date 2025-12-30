Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Apakah Harga Ethereum Stagnan di Sekitar $2.900 saat Penjualan ETF ETH dan Pembelian Whale Bertabrakan?
Produk ETF ETH di Amerika Serikat telah mengalami arus keluar selama berminggu-minggu, sementara whale besar justru membeli lebih banyak Ethereum. Pada saat yang sama, data on-chain menunjukkan
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/12/31 03:16
Paus Ethereum menyerbu saat harga turun
Ethereum berada di area yang menarik menjelang pergantian tahun. Harga sedang menguji zona penting setelah periode konsolidasi, namun justru pada saat ini
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/12/31 02:31
OG Bitcoin Memindahkan ETH Senilai $332 Juta ke Binance saat Ethereum Menghadapi Tekanan
Seorang veteran Bitcoin memindahkan Ethereum senilai $332 juta ke Binance saat ETH diperdagangkan di bawah $3.000 dan cadangan exchange meningkat. Ethereum kini menghadapi ketidakpastian baru setelah
Bagikan
Penulis: LiveBitcoinNews
2025/12/30 21:30
Paus Bitcoin Jual ETH Senilai $330 Juta, Buka Posisi Long $748 Juta di Kripto-Kripto Utama
TLDR Paus Bitcoin senilai $11 miliar menjual Ether senilai $330 juta dan membuka posisi long leverage pada mata uang kripto teratas. Paus tersebut menempatkan posisi long senilai $598 juta
Bagikan
Penulis: Coincentral
2025/12/30 20:31
Paus Sedang Membeli, Retail Sedang Menjual: Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya untuk Ethereum?
Paus Ethereum menambahkan jutaan ETH pada tahun 2025 saat ritel menjual, sementara aktivitas pengembang mencapai rekor tertinggi dan level harga kunci tetap menjadi fokus.
Bagikan
Penulis: CryptoPotato
2025/12/30 17:31
Harga Ethereum Turun di Bawah $2.950 Setelah Rebound Singkat, Fokus pada Zona Resistance $3.050
Ethereum, mata uang kripto terbesar kedua di dunia, mulai mengalami kenaikan kecil dan menembus di atas $3.000 kemarin setelah penurunan yang berkepanjangan, tetapi tidak dapat bertahan
Bagikan
Penulis: Thenewscrypto
2025/12/30 15:21
Transfer Whale Ethereum Mengguncang Pasar: 77.385 ETH Dipindahkan ke Binance dalam Transaksi Misterius Senilai $228 Juta
BitcoinWorld Transfer Whale Ethereum Mengguncang Pasar: 77.385 ETH Berpindah ke Binance dalam Transaksi Misterius Senilai $228 Juta Pergeseran seismik bergema di dunia cryptocurrency
Bagikan
Penulis: bitcoinworld
2025/12/30 13:40
Bitmine berencana meluncurkan jaringan validator Ethereum komersialnya, MAVAN, pada tahun 2026.
PANews melaporkan pada 30 Desember bahwa Bitmine saat ini bermitra dengan tiga penyedia layanan staking dan berencana meluncurkan MAVAN (Made in
Bagikan
Penulis: PANews
2025/12/30 10:14
Volatilitas harga Ethereum terkompresi, puncak segitiga mendekat
Postingan Ethereum price volatility compresses, triangle apex near muncul di BitcoinEthereumNews.com. Aksi harga Ethereum menegang membentuk formasi segitiga
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/30 05:00
Aktivitas On-Chain Ethereum Meluas: Pertumbuhan Stabil Basis Pengguna Meskipun Volatilitas Pasar
Aktivitas jaringan Ethereum tampaknya bergerak ke arah yang berlawanan dengan kinerja harga saat ini. Sementara harga ETH mengalami aksi yang melemah
Bagikan
Penulis: Bitcoinist
2025/12/30 03:00
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030
Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU