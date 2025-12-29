Bursa
Bitmine Milik Tom Lee Menambah 44.000 ETH dalam Pembelian Ethereum Senilai $130 Juta
Daripada mengumumkan pembelian besar yang menarik perhatian, Bitmine telah terus menyerap pasokan secara bertahap selama periode kelemahan pasar. Paling […] The post Tom Lee
Penulis: Coindoo
2025/12/29 23:27
Riset Tren Penarikan ETH: Langkah Binance $39,3 Juta yang Mengejutkan dan Mengungkap Dilema $110 Juta
BitcoinWorld Trend Research Penarikan ETH: Langkah Binance Senilai $39,3 Juta yang Mengungkap Dilema $110 Juta Dalam manuver on-chain signifikan yang langsung menarik perhatian
Penulis: bitcoinworld
2025/12/29 23:25
Trend Research Kumpulkan ETH Senilai $63 Juta, Pinjam $40 Juta untuk Membeli Lebih Banyak
Trend Research menarik 20.850 ETH senilai $63,28 juta dari Binance pada hari Minggu dan segera meminjam tambahan $40 juta dalam USDT melalui layanan pinjaman
Penulis: CryptoNews
2025/12/29 20:53
Trend Research Menarik 11520 ETH Pasokan Ke Aave dan Meminjam 20M USDT
Pelacak on-chain mengkonfirmasi Trend Research telah meminjam $958M dalam stablecoin dari Aave untuk memperluas eksposur ETH. Trend Research telah diidentifikasi sebagai entitas di balik
Penulis: LiveBitcoinNews
2025/12/29 20:30
Mengapa perusahaan kripto besar berbeda pandangan tentang Ether menjelang 2026
Trend Research telah meningkatkan kepemilikan Ether-nya menjadi lebih dari 601.000 ETH menggunakan stablecoin pinjaman. Perusahaan ini kini menjadi pemegang Ether korporat terbesar ketiga meskipun
Penulis: Coin Journal
2025/12/29 20:12
Aliran masuk staking Ethereum melampaui keluar untuk pertama kalinya sejak Juni 2025
Antrean staking Ethereum berbalik untuk pertama kalinya dalam enam bulan, dengan arus masuk melampaui keluar saat BitMine meningkatkan staking dan permintaan yang didorong Pectra meningkat
Penulis: Crypto.news
2025/12/29 17:21
Paus "neoyokio.eth" menyetor 2 juta USDC ke HyperLiquid dan melakukan short ZEC.
PANews melaporkan pada 29 Desember bahwa, menurut Onchain Lens, sebuah akun whale "neoyokio.eth" (alamat 0x350) menyetor $2 juta USDC ke dalam platform HyperLiquid
Penulis: PANews
2025/12/29 17:21
Harga Bitcoin Melonjak ke $90K: Pemulihan Menentukan atau Dead-Cat Bounce Lagi?
ETH juga merebut kembali level $3.000.
Penulis: CryptoPotato
2025/12/29 15:02
Antrean staking Ethereum berbalik saat validator berbondong-bondong kembali ke jaringan
Dinamika validator di ETH kembali bergeser, dengan antrian staking Ethereum kini melampaui jumlah yang keluar dan menandakan pembaruan kepercayaan di antara pemegang besar. Ethereum
Penulis: The Cryptonomist
2025/12/29 14:46
Huang Licheng telah menutup semua posisi long-nya di HYPE, merealisasikan keuntungan sebesar $2.988,83 dari operasi putaran ini.
PANews melaporkan pada 29 Desember bahwa, menurut data Hyperbot, Huang Licheng menutup semua posisi long HYPE-nya satu jam yang lalu. Operasi ini berlangsung selama 42 jam
Penulis: PANews
2025/12/29 10:53
