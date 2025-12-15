Bursa
Saham BMNR berisiko karena harga Ethereum membentuk pola yang mengkhawatirkan
Postingan BMNR stock berisiko karena harga Ethereum membentuk pola mengkhawatirkan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga saham BNMR mundur untuk hari ketiga berturut-turut
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/17 05:08
Harga Ethereum (ETH): Sinyal Elliott Wave pada Potensi Reli Gelombang 3
TLDR Ethereum diperdagangkan mendekati $3.089, turun 1,2% dalam 24 jam, dengan risiko menguji kembali support $3.000 kecuali menembus di atas resistance $3.400 Level support $3.020
Penulis: Coincentral
2025/12/15 15:50
Seorang paus membuka posisi ETH baru dengan leverage 8x, senilai $17 juta.
PANews melaporkan pada 15 Desember bahwa, menurut data Onchain Lens, seorang whale yang menutup posisi long ETH-nya dengan leverage 7x kemarin dan kehilangan $3,34 juta
Penulis: PANews
2025/12/15 15:19
Analisis Harga Ethereum: ETH Masih Rentan Terhadap Penurunan Di Bawah $3K Karena Momentum Bearish Berlanjut
Ethereum tetap terkunci dalam fase koreksi, dengan harga yang berjuang untuk merebut kembali level resistensi kunci meskipun ada upaya pemulihan baru-baru ini. Sementara momentum penurunan
Penulis: CryptoPotato
2025/12/15 14:56
Harga Ethereum mengincar kenaikan 15% saat pola inverse H&S raksasa mulai terbentuk
Harga Ethereum mungkin siap untuk kenaikan signifikan karena membentuk pola pembalikan bullish, seiring dengan kembalinya arus masuk ke ETF spot Ethereum setelah seminggu mengalami penurunan.
Penulis: Crypto.news
2025/12/15 14:43
ETH, SOL, ADA Merosot saat Bitcoin Mengalami Pengambilan Keuntungan Akhir Tahun
Penulis: Coindesk
2025/12/15 13:51
Ether.fi memperkenalkan program cashback ETHmas 10%
Dalam postingan ini: Ether.fi pada hari Jumat mengumumkan program cashback Ethereum yang disebut promosi 10 Days of ETHmas, di mana pengguna dapat memperoleh cashback hingga 4% dalam ETH. The
Penulis: Cryptopolitan
2025/12/15 13:32
Ethereum Turun Di Bawah $3.200 saat Trader Mengawasi Support $3.000 dengan Seksama
Harga Ethereum telah merosot setelah gagal mempertahankan momentum di atas $3.180, menempatkan fokus baru pada zona dukungan $3.000 saat para peserta pasar menilai
Penulis: Coinstats
2025/12/15 11:58
Vitalik menjual beberapa token, termasuk UNI, sekitar 5 jam yang lalu, dengan nilai sekitar $16.800 USDC.
PANews melaporkan pada 15 Desember bahwa data on-chain menunjukkan alamat vitalik.eth menjual 1.400 UNI (senilai sekitar $7.480), 10.000 KNC (senilai sekitar
Penulis: PANews
2025/12/15 09:14
Paus Ethereum Melanjutkan Akumulasi setelah $119M ETH Ditarik Dari Binance Setelah Meminjam $85M USDT di Aave
Postingan Ethereum Whale Resumes Accumulation as $119M ETH Withdrawn From Binance After $85M USDT Borrow on Aave muncul di BitcoinEthereumNews.com. Menurut
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/15 09:08
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030
Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU