Apakah Ethereum Diam-diam Menyelesaikan Fase Wyckoff Menjelang Potensi Breakout $10K?
Postingan Apakah Ethereum Diam-diam Menyelesaikan Fase Wyckoff Menjelang Potensi Breakout $10K? muncul di BitcoinEthereumNews.com. TLDR Rentang multi-tahun Ethereum
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/14 14:04
Minggu ini, volume transaksi NFT turun 10% menjadi $66,71 juta, sementara jumlah pembeli menurun lebih dari 66%.
PANews melaporkan pada 14 Desember bahwa, menurut Crypto.news, data CryptoSlam menunjukkan bahwa volume transaksi pasar NFT turun 10,18% menjadi $66,71 juta pada
Bagikan
Penulis: PANews
2025/12/14 13:57
Paus Ethereum Huang Lizheng Bertaruh 25x pada ETH Long, Mencapai $12,2 Juta dalam Kurang dari Satu Jam
Postingan Ethereum Whale Huang Lizheng Bertaruh 25x pada ETH Long, Mencapai $12,2M dalam Kurang dari Satu Jam muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG News melaporkan, mengutip
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/14 12:26
Postmortem Mainnet Fusaka Ethereum Prysm: Jendela 42 Epoch Menunjukkan 18,5% Attestasi yang Terlewat dan 382 ETH Hilang dalam Rewards Validator
Postingan Ethereum Prysm Fusaka Mainnet Postmortem: Jendela 42 Epoch Menunjukkan 18,5% Attestasi yang Terlewat dan 382 ETH Hilang dalam Rewards Validator muncul di BitcoinEthereumNews
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/14 12:23
Kripto Mana yang Akan Meledak pada 2025? Apeing Coin dan 5 Permata Tersembunyi Siap Meroket
Apakah Anda siap untuk mengungkap kripto mana yang akan meledak pada 2025? Pasar sedang ramai dengan peluang, dan koin seperti Apeing Coin (APEING), Ethereum (ETH), Avalanche
Bagikan
Penulis: Techbullion
2025/12/14 10:00
Ribbon Finance Menghadapi Kerugian Kontrak Pintar Sebesar $2,7 Juta
Postingan Ribbon Finance Menghadapi Kerugian Kontrak Pintar Sebesar $2,7 Juta muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Aevo menyatakan kerentanan dalam kontrak pintar vault Ribbon
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/14 09:35
Ethereum: Dompet Baru Menarik 23.637 ETH dari Kraken Senilai $73,4 Juta, Diduga Terkait dengan BitMine
Postingan Ethereum: Dompet Baru Menarik 23.637 ETH dari Kraken Senilai $73,4 Juta, Diduga Terkait dengan BitMine muncul di BitcoinEthereumNews.com. Menurut
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/14 09:11
Seorang whale menukarkan 502,8 bitcoins menjadi 14.500 ETH dalam waktu 20 jam.
PANews melaporkan pada 14 Desember bahwa, menurut pemantauan Lookonchain, dalam 20 jam terakhir, paus 0x9F61 menukar 502,8 bitcoin dengan 14.500 ETH (senilai $45
Bagikan
Penulis: PANews
2025/12/14 09:03
Dompet baru, yang diduga milik BitMine, menarik 23.637 ETH, senilai $73,4 juta, dari Kraken.
PANews melaporkan pada 14 Desember bahwa, menurut pemantauan Onchain Lens, dompet yang baru dibuat menarik 23.637 ETH dari Kraken, senilai $73,4 juta. Dompet ini
Bagikan
Penulis: PANews
2025/12/14 08:25
Keserakahan vs. ketakutan pada $3K: Di dalam momen penentu Ethereum
Postingan Keserakahan vs. ketakutan pada $3K: Di dalam momen penentu Ethereum muncul di BitcoinEthereumNews.com. Jurnalis Diposting: 14 Desember 2025 Pasar berada pada
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/14 07:05
