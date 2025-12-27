BitMine Mempertaruhkan $219 Juta dalam ETH saat Tom Lee Menegaskan Kembali Pandangan Bullish 2026

BitMine mempertaruhkan sekitar $219,2 juta dalam ETH sambil menjaga saldo Ethereum yang jauh lebih besar tanpa dipertaruhkan. Pada saat yang sama, Tom Lee menegaskan kembali pandangan optimisnya bahwa Ethereum