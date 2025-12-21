Bursa
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Meskipun Mengalami Penurunan di 2025, Dominasi Stablecoin Ethereum dan Akumulasi Whale Menandakan Ketahanan
Postingan Despite 2025 Slump, Ethereum's Stablecoin Dominance and Whale Accumulation Signal Resilience muncul di BitcoinEthereumNews.com. Performa Ethereum 2025
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/22 04:31
Prediksi Harga Ethereum: Hayes Memindahkan $3 Juta saat ETH Kehilangan Momentum ke DeFi
Arthur Hayes memutar lebih dari $3 juta dari Ethereum ke token DeFi saat ETH mengalami konsolidasi, menandakan pergeseran yang didorong likuiditas menuju peluang kripto yang berfokus pada imbal hasil.
Penulis: Coinstats
2025/12/21 19:30
Paus Ethereum Huang Licheng Tingkatkan Posisi Long ETH dalam Pergerakan 6 Jam
Postingan Ethereum Whale Huang Licheng Meningkatkan Posisi Long ETH dalam Gerakan 6 Jam muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG News, 21 Desember, mengutip HyperInsight
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/21 18:22
ETH menembus $3.000, naik 0,78% pada hari ini.
PANews melaporkan pada 21 Desember bahwa, menurut data pasar OKX, ETH baru saja menembus $3.000 dan saat ini diperdagangkan pada harga $3.000,38 per koin, dengan harian
Penulis: PANews
2025/12/21 17:33
Whale Swing ETH 'pension-usdt.eth' Memegang 30.000 ETH Long Senilai $89,33 Juta Saat 16 dari 17 Transaksi Desember Menang
Postingan ETH Swing Whale 'pension-usdt.eth' Memegang 30.000 ETH Long Senilai $89,33 Juta saat 16 dari 17 Transaksi Desember Menang muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG News
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/21 16:31
Yayasan Ethereum Memprioritaskan Keamanan dengan Standar Enkripsi Baru
Postingan Ethereum Foundation Prioritaskan Keamanan dengan Standar Enkripsi Baru muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Ethereum Foundation merencanakan 128-bit
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/21 14:19
Arthur Hayes Menerima 137.000 Token Pendle Senilai $260K dari Flowdesk di Tengah Realokasi ETH-ke-DeFi, Laporan Nansen
Postingan Arthur Hayes Menerima 137.000 Token Pendle Senilai $260K dari Flowdesk di Tengah Realokasi ETH-ke-DeFi, Laporan Nansen muncul di BitcoinEthereumNews.com
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/21 12:34
Pemulihan Ethereum Menarik Transfer Whale, Menandakan Potensi Kehati-hatian ke Depan
Postingan Ethereum's Rebound Draws Whale Transfers, Signaling Potential Caution Ahead muncul di BitcoinEthereumNews.com. Rebound harga Ethereum ke sekitar $2,
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/21 08:22
Metrik Utama Ethereum Baru Saja Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa – Bisakah Harga Merebut Kembali $3.000?
Pasar derivatif Ethereum menunjukkan tanda-tanda pergeseran yang menentukan di balik layar, dan aksi harga akan segera kembali di atas level $3.000. Data on-chain
Penulis: NewsBTC
2025/12/21 06:30
Tekanan Jual Ethereum Meningkat saat Arthur Hayes Mengalihkan $2 Juta ke Token DeFi
Ethereum kembali menjadi sorotan, dengan salah satu trader terbesar memposisikan ulang posisinya. Dengan ETH melayang di dekat harga $3.000, Arthur Hayes telah
Penulis: Tronweekly
2025/12/21 05:06
