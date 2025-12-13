Bursa
ETH turun di bawah $3.100, turun 0,33% pada hari ini.
PANews melaporkan pada 14 Desember bahwa, menurut data pasar OKX, ETH baru saja turun di bawah $3100 dan saat ini diperdagangkan pada harga $3099,55 per koin, turun 0,33% pada
Penulis: PANews
2025/12/14 05:13
Bersiap: Apeing Presale Kripto Mendatang Menawarkan Akses Awal ke 9 Koin Menjanjikan
Whitelist Apeing Coin sudah aktif! Jelajahi ETH, SOL, TRX, XRP, WLF, XLM, APRZ, dan DOT. Apeing menyala sebagai presale kripto yang akan datang; amankan hadiah tahap awal sekarang.
Penulis: Blockchainreporter
2025/12/14 04:45
Prediksi Harga Ethereum: Akumulasi Whale dan Arus Masuk ETF Memperkuat Kasus Bullish—Bisakah Harga ETH Tembus Menuju $3.600–$4.700?
Postingan Prediksi Harga Ethereum: Akumulasi Whale dan Arus Masuk ETF Memperkuat Kasus Bullish—Bisakah Harga ETH Tembus Menuju $3.600–$4.700? muncul di BitcoinEthereumNews
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/14 03:23
Ethereum Mengusulkan ERC-8092 untuk Meningkatkan Privasi dan Mempercepat Adopsi Web3
Postingan Ethereum Mengusulkan ERC-8092 untuk Meningkatkan Privasi dan Mempercepat Adopsi Web3 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Komunitas Ethereum sedang mengeksplorasi sebuah baru
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/14 02:00
Harga Ethereum Jatuh ke $2.500? Waspadai Tren Teknis Ini
Postingan Ethereum Price Crash to $2,500? Lookout For This Technical Trend muncul di BitcoinEthereumNews.com. Wawasan Utama Harga Ethereum telah kehilangan lebih dari 4%
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/14 01:31
ETH & BCH Kehilangan Arah Sementara Lelang Adil Anti-Whale dari Zero Knowledge Proof Menjadi Obsesi Baru Pasar!
Postingan ETH & BCH Kehilangan Arah Sementara Lelang Adil Anti-Whale dari Zero Knowledge Proof Menjadi Obsesi Baru Pasar! muncul di BitcoinEthereumNews.com.
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/14 01:04
Ethereum (ETH) Mengincar Pola Breakout Saat Smart Money Mengidentifikasi Token $0.035 Ini Di Antara Kripto Terbaik untuk Diinvestasikan
Ethereum telah berusaha untuk menemukan beberapa bentuk stabilitas di pasar yang telah berada dalam periode konsolidasi tetapi sekarang tampaknya menunjukkan tanda-tanda potensi
Penulis: Cryptopolitan
2025/12/13 23:00
Harga Ethereum stagnan di $3K saat ETH ETF mencatat outflow sebesar $19,4M
ETF spot Ethereum mencatat arus keluar bersih sebesar $19,41 juta pada 12 Desember saat harga ETH stagnan di sekitar level $3.000. ETHA milik BlackRock menarik $23,25 juta
Penulis: Crypto.news
2025/12/13 22:30
Tom Lee Mendesak Investor Ethereum untuk Mempertahankan $ETH di Tengah Akumulasi Institusional yang Agresif
Postingan Tom Lee Mendesak Investor Ethereum untuk Mempertahankan $ETH di Tengah Akumulasi Institusional yang Agresif muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum ($ETH) sedang menyaksikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/13 22:17
Arus Keluar Bersih CEX Ethereum Mencapai 69.300 ETH dalam 24 Jam, Coinbase Pro Memimpin Arus Keluar dengan 72.900 ETH
Postingan Ethereum Net CEX Outflow Mencapai 69.300 ETH dalam 24 Jam, Coinbase Pro Memimpin Arus Keluar dengan 72.900 ETH muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dalam terbaru
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/13 21:36
