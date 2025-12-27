Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
BitMine Mempertaruhkan $219 Juta dalam ETH saat Tom Lee Menegaskan Kembali Pandangan Bullish 2026
BitMine mempertaruhkan sekitar $219,2 juta dalam ETH sambil menjaga saldo Ethereum yang jauh lebih besar tanpa dipertaruhkan. Pada saat yang sama, Tom Lee menegaskan kembali pandangan optimisnya bahwa Ethereum
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/12/28 05:00
Prediksi Harga Solana 2028: Para Ahli Melihat SOL dan ETH Hidup Berdampingan saat DeepSnitch AI Mendominasi dengan Utilitas Langsung Menjelang Peluncuran Januari
Postingan Solana Price Prediction 2028: Para Ahli Melihat SOL dan ETH Hidup Berdampingan saat DeepSnitch AI Mendominasi dengan Utilitas Langsung Menjelang Peluncuran Januari muncul di BitcoinEthereumNews
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/28 04:23
Berita Ethereum: Mantan Eksekutif BlackRock Percaya TVL Ethereum Akan Naik 10X di 2026
Postingan Ethereum News: Mantan Eksekutif BlackRock Percaya TVL Ethereum Akan 10X di 2026 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Wawasan Utama: Berdasarkan kripto Ethereum terbaru
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/28 02:46
Begini cara Ethereum kalah dalam perang harga, tetapi memenangkan pertempuran yang sesungguhnya
Postingan Begini cara Ethereum kalah dalam perang harga, tetapi menang dalam pertarungan sesungguhnya muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum [ETH] mungkin terlihat kurang mengesankan pada
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/28 01:14
Mengapa Resistensi $3K Dapat Memicu Penurunan
Postingan Why the $3K Resistance Could Trigger a Drop muncul di BitcoinEthereumNews.com. Home » ETH '; } function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/28 00:59
Bitmine Memulai Staking ETH Dengan Deposit PoS Senilai $219 Juta
Postingan Bitmine Begins Staking ETH With $219 Million PoS Deposit muncul di BitcoinEthereumNews.com. Perusahaan treasury Ethereum Bitmine telah mulai melakukan staking Ether-nya
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/28 00:56
Analis Top Mengungkap Prediksi Harga Ethereum $5000 di Tengah BitMine $219M ETH yang Distaking
Postingan Analis Terkemuka Mengungkap Prediksi Harga Ethereum $5000 di Tengah BitMine $219M ETH yang Di-Stake muncul di BitcoinEthereumNews.com. Wawasan Utama: Harga Ethereum
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/28 00:55
Ethereum Memiliki Satu Kesempatan Terakhir untuk Menulis Ulang Sejarah Harga Paling Bearish-nya
Postingan Ethereum Has One Last Chance to Rewrite Its Most Bearish Price History muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum (ETH) mengalami tahun 2025 yang bergejolak, dengan
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/27 23:56
Prospek Teknikal Ethereum Menunjukkan Potensi Pergerakan Menuju Resistance $3700
Ethereum sedang mengalami ketidakpastian di pasar karena kurangnya arah harga yang jelas. Ada sentimen yang bertentangan dalam pola staking terbaru,
Bagikan
Penulis: Tronweekly
2025/12/27 21:30
TVL Ethereum Bisa Meledak di 2026 Seiring Ekspansi Stablecoin dan RWA
Postingan Ethereum's TVL Could Explode in 2026 as Stablecoins and RWAs Expand muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News Sentimen pasar Ethereum saat ini tetap
Bagikan
Penulis: CoinPedia
2025/12/27 18:55
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030
Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU