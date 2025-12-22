Bursa
Pendiri Aave menginvestasikan lebih dari $5 juta untuk meningkatkan kepemilikannya di AAVE, menghasilkan kerugian di atas kertas sebesar $2,29 juta.
PANews melaporkan pada 23 Desember bahwa, menurut Onchain Lens, pendiri Aave Stani Kulechov membeli 32.660 token AAVE seharga 1.699 ETH (sekitar $5,15 juta
Penulis: PANews
2025/12/23 08:08
ETHZilla yang Didukung Peter Thiel Membuang ETH Senilai $74,5 Juta, Meninggalkan Strategi Perbendaharaan – Apa yang Salah?
ETHZilla yang didukung Peter Thiel telah mulai membongkar strategi yang pernah menempatkannya di antara pemegang korporat Ethereum (ETH) paling agresif, menjual $74,5 juta
Penulis: CryptoNews
2025/12/23 06:29
Staking Kripto adalah Langkah Investasi Cerdas untuk 2026, dan Bagaimana Funds Coin Menyederhanakan Penghasilan Pasif Melalui Pendapatan Harian
BitcoinWorld Staking Kripto adalah Langkah Investasi Cerdas untuk 2026, dan Bagaimana Funds Coin Menyederhanakan Penghasilan Pasif Melalui Pendapatan Harian Denver, CO – Staking kripto
Penulis: Coinstats
2025/12/23 05:11
Bitmine Immersion Melampaui 4 Juta ETH saat Kepemilikan Treasury Mencapai $13,2 Miliar
TLDR: Bitmine Immersion kini memegang 4,066 juta ETH, setara dengan sekitar 3,37% dari total pasokan Ethereum. Total kripto, uang tunai, dan investasi strategis mencapai $13.
Penulis: Blockonomi
2025/12/23 05:00
Prediksi Harga Ethereum: Harga ETH Kembali Merebut $3.040 saat Analis Menilai Resistensi $3.500 dan Potensi Kenaikan Bersyarat $7K
Ethereum mendapatkan momentum segar di atas $3.040 saat trader meninjau kembali target harga jangka panjang dan mengevaluasi ulang potensi breakout bullish di seluruh teknikal dan makro kunci
Penulis: Brave Newcoin
2025/12/23 04:00
ETH turun di bawah $3.000, turun 1,86% pada hari ini.
PANews melaporkan pada 23 Desember bahwa, menurut data pasar OKX, ETH baru saja turun di bawah $3.000 dan saat ini diperdagangkan pada harga $2.995,99 per koin, turun 1,86%
Penulis: PANews
2025/12/23 03:07
Bitmine milik Tom Lee meningkatkan kepemilikannya sebesar 13.412 ETH, senilai sekitar $40,61 juta.
PANews melaporkan pada 22 Desember bahwa, menurut pemantauan Lookonchain, Bitmine, yang dimiliki oleh Tom Lee, baru-baru ini membeli 13.412 ETH lagi, senilai sekitar $
Penulis: PANews
2025/12/22 15:08
Ethereum Bertahan di $3.000 saat Analis Menguraikan Struktur Harga 4 Tahun: Inilah Prospeknya
Pakar terkemuka mengatakan Ethereum menunjukkan kompresi multi-tahun, leverage yang menurun, dan sinyal likuiditas yang meningkat saat ETH diperdagangkan mendekati $3,000. Ethereum tetap menjadi fokus
Penulis: LiveBitcoinNews
2025/12/22 15:02
Konsolidasi Ethereum Menandakan Target $4.200 di Tengah Penurunan Open Interest 50%
Ethereum (ETH) telah mengalami konsolidasi sejak akhir November, membentuk segitiga kontraksi yang jelas. Area $2.990 saat ini bertindak sebagai titik pivot, sementara penolakan berulang
Penulis: Tronweekly
2025/12/22 14:30
Prediksi Harga Ethereum (ETH): Penjualan Massal Whale Ethereum Mencapai $360 Juta saat Guncangan Pasar Mendorong Harga Menuju Reli Oversold
Ethereum mengalami tekanan baru minggu ini karena penjualan besar-besaran oleh whale, leverage yang meningkat, dan guncangan pasar berulang menguji kepercayaan di seluruh pasar kripto yang lebih luas
Penulis: Brave Newcoin
2025/12/22 02:00
