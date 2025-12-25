Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Perusahaan Kripto Tiongkok Membeli Ethereum Senilai $137 Juta Menargetkan Pasar Bullish 2026
Postingan Perusahaan Kripto Tiongkok Membeli Ethereum Senilai $137 Juta Menargetkan Bull Market 2026 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum Sementara sebagian besar pasar masih ragu-ragu di sekitar
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/26 03:25
Ethereum Bersiap untuk Dua Peningkatan Besar 2026: Glamsterdam dan Heze-Bogota
Postingan Ethereum Bersiap untuk Dua Peningkatan Besar 2026: Glamsterdam dan Heze-Bogota muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News Ethereum sedang mempersiapkan jaringan besar
Bagikan
Penulis: CoinPedia
2025/12/26 02:45
Investor Blockchain Menambah Kepemilikan SOL dalam Jumlah Besar: Analisis Harga dan Dinamika Pasar
Postingan Blockchain Investor Menambah Kepemilikan SOL dalam Jumlah Besar: Analisis Harga dan Dinamika Pasar muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting: Investor menambah kepemilikan SOL; posisi pasar SOL dianalisis. Analis
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/26 00:18
"1011 Insider Whale" menambah $25,5 juta ke kepemilikan SOL-nya, saat ini memegang $63,06 juta dalam SOL.
PANews melaporkan pada 25 Desember bahwa, menurut Ai Yi, seorang investor besar yang dikenal karena keterlibatannya dalam "informasi orang dalam tentang shorting setelah flash 1011
Bagikan
Penulis: PANews
2025/12/25 23:51
Opsi Ethereum Senilai $6 Miliar: Apa Artinya Bagi Harga
Ethereum (ETH) mendekati tenggat waktu derivatif penting saat kontrak opsi senilai miliaran dolar mendekati kedaluwarsa, menempatkan level harga $3.000 dengan kokoh
Bagikan
Penulis: NewsBTC
2025/12/25 20:00
Pendiri ShapeShift menukar 1,635 ETH yang sebelumnya didepositkan di THORChain dengan BCH.
PANews melaporkan pada 25 Desember bahwa, menurut pemantauan Lookonchain, pendiri ShapeShift Erik Voorhees menyetorkan 1.635 ETH lagi (sekitar $4,81 juta
Bagikan
Penulis: PANews
2025/12/25 18:01
Ethereum Menunjukkan Pemulihan Kuat di Tengah Fluktuasi Saham AI
Postingan Ethereum Menunjukkan Pemulihan Kuat di Tengah Fluktuasi Saham AI muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Kunci: Stabilitas harga Ethereum Korelasi historis
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/25 16:19
Ethereum Hadapi Tekanan Saat BlackRock Pindahkan ETH $29 Juta, Hayes Kirim $2 Juta Ke Binance
Harga Ethereum naik sedikit dalam 24 jam terakhir untuk diperdagangkan pada $2.940,22 pada pukul 12:56 WIB, dengan [...]
Bagikan
Penulis: Insidebitcoins
2025/12/25 15:28
ETF spot Ethereum mencatat arus keluar bersih sebesar $52,7 juta kemarin, dengan hanya Grayscale Mini ETF yang mencatat arus masuk bersih.
PANews melaporkan pada 25 Desember bahwa, menurut data SoSoValue, pada 24 Desember (Waktu Bagian Timur), ETF spot Ethereum mencatat total arus keluar bersih sebesar $52,7049 juta
Bagikan
Penulis: PANews
2025/12/25 12:59
Paus Ethereum Mengakumulasi saat Harga Menguji Level Support Kunci
Paus Ethereum mengakumulasi ETH saat harga menguji level support kunci, memengaruhi dinamika pasar.Baca selengkapnya...
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/12/25 11:47
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030
Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU