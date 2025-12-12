Bursa
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Harga Ethereum Naik 260% Terakhir Kali ETH Serendah Ini
Postingan Ethereum Price Rallied 260% the Last Time ETH Was This Low muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ether (ETH) diperdagangkan mendekati level yang sebelumnya
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/13 12:44
Trader Ethereum Melakukan Penjualan Panik Bertahap di Titik Terendah: Melikuidasi 3296 ETH Senilai $10,3 Juta dan Merealisasikan Keuntungan $292 Ribu
Postingan Pedagang Ethereum Melakukan Penjualan Panik Bertahap di Titik Terendah: Melikuidasi 3296 ETH Senilai $10,3 Juta dan Merealisasikan Keuntungan $292 Ribu muncul di BitcoinEthereumNews.com. Seperti dilaporkan
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/13 12:36
Sebuah alamat panik dan menjual 3.296 ETH, merealisasikan keuntungan sebesar $292.000.
PANews melaporkan pada 13 Desember bahwa, menurut analis on-chain Ai Yi, alamat 0x074…9B748 panik menjual 3.296 ETH (sekitar $10,3 juta) pada saat sementara
Bagikan
Penulis: PANews
2025/12/13 11:35
Ethereum Bisa Reli karena Kekuatan Russell 2000 dan Pembelian Institusional
Postingan Ethereum Bisa Reli karena Kekuatan Russell 2000 dan Pembelian Institusional muncul di BitcoinEthereumNews.com. Prospek harga Ethereum tetap bullish di
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/13 10:15
Posisi long ETH milik Machi dilikuidasi pada jam-jam awal pagi, mengakibatkan kerugian sebesar $20,62 juta sejak crash pada 11 Oktober.
PANews melaporkan pada 13 Desember bahwa, menurut analis on-chain Yu Jin, posisi long ETH milik Maji (Huang Licheng) dilikuidasi selama pergerakan harga semalam
Bagikan
Penulis: PANews
2025/12/13 09:40
Prediksi Pasar Kripto: Mesin XRP Cukup Panas untuk Reli, Ethereum (ETH): Satu Upaya Lonjakan Harga Lagi, Shiba Inu (SHIB) Tidak Ingin Berhenti di $0,000008
Postingan Prediksi Pasar Kripto: Mesin XRP Cukup Panas untuk Reli, Ethereum (ETH): Satu Upaya Lonjakan Harga Lagi, Shiba Inu (SHIB) Tidak Ingin Berhenti
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/13 08:26
Likuidasi Ethereum (ETH) Melonjak: $184 Juta dalam 1 Jam, $395 Juta dalam 24 Jam, Terbesar $5,68 Juta di Hyperliquid (ETH-USD)
Postingan Ethereum (ETH) Liquidations Jump: $184M dalam 1 Jam, $395M dalam 24 Jam, Terbesar $5.68M di Hyperliquid (ETH-USD) muncul di BitcoinEthereumNews.com. COINOTAG
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/13 06:30
Peningkatan DEX Asli Solana dan Debut Patung Bitcoin di Tengah Volatilitas Kripto Pasca-Pemotongan Fed
Postingan Solana's Native DEX Boost and Bitcoin Statue Debut Amid Crypto Volatility Post-Fed Cut muncul di BitcoinEthereumNews.com. Perdagangan DEX native Solana
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/13 06:06
Mengapa Trader SOL, BNB, ETH Berpengalaman Meneliti L.xyz Sementara Pasar yang Lebih Luas Mengawasi Bitcoin
Bitcoin terus mendominasi narasi pasar. Pergerakan harganya menentukan nada untuk selera risiko, arus likuiditas, dan sentimen keseluruhan di seluruh kripto.
Bagikan
Penulis: Cryptodaily
2025/12/13 05:33
Harga Solana Naik 5% Saat Hex Trust Membawa wXRP Ke SOL Dan Anthony Scaramucci Mengatakan SOL Mungkin Melampaui ETH
Pasar kripto sedang mengalami musim bearish lagi, menyebabkan gejolak besar di sektor web3 dan berdampak negatif pada pertumbuhan banyak proyek terdesentralisasi
Bagikan
Penulis: Insidebitcoins
2025/12/12 21:05
