ETH menembus $3100, naik 0,53% dalam sehari.
PANews melaporkan pada 15 Desember bahwa, menurut data pasar OKX, ETH baru saja menembus $3100 dan saat ini diperdagangkan pada harga $3100,99 per koin, peningkatan harian
Penulis: PANews
2025/12/15 09:38
Vitalik Buterin Menjual 1.400 UNI Seharga 16.796 USDC, Juga Memindahkan 10.000 KNC dan 400 Triliun DINU
Postingan Vitalik Buterin Menjual 1.400 UNI seharga 16.796 USDC, Juga Memindahkan 10.000 KNC dan 400 Triliun DINU muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG News, mengutip
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/15 09:32
Paus Ethereum Huang Licheng Memegang 2.515,2 ETH Long dengan Leverage 25x dengan Kerugian Belum Terealisasi $330K dan Harga Likuidasi $3.025,32
Postingan Ethereum Whale Huang Licheng Memegang 2.515,2 ETH Long dengan Leverage 25x dengan Kerugian Belum Terealisasi $330K dan Harga Likuidasi $3.025,32 muncul di BitcoinEthereumNews
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/15 08:44
Otoritas Hong Kong Mengeluarkan Peringatan tentang Platform Stablecoin Tanpa Lisensi
Postingan Hong Kong Authority Issues Warning on Unlicensed Stablecoin Platform muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: HKMA menyangkal hubungan dengan stablecoin
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/15 07:21
Harga Ethereum Bergerak Di Bawah $3100, ETH Berjuang Sementara Mengincar Target Kunci $3400
Ethereum saat ini menunjukkan beberapa tanda kekuatan yang melemah saat mencoba menembus level resistensi tertentu. Beberapa analis percaya bahwa sampai Ethereum mampu memulihkan
Penulis: Tronweekly
2025/12/15 07:00
Prediksi Harga Ethereum (ETH): Ethereum Menghadapi Pengujian Ulang $3.000 Menjelang Potensi Breakout Gelombang 3
Postingan Prediksi Harga Ethereum (ETH): Ethereum Menghadapi Pengujian Ulang $3.000 Menjelang Potensi Breakout Gelombang 3 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum (ETH) terus
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/15 04:32
Paus Ethereum Mengalami Kerugian $3,34 Juta pada Posisi Leverage 7x
Postingan Ethereum Whale Mengalami Kerugian $3,34 Juta pada Posisi Leverage 7x muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Kerugian $3,34 juta whale pada Ethereum tertangkap
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/15 04:21
Harga Ethereum Mungkin Diam-diam Mendekati Terobosan, Inilah Alasannya
Aksi harga Ethereum terlihat tenang, tetapi seluruh formasi perlahan berubah menjadi bullish. Selama 24 jam terakhir, ETH diperdagangkan hampir datar, sementara tujuh hari terakhir
Penulis: Coinstats
2025/12/15 02:30
BitMine Mengakumulasi Hampir 4% dari Pasokan Ethereum
Postingan BitMine Mengakumulasi Hampir 4% dari Pasokan Ethereum muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: BitMine telah memperoleh hampir 4% dari pasokan Ethereum.
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/15 02:18
Ethereum (ETH) Mungkin Memberikan Pengembalian Moderat dalam Gelombang Besar Berikutnya, Tetapi Kripto Ini Mungkin Meledak 12.000%
Postingan Ethereum (ETH) Mungkin Memberikan Pengembalian Moderat di Gelombang Besar Berikutnya, Tetapi Kripto Ini Mungkin Meledak 12.000% muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/15 01:28
