Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Kraken Berencana Meluncurkan Pasar Prediksi pada 2026
Postingan Kraken Berencana Meluncurkan Pasar Prediksi pada 2026 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Peluncuran pasar prediksi Kraken yang direncanakan pada 2026. Fokus
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/25 09:49
Harga Ethereum turun saat whale membeli token senilai $1,67 miliar
Token Ethereum (ETH) turun ke level terendah $2.900, jauh lebih rendah dari rekor tertinggi tahun ini sebesar $4.960. Penurunan ini sejalan dengan kinerja industri secara keseluruhan
Penulis: Crypto.news
2025/12/25 02:00
BitMine Dan Trend Research Memimpin Lonjakan Pembelian Ethereum di Tengah Kelemahan Pasar
TLDR BitMine dan Trend Research membeli jutaan Ethereum meskipun pasar melemah. BitMine kini memegang lebih dari 4 juta ETH, menandakan kepercayaan kuat terhadap Ethereum
Penulis: Coincentral
2025/12/25 00:11
Langkah Mengejutkan: Trend Research Kini Memegang Lebih dari 580.000 Ethereum (ETH) dalam Akumulasi Masif
BitcoinWorld Langkah Mengejutkan: Trend Research Kini Memegang Lebih dari 580.000 Ethereum (ETH) dalam Akumulasi Masif Dalam langkah yang mengirimkan gelombang melalui cryptocurrency
Penulis: bitcoinworld
2025/12/25 00:10
Paus Ethereum Membeli Tambahan 40.975 ETH Membawa Total Menjadi $1,69 Miliar
Paus Ethereum membeli 40.975 ETH, membawa total menjadi $1,69 miliar, dengan $881,5 juta dipinjam dari Aave, menandakan strategi akumulasi berleveraj. Seorang paus Ethereum, yang dikenal sebagai
Penulis: LiveBitcoinNews
2025/12/24 20:30
Binance akan menghapus lima pasangan trading spot, termasuk BIO/FDUSD, pada tanggal 26 Desember.
PANews melaporkan pada 24 Desember bahwa, menurut pengumuman Binance, untuk meningkatkan kualitas perdagangan, Binance akan menghapus lima pasangan perdagangan spot—BIO/FDUSD, ENS
Penulis: PANews
2025/12/24 15:05
Trend Research Akan Menyebarkan $1 Miliar Lagi ke ETH, Mendesak Untuk Tidak Shorting karena Ethereum Menawarkan Peluang Bersejarah
Postingan Trend Research untuk Menempatkan $1B Lagi ke dalam ETH, Mendesak Agar Tidak Melakukan Shorting karena Ethereum Menawarkan Peluang Bersejarah muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/24 13:15
Yi Lihua Rencanakan Pendanaan $1 Miliar, Fokus pada ETH
Yi Lihua membahas pendanaan $1 miliar dan akumulasi ETH yang berkelanjutan. Peringatan terhadap shorting menyoroti potensi peluang bersejarah.Baca selengkapnya...
Penulis: Coinstats
2025/12/24 12:47
ETF Spot ETH AS Mengalami Arus Keluar Bersih $95,5 Juta
Postingan US Spot ETH ETFs Bleed $95.5M In Net Outflows muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pembalikan yang Mengkhawatirkan: US Spot ETH ETFs Kehilangan $95,5 Juta dalam Arus Keluar Bersih Skip
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/24 12:45
Paus Ethereum Mengakumulasi 40.974 ETH (~$121M) di Aave Setelah Penarikan dari Binance
Postingan Ethereum Whale Mengakumulasi 40.974 ETH (~$121M) di Aave Setelah Penarikan Binance muncul di BitcoinEthereumNews.com. Menurut pemantauan The Data Nerd
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/24 12:06
