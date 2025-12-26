Bursa
Dompet yang berafiliasi dengan Pantera Capital menyetorkan 5.264 ETH, senilai sekitar $15,4 juta, ke Coinbase Prime.
PANews melaporkan pada 27 Desember bahwa, menurut pemantauan Onchain Lens, dua dompet yang terkait dengan Pantera Capital telah menyetorkan 5.264 ETH senilai $15,39 juta
Bagikan
Penulis: PANews
2025/12/27 08:42
Prediksi Pasar Crypto: Bitcoin Bisa Melambung di Atas $90.000, Shiba Inu (SHIB) Mencapai Level Pembalikan Tersembunyi, Akankah Lonjakan Tahun Baru Ethereum (ETH) Terjadi?
Ada kemungkinan pemulihan yang terukur untuk pasar, terutama karena aktivasi level support lokal.
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/12/27 08:01
3 Grafik Membentuk Outlook ETH
Postingan 3 Chart Membentuk Prospek ETH muncul di BitcoinEthereumNews.com. Aktivitas Ethereum di seluruh ekosistem yang lebih luas telah meningkat tajam, sementara terpisah
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/27 02:49
Realitas Mengkhawatirkan: 40% ETH yang Beredar Kini Merugi – Apa yang Harus Diketahui Investor
BitcoinWorld Realitas Mengkhawatirkan: 40% ETH yang Beredar Kini Merugi – Apa yang Harus Diketahui Investor Data on-chain terbaru mengungkapkan perkembangan mengejutkan dalam cryptocurrency
Bagikan
Penulis: bitcoinworld
2025/12/26 18:25
MEXC Meluncurkan Event Staking ETH dan SOL dengan APR Hingga 20%
Victoria, Seychelles, 26 Desember 2025 – MEXC, bursa aset digital dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan pelopor perdagangan zero-fee sejati, telah meluncurkan "ETH
Bagikan
Penulis: LiveBitcoinNews
2025/12/26 18:00
Posisi Short ETH Melonjak 15x Setelah Whale Memindahkan 4 Juta USDC ke HyperLiquid, Total Nilai Posisi Mendekati $1,49 Miliar
Postingan ETH Short Position Melonjak 15x Setelah Whale Memindahkan 4 Juta USDC ke HyperLiquid, Total Nilai Posisi Mendekati $1,49 Miliar muncul di BitcoinEthereumNews.
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/26 09:14
Seekor paus menambahkan $4 juta ke posisi short-nya pada ETH dan ZEC, membawa keuntungan unrealized HyperLiquid menjadi lebih dari $17 juta.
PANews melaporkan pada 26 Desember bahwa, menurut Onchain Lens, seekor paus telah menyetor tambahan margin USDC senilai $4 juta ke HyperLiquid untuk membuka posisi short
Bagikan
Penulis: PANews
2025/12/26 08:45
Pudgy Penguins Membawa Karakter NFT ke Las Vegas Sphere
Postingan Pudgy Penguins Membawa Karakter NFT ke Las Vegas Sphere muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pudgy Penguins menampilkan tayangan animasi di Las Vegas
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/26 08:08
ETF Ethereum Mengalami Penurunan Selama 2 Minggu, Namun Pengujian Ulang Level Kunci Ini Dapat Mengubah Segalanya
Harga Ethereum kesulitan mendapatkan kembali momentum, bertahan di dekat level $3.000 selama beberapa sesi terakhir. Konsolidasi yang berkepanjangan ini telah membebani sentimen dan
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/12/26 06:00
Opsi Bitcoin senilai $23,7 miliar akan segera berakhir – Mengapa trader mengharapkan gejolak
Postingan Opsi Bitcoin senilai $23,7 miliar akan segera berakhir – Mengapa trader mengharapkan kejutan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin telah diperdagangkan dalam kisaran $85 ribu-$92 ribu
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/26 05:02
