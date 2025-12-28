Bursa
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Huang Licheng mengurangi posisi long ETH sebanyak 50 unit dan menambah posisi long HYPE sebanyak 5.000 unit.
PANews melaporkan pada 29 Desember bahwa, menurut data Hyperbot, Huang Licheng baru-baru ini mengurangi posisi long ETH-nya sebanyak 50 token, mengalami kerugian $591
Penulis: PANews
2025/12/29 08:35
Huang Licheng menambahkan 3.000 kontrak ke posisi long HYPE-nya dalam 8 jam terakhir, membawa total ukuran posisi menjadi $351.900.
PANews melaporkan pada 29 Desember bahwa, menurut data Hyperbot, Huang Licheng menambahkan 3.000 posisi long HYPE lagi dalam 8 jam terakhir, sehingga total
Penulis: PANews
2025/12/29 07:30
BitMine Staking $780 Juta Lagi di Ethereum
Postingan BitMine Staking $780 Juta Lagi di Ethereum muncul di BitcoinEthereumNews.com. BitMine memindahkan kepemilikan ETH dalam jumlah besar ke staking, mengunci 342.560 ETH
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/29 03:31
Paus Ethereum Mengakumulasi di Tengah Harga Datar dan Pertumbuhan On-Chain yang Stabil
Postingan Ethereum Whales Accumulate Amid Flat Price and Steady On-Chain Growth muncul di BitcoinEthereumNews.com. Paus Ethereum mengakumulasi lebih dari $850 juta
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/29 01:56
Arus Bersih Exchange Ethereum Mencapai Level Tertinggi 5 Bulan saat ETH Menguji Zona Support $2.800
Postingan Ethereum Exchange Netflow Mencapai Tertinggi 5 Bulan saat ETH Menguji Zona Support $2.800 muncul di BitcoinEthereumNews.com. TLDR: Binance Exchange Netflow untuk ETH
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/29 01:40
CEO VanEck Mahkotai Ethereum sebagai Token Wall Street — Teknikal Mengisyaratkan Uji $2,400 ⋆ ZyCrypto
Artikel VanEck CEO Crowns Ethereum Wall Street's Token — Teknikal Mengisyaratkan Test $2,400 ⋆ ZyCrypto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Advertisement   &
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/28 23:16
Kripto Besar Berikutnya: Prediksi ChatGPT Menyebut Altcoin $0,035 Ini Akan Menghancurkan Ethereum (ETH)
Saat pasar kripto bersiap untuk gelombang pertumbuhan besar berikutnya, para trader sedang mencari Ethereum berikutnya, di mana proyek-proyek baru yang sedang naik daun menjanjikan potensi
Penulis: Coinstats
2025/12/28 23:00
Ethereum Diperdagangkan Antara Resistance $3.090 dan Support $2.876 di Tengah Zona Likuiditas
Postingan Ethereum Diperdagangkan Antara Resistance $3.090 dan Support $2.876 di Tengah Zona Likuiditas muncul di BitcoinEthereumNews.com. Analisis Harga Ethereum menunjukkan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/28 19:44
Melewatkan ICO Ethereum di $0.31? DOGEBALL Adalah Presale Kripto Mendatang 2026 yang Patut Diperhatikan
Pada tahun 2014, Ethereum meluncurkan ICO-nya sekitar $0,31 per ETH. Pada waktu itu, para kritikus mempertanyakan kegunaannya, skalabilitas, dan permintaan dunia nyata. Banyak yang melewatkan
Penulis: Coinstats
2025/12/28 17:32
Tom Lee Memprediksi Ethereum Mencapai $7K–$9K pada 2026, saat BitMine Melakukan Staking ETH Senilai $1 Miliar
Postingan Tom Lee Melihat Ethereum di $7K–$9K pada 2026, saat BitMine Mempertaruhkan $1B ETH muncul di BitcoinEthereumNews.com. Tom Lee mengatakan Ethereum bisa mencapai antara $7,000
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/28 16:13
