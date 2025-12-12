Harga Solana Naik 5% Saat Hex Trust Membawa wXRP Ke SOL Dan Anthony Scaramucci Mengatakan SOL Mungkin Melampaui ETH

Pasar kripto sedang mengalami musim bearish lagi, menyebabkan gejolak besar di sektor web3 dan berdampak negatif pada pertumbuhan banyak proyek terdesentralisasi