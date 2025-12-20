Bursa
Prakiraan internal Fundstrat untuk Bitcoin bearish, kontras dengan sikap bullish Tom Lee
Postingan Fundstrat internal Bitcoin forecast bearish, contrasting Tom Lee's bullish stance muncul di BitcoinEthereumNews.com. Fundstrat telah memperingatkan kliennya
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/21 00:06
ETF Ethereum Perpanjang Tren Arus Keluar saat BlackRock ETHA Menjual
Postingan Ethereum ETF Perpanjang Tren Arus Keluar saat BlackRock ETHA Menjual muncul di BitcoinEthereumNews.com. ETF spot Ethereum mencatat arus keluar bersih sebesar $75,89 juta
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/20 23:47
Analisis Harga Ethereum: Apakah ETH Siap untuk Pemulihan Berkelanjutan atau Penolakan Lain Menanti?
Ethereum tetap berada dalam fase korektif, dengan aksi harga terkini menunjukkan kompresi daripada ekspansi. Volatilitas telah menyempit, dan pasar saat ini
Penulis: CryptoPotato
2025/12/20 22:30
Dompet Ethereum Baru Melonjak saat Analis Memperhatikan Pergerakan Harga ETH yang Besar
Sementara itu, ETH terus berjuang di bawah $3.000.
Penulis: CryptoPotato
2025/12/20 22:04
Serangan Keracunan Alamat: Perampokan Kripto Mengejutkan Senilai $50 Juta
BitcoinWorld Serangan Address Poisoning: Perampokan Kripto Mengejutkan Senilai $50 Juta Bayangkan mengirim hampir $50 juta ke orang yang salah hanya dengan satu klik. Mimpi buruk ini
Penulis: Coinstats
2025/12/20 21:55
ETH Terkonsolidasi di Sekitar $3.000, Pergerakan Besar Akan Datang
Ethereum (ETH) saat ini berada dalam fase yang menarik, dengan harga bertahan tepat di bawah batas psikologis $3.000. Hari-hari mendatang akan menjadi sangat krusial
Penulis: Coinstats
2025/12/20 19:51
Arthur Hayes: Mengalihkan Dana dari ETH ke Proyek DeFi Berkualitas Tinggi
PANews melaporkan pada 20 Desember bahwa salah satu pendiri BitMEX, Arthur Hayes, menyatakan di platform X bahwa mereka sedang mengalihkan dana dari ETH ke proyek-proyek DeFi berkualitas tinggi,
Penulis: PANews
2025/12/20 16:32
Penjualan NFT Naik 12% Meski Harga Bitcoin, Ethereum Turun
Postingan NFT Sales Rise 12% Even as Bitcoin, Ethereum Prices Fall muncul di BitcoinEthereumNews.com. Menurut data CryptoSlam, volume penjualan NFT telah meningkat
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/20 15:05
Prediksi Harga ETH: Ethereum Membidik Pemulihan $3.400-$3.500 Meskipun Momentum Bearish – Outlook Q1 2026
Postingan ETH Price Prediction: Ethereum Eyes $3,400-$3,500 Recovery Despite Bearish Momentum – Q1 2026 Outlook muncul di BitcoinEthereumNews.com. Darius Baruo
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/20 11:29
Dompet ICO Ethereum Mentransfer 2.000 ETH Senilai $5,96 Juta Setelah Satu Dekade Tidak Aktif, Mengungkap ROI 9.616x
Postingan Dompet ICO Ethereum Mentransfer 2.000 ETH Senilai $5,96 Juta Setelah Tidak Aktif Selama Satu Dekade, Mengungkapkan ROI 9.616x muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG News,
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/20 11:15
