Fasanara Capital Membeli dan Menyetor 6.569 ETH ke Morpho
Pembelian dan deposit baru-baru ini oleh Fasanara Capital sebesar 6.569 ETH ke Morpho menyoroti posisi strategis dalam ruang keuangan terdesentralisasi.
Penulis: coinlineup
2025/12/24 10:58
Harga Ethereum di Titik Balik saat Aliran Masuk ETF Mengimbangi Sinyal Chart Bearish
TLDR Dominasi ETH rebound mendekati 13%, level yang secara historis terkait dengan bottom siklus utama Breakdown head and shoulders menargetkan potensi penurunan menuju $2,400
Penulis: Coincentral
2025/12/24 08:36
Fasanara Capital Membeli 6.569 ETH dan Meminjam $13 Juta USDC untuk Lebih Banyak ETH
Fasanara Capital membeli 6.569 ETH dan meminjam $13M USDC melalui Morpho, menandakan meningkatnya kepercayaan institusional terhadap Ethereum dan DeFi. Fasanara Capital telah mengakuisisi
Penulis: LiveBitcoinNews
2025/12/24 07:30
Staking Ethereum Menghadapi Lonjakan Penarikan tetapi Menunjukkan Tanda-tanda Pertumbuhan Jangka Panjang
Postingan Ethereum Staking Menghadapi Lonjakan Penarikan namun Menunjukkan Tanda-tanda Pertumbuhan Jangka Panjang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Staking Ethereum telah mengalami peningkatan tajam mingguan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/24 06:49
Bitmine Kini Memiliki 3,37% Dari Seluruh Pasokan Ethereum: Akankah Harga Bereaksi?
Postingan Bitmine Kini Memiliki 3,37% Dari Seluruh Pasokan Ethereum: Akankah Harga Bereaksi? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum sekali lagi mencoba merebut kembali $
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/24 06:31
Langkah Strategis Cemerlang: Bitmine Membeli 6.678 ETH dalam Taruhan Berani Senilai $19,6 Juta pada Masa Depan Ethereum
BitcoinWorld Langkah Strategis Brilian: Bitmine Membeli 6.678 ETH dalam Taruhan Berani Senilai $19,6 Juta untuk Masa Depan Ethereum Dalam langkah yang menimbulkan gelombang di dunia crypto
Penulis: bitcoinworld
2025/12/24 00:55
Harga Ethereum Berjuang, Analis Top Memprediksi ETH Akan Rally Ke $5K
Postingan Ethereum Price Struggles, Top Analysts Predict ETH To Rally To $5K pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Ethereum, mata uang kripto terbesar kedua
Penulis: CoinPedia
2025/12/23 16:04
Pembalikan Mengejutkan: ETF ETH Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $84,59 Juta, Menghancurkan Tren Arus Keluar 7 Hari
BitcoinWorld Pembalikan Mengejutkan: ETF Spot ETH AS Mencatat Arus Masuk Bersih $84,59 Juta, Menghancurkan Tren Arus Keluar 7 Hari Dalam pembalikan mengejutkan yang menarik perhatian kripto
Penulis: Coinstats
2025/12/23 12:00
Simpanan Bitmine melampaui 4 juta ETH setelah pembelian senilai $40 juta terakhir
Haul Ether Bitmine kini melampaui 4 juta token senilai lebih dari $12 miliar setelah
Penulis: Coinstats
2025/12/23 10:14
Berita ETH: ETHZilla yang Didukung Peter Thiel Mengurangi Kepemilikan ETH Setelah Pelunasan Utang
Postingan Berita ETH: ETHZilla yang Didukung Peter Thiel Mengurangi Kepemilikan ETH Setelah Penebusan Utang muncul di BitcoinEthereumNews.com. ETHZilla menjual ETH senilai $74,5 juta
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/23 08:10
