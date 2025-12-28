Kripto Besar Berikutnya: Prediksi ChatGPT Menyebut Altcoin $0,035 Ini Akan Menghancurkan Ethereum (ETH)

Saat pasar kripto bersiap untuk gelombang pertumbuhan besar berikutnya, para trader sedang mencari Ethereum berikutnya, di mana proyek-proyek baru yang sedang naik daun menjanjikan potensi