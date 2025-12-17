Bursa
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Huang Licheng menambah posisi long ETH sebanyak 1.000 koin dibandingkan pagi hari, mengakibatkan kerugian sekitar $13.900 pagi ini.
PANews melaporkan pada 19 Desember bahwa, menurut data Hyperbot, posisi long ETH milik Huang Licheng mengalami beberapa kali penambahan dan pengurangan pagi ini.
Bagikan
Penulis: PANews
2025/12/19 11:55
Ethereum Tidak Aktif Selama 9 Tahun Milik Whale Ditukar dengan Bitcoin Cash
Postingan Whale's 9-Year Dormant Ethereum Swapped for Bitcoin Cash muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting: Alamat whale menukar Ethereum dengan Bitcoin Cash
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/19 08:13
Bisakah Ethereum Mempertahankan Zona Permintaan Kunci $2.8K–$3.0K-nya?
TLDR: Ethereum berada di $2,8K–$3,0K, zona permintaan kritis untuk potensi higher lows. Pasokan exchange mencapai level terendah sejak 2016, mengurangi tekanan jual dan menandakan
Bagikan
Penulis: Blockonomi
2025/12/19 06:55
Prediksi Harga Ethereum(ETH): Pola Falling Wedge Menandakan Breakout $4,4K
TLDR Harga Ethereum mempertahankan support kunci $2,800–$2,845 setelah koreksi tajam Pembersihan likuidasi mengurangi leverage, menandakan reset sentimen Pola falling wedge
Bagikan
Penulis: Coincentral
2025/12/19 05:24
Ethereum (ETH) Jatuh? Level Kunci yang Bisa Memicu Kejatuhan Bebas
Ethereum diperdagangkan mendekati $2.800 setelah penurunan 12% mingguan, dengan analis memperingatkan potensi penurunan lebih lanjut karena level support kunci terus tertembus.
Bagikan
Penulis: CryptoPotato
2025/12/19 02:39
Dompet Ethereum yang Terhubung dengan Erik Voorhees Bertukar ke Bitcoin Cash Setelah Sembilan Tahun
TLDR Erik Voorhees menjual 4.619 ETH dari dompet yang tidak aktif, senilai $13,42 juta. Dana tersebut dikonversi menjadi 24.950 Bitcoin Cash (BCH). Dompet Ethereum
Bagikan
Penulis: Coincentral
2025/12/19 01:05
BitMine Bidik Kepemilikan 5% Ethereum dengan Strategi Kripto Bernilai Miliaran Dolar
BitMine menargetkan kepemilikan 5% Ethereum dengan strategi bernilai miliaran dolar. Pelajari bagaimana rencananya untuk memperluas kepemilikan ETH-nya.
Bagikan
Penulis: Crypto Breaking News
2025/12/18 17:58
BitMine Berbelanja Saat Ethereum Turun: Pembelian $140 Juta Terdeteksi On-Chain
Dua transaksi Ethereum besar-besaran baru saja mengalir keluar dari FalconX, dengan Lookonchain mengaitkannya dengan perusahaan treasury ETH BitMine. BitMine Telah Menerima 48.049
Bagikan
Penulis: Bitcoinist
2025/12/18 14:00
Harga Ethereum Terus Turun—Di Mana Support Berikutnya?
Harga Ethereum gagal bertahan di atas $3.000 dan turun lebih lanjut. ETH saat ini sedang berkonsolidasi dan mungkin akan segera memulai gelombang pemulihan jika menembus $2.880. Ethereum
Bagikan
Penulis: NewsBTC
2025/12/18 11:18
Bank of Japan Mengantisipasi Kenaikan Suku Bunga Menandakan Pergeseran Pasar
Postingan Bank of Japan Anticipated Rate Hike Signals Market Shifts muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Keputusan suku bunga Bank of Japan yang akan datang mempengaruhi
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/17 11:48
