Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Gubernur Federal Reserve Membantah Rumor Wawancara Ketua
Postingan Gubernur Federal Reserve Membantah Rumor Wawancara Ketua muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Rumor wawancara Waller untuk Ketua Fed dibantah
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/20 10:18
BitMine Menambah Perbendaharaan dengan Ethereum Senilai $300 Juta
Postingan BitMine Mengisi Kas dengan $300 Juta dalam Ethereum muncul di BitcoinEthereumNews.com. BitMine bertahan kuat pada Ethereum Ethereum menguji ulang $2.700 Dalam
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/20 07:25
Ethereum di Support Kritis $2.772; Penembusan Bisa Mendorong Level Berikutnya ke $2.489 dan $1.866
Postingan Ethereum di Support Kritis $2.772; Penembusan Bisa Mendorong Level Selanjutnya ke $2.489 dan $1.866 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Trader Ethereum sedang waspada
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/20 06:39
Ethereum Dapat Menandakan Rebound vs Nasdaq dengan Potensi Kenaikan 50-100%
Postingan Ethereum Mungkin Memberi Sinyal Rebound vs Nasdaq dengan Potensi Kenaikan 50-100% muncul di BitcoinEthereumNews.com. Rasio Ethereum terhadap Nasdaq telah mencapai titik terendah
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/20 05:18
Ethereum Menyusul Bitcoin dalam Adopsi On-Chain – Apakah ETH Naik Hari Ini?
i Pemberitahuan: Artikel ini berisi wawasan dari penulis independen dan berada di luar tanggung jawab editorial BitcoinMagazine.nl
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/12/20 05:17
Coinbase Mengajukan Gugatan Terhadap Tiga Negara Bagian Terkait Pasar
Postingan Coinbase Mengajukan Gugatan Terhadap Tiga Negara Bagian Terkait Pasar muncul di BitcoinEthereumNews.com. Coinbase mengajukan gugatan terhadap Michigan, Illinois, dan
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/20 03:48
Prediksi Harga Ethereum: Harga ETH Mempertahankan Zona Kunci $2,708–$2,808 saat Penembusan $3,500 Menjadi Fokus, $9,300 Dipandang sebagai Skenario Makro
Ethereum (ETH) menunjukkan kekuatan sementara di dekat support kritis, dengan bulls menargetkan breakout jangka pendek di atas $3.500, sementara proyeksi jangka panjang menunjukkan
Bagikan
Penulis: Brave Newcoin
2025/12/19 22:00
Prediksi Harga Ethereum: Bisakah Harga ETH Merebut Kembali $3.200 Sebelum Natal?
ETH telah naik hampir 4% dalam 24 jam terakhir karena pasar kripto bangkit kuat menyusul laporan inflasi positif di Amerika Serikat. Apakah ini menguntungkan
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/12/19 21:00
Transfer Besar-besaran 68.000 ETH Whale ke Binance: Apa Arti Pergerakan $201 Juta Ini bagi Pasar
BitcoinWorld Transfer Paus 68.000 ETH ke Binance: Apa Arti Pergerakan $201 Juta Ini bagi Pasar Pasar cryptocurrency baru saja menyaksikan pergerakan besar
Bagikan
Penulis: bitcoinworld
2025/12/19 19:40
Harga Ethereum (ETH): Apakah Sudah di Titik Terendah atau Akan Turun Lebih Dalam Lagi?
TLDR Ethereum diperdagangkan mendekati $3.000 setelah penurunan intraday 4% dan sedang menguji level support kunci di sekitar $2.900 hingga $2.775. Peningkatan gas limit yang direncanakan dari 60 juta
Bagikan
Penulis: Coincentral
2025/12/19 15:41
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030
Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU