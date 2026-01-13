Bursa
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Mengapa Memegang ETH atau SHIB? BlockDAG Menawarkan Pengembalian 16,67x yang Dijamin pada 26 Januari!
Prapenjualan BlockDAG mendekati akhir di $0,003 dengan 3,2 miliar koin tersisa. Analis menargetkan harga $1 seiring meningkatnya adopsi. Temukan kripto terbaik untuk dibeli sekarang.
Penulis: coinlineup
2026/01/14 06:00
Ethereum Naik & Chainlink Tetap Kuat, Sementara Jendela Harga BlockDAG $0,003 hingga $0,05 Memicu Urgensi Nyata
Saat pasar mulai menghargai substansi daripada hype, fokus beralih ke proyek-proyek yang menunjukkan kekuatan mereka saat ini. Prediksi Ethereum saat ini
Penulis: Techbullion
2026/01/14 02:00
Jangan Sampai Ketinggalan! Trader ETH & BNB Berbondong-bondong ke Presale ZKP; Bisakah Ini Menjadi Kripto Selanjutnya yang Meledak di 2026?
Bandingkan prediksi harga Ethereum 2026 dan harga koin BNB dengan teknologi privasi ZKP. Lihat mengapa institusi memandang ZKP sebagai kripto berikutnya yang akan meledak di 2026. Don'
Penulis: CoinLive
2026/01/14 01:00
Analisis Harga Ethereum: Kemana ETH Akan Bergerak Selanjutnya saat Momentum Bullish Mendingin?
Ethereum masih terjebak dalam fase koreksi yang lebih luas, tetapi strukturnya tidak lagi bearish secara agresif. Aset ini bertahan di atas permintaan higher-timeframe kunci
Penulis: CryptoPotato
2026/01/13 22:49
Ethereum Menghadapi Risiko Infrastruktur Jika Nilai ETH Anjlok, Temuan Studi
Pertanyaan tersebut menjadi inti dari makalah terbaru yang diterbitkan oleh Bank of Italy, yang memperlakukan Ethereum sebagai […] The post Ethereum Menghadapi Risiko Infrastruktur Jika ETH
Penulis: Coindoo
2026/01/13 15:39
Tom Lee's BitMine Menambah 24.266 Ethereum Sebelum Batas Waktu Pemungutan Suara BMNR
BitMine milik Tom Lee menambah 24.266 Ethereum menjelang pemungutan suara BMNR, bertujuan untuk memperluas kepemilikannya dan mempertahankan dominasi Ethereum. BitMine, yang dipimpin oleh ketua Tom Lee,
Penulis: LiveBitcoinNews
2026/01/13 11:30
Skenario Kiamat Ethereum: Di Dalam Simulasi Krisis Bank Of Italy
Bank of Italy melakukan analisis teknis yang mengajukan pertanyaan mencolok: Apa yang terjadi jika Ethereum (ETH) jatuh ke nol dan tetap di sana? Bacaan Terkait: Memecoins
Penulis: Bitcoinist
2026/01/13 11:00
ETH turun di bawah $3.100, turun 0,98% pada hari ini.
PANews melaporkan pada 13 Januari bahwa, menurut data pasar OKX, ETH baru saja turun di bawah $3.100 dan saat ini diperdagangkan pada harga $3.099,84 per koin, turun 0,98% pada
Penulis: PANews
2026/01/13 10:44
Bisakah ETH akhirnya mencapai $3700? – Analisis ETH
Ethereum saat ini berada pada titik yang sangat menarik secara teknis dalam struktur pasar. Setelah penolakan sebelumnya di level tertinggi, harga telah kembali ke
Penulis: Coinstats
2026/01/13 06:46
Zero Knowledge Proof Memulai Giveaway Senilai $5 Juta, Sementara Sui & ETH Menunjukkan Pergerakan Naik yang Kuat
Lihat bagaimana Sui melonjak 30% & prediksi harga Ethereum tetap bullish. Pelajari mengapa giveaway $5M Zero Knowledge Proof menjadikannya kripto teratas untuk dibeli hari ini!
Penulis: CoinLive
2026/01/13 05:00
