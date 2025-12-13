Bursa
Sebuah alamat yang baru dibuat menarik 1,614 ETH dari CEX tiga jam yang lalu, senilai $5,03 juta.
PANews melaporkan pada 13 Desember bahwa, menurut analis on-chain Ai Yi, alamat baru 0x1f1...E0336 mungkin sedang mengakumulasi ETH. Tiga jam yang lalu, alamat ini menarik
Bagikan
Penulis: PANews
2025/12/13 20:54
Harga Ethereum tetap di atas $3K tetapi risiko penurunan masih ada
Ethereum telah bertahan dengan baik di atas batas psikologis $3.000 dalam beberapa hari terakhir. Meskipun mengalami penurunan harga hampir 4% dalam 24 jam terakhir
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/12/13 20:16
Prospek Harga Ethereum: Bisakah ETH Anjlok Menuju $2.400 Selanjutnya?
Ethereum (ETH) naik sedikit lebih dari 1% dalam seminggu terakhir, menandakan pemulihan yang hati-hati. Sementara pasar kripto yang lebih luas bergerak lebih tinggi, ETH masih tertinggal. Bulanannya
Bagikan
Penulis: Tronweekly
2025/12/13 18:10
Yayasan 0G mengungkapkan bahwa kontrak rewardnya diserang pada 11 Desember, mengakibatkan pencurian sekitar 520.000 token 0G.
PANews melaporkan pada 13 Desember bahwa Yayasan 0G menyatakan di platform X bahwa serangan yang ditargetkan pada 11 Desember mengakibatkan terkomprominya rewards
Bagikan
Penulis: PANews
2025/12/13 18:08
ETH menembus $3100, dengan kenaikan harian sebesar 1,05%.
PANews melaporkan pada 13 Desember bahwa, menurut data pasar OKX, ETH baru saja menembus $3.100 dan saat ini diperdagangkan pada harga $3.103,41 per koin, peningkatan harian
Bagikan
Penulis: PANews
2025/12/13 16:15
Harga Ethereum (ETH): Hayes Memperkirakan Target $20.000 seiring Percepatan Adopsi Institusional
TLDR Arthur Hayes memprediksi Ethereum bisa mencapai $20.000 menjelang pemilihan presiden AS berikutnya, mengatakan 50 ETH akan menjadikan seseorang jutawan. Hayes percaya institusi
Bagikan
Penulis: Coincentral
2025/12/13 16:10
Maji Mengalami Kerugian $720k Setelah Likuidasi ETH
Likuidasi paus Ethereum Maji menunjukkan risiko leverage tinggi di tengah volatilitas pasar, kehilangan $720.000 yang signifikan.
Bagikan
Penulis: coinlineup
2025/12/13 14:59
Pengaturan ETH Seperti Emas: Akankah Sejarah Terulang?
Postingan ETH's Gold-Like Setup: Will History Repeat? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ether bergerak naik sejak November, meskipun ditolak pada level utama
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/13 14:35
Taruhan Berani Bitmine: Pembelian Ethereum Senilai $46 Juta Menandakan Keyakinan Tak Tergoyahkan
BitcoinWorld Taruhan Berani Bitmine: Pembelian Ethereum Senilai $46 Juta yang Masif Menandakan Keyakinan Tak Tergoyahkan Dalam langkah yang telah menimbulkan riak di dunia cryptocurrency
Bagikan
Penulis: bitcoinworld
2025/12/13 14:00
Dompet Ethereum Menerima 14.959 ETH dari BitGo Senilai $48,42 Juta; Diduga Milik BitMine
Postingan Dompet Ethereum Menerima 14.959 ETH dari BitGo Senilai $48,42 Juta; Diduga Milik BitMine muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG News, pada Desember
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/13 12:33
