Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
ETH turun di bawah $3.300, dengan kenaikan harian 3,53%.
PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut data pasar OKX, ETH baru saja turun di bawah $3.300 dan saat ini diperdagangkan pada $3.296,68 per koin, peningkatan harian
Penulis: PANews
2026/01/14 19:10
Berapa Banyak yang Akan BitMine Hasilkan Setiap Tahun dari Staking Lebih dari 1,5 Juta ETH?
Langkah agresif ini diperkirakan akan menghasilkan ratusan juta dalam pendapatan tahunan, saat perusahaan memperkuat posisinya sebagai […] The post How Much Will BitMine Earn
Penulis: Coindoo
2026/01/14 18:57
Harga Ethereum bertahan di atas $3.300 saat bulls menekan resistance – tren masih konstruktif namun teregang
Analisis Harga Ethereum: ETH bertahan di atas $3.3k saat bulls menekan resistance, menandakan tren naik konstruktif dengan momentum yang meluas.
Penulis: The Cryptonomist
2026/01/14 16:54
Aktivitas Whale di Tengah Pergerakan Pasar ETH yang Signifikan
Aktivitas whale dompet baru menarik minat pasar, dengan penarikan 2.400 ETH dari Binance dan staking 2.500 ETH dalam transaksi terpisah.
Penulis: coinlineup
2026/01/14 14:51
Dari Mania ke Infrastruktur: Setup Kripto 2026
Saat euforia kripto memudar, 2026 beralih ke infrastruktur. Lihat mengapa TAO, LINK, ETH, dan AVAX adalah pilihan utama untuk pasar yang semakin matang. Postingan From Mania to Infrastructure
Penulis: Cryptonews AU
2026/01/14 14:00
Paus "pension-usdt.eth" telah mengurangi posisi long ETH sebanyak 10,000 koin, dan akun futures-nya telah meraih profit $4,18 juta dalam sehari terakhir.
PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut pemantauan data Hyperbot, paus "pension-usdt.eth" mengurangi posisi long ETH sebesar 10.000 ETH dalam beberapa waktu terakhir
Penulis: PANews
2026/01/14 13:45
Pembuatan dompet Ethereum mencapai rekor tertinggi sepanjang masa 327 ribu per hari
Postingan Pembuatan dompet Ethereum mencapai rekor tertinggi sepanjang masa 327K per hari muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum mengalami lonjakan aktivitas pengguna baru meskipun
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/14 12:54
Pembuatan wallet baru Ethereum mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebanyak 327K per hari — apakah harga ETH akan mengikuti?
Ethereum mengalami lonjakan aktivitas pengguna baru meskipun aksi harga ETH sebagian besar masih terikat dalam kisaran tertentu. Menurut postingan tanggal 13 Januari oleh platform analitik on-chain
Penulis: Crypto.news
2026/01/14 12:53
ETH: Naik atau Turun? Analisis Skenario 13 Januari 2026
Postingan ETH: Naik atau Turun? Analisis Skenario 13 Januari 2026 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum (ETH) saat ini sedang menavigasi persimpangan kritis.
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/14 09:20
Aplikasi Ethereum Kini Mengendalikan $337 Miliar: Apa Artinya untuk Harga ETH di Masa Depan
Aplikasi Ethereum kini mengelola modal senilai $337 miliar, meningkatkan permintaan ETH. Pertumbuhan ini dapat mendorong ETH menuju kapitalisasi pasar senilai satu triliun dolar. Aplikasi terdesentralisasi Ethereum
Penulis: LiveBitcoinNews
2026/01/14 07:59
