Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Prediksi Harga Ethereum: Evening Doji Star Memicu Ketakutan Bearish—Apakah Harga ETH Akan Kembali ke $3.000?
Ethereum memasuki fase yang menentukan karena momentum yang melemah, volatilitas yang meningkat, dan sinyal bearish yang muncul mengancam untuk menarik aset terbesar kedua di pasar
Bagikan
Penulis: Brave Newcoin
2025/12/13 03:29
Peningkatan ekosistem Ripple: XRP lintas rantai ke SOL dan ETH, LeanHash meluncurkan kontrak XRP, ETH dan SOL untuk membantu memperluas pasar
XRP berekspansi ke Solana dan Ethereum saat LeanHash meluncurkan kontrak daya komputasi baru untuk XRP, ETH, dan SOL. Dengan percepatan pengembangan teknologi lintas rantai
Bagikan
Penulis: Crypto.news
2025/12/13 01:36
Arthur Hayes memprediksi bahwa Ethereum dapat naik hingga $20.000
Analis Arthur Hayes telah membuat prediksi berani untuk Ethereum (ETH). Dalam wawancara baru-baru ini, dia menyatakan bahwa Ethereum akan menjadi dominan dalam keuangan
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/12/13 01:16
Lelang Presale Langsung Zero Knowledge Proof Memberikan Hadiah Besar! Harga ETH Turun & Aave Menghadapi Tekanan Jual yang Kuat
Tren pasar terbaru menunjukkan bahwa harga Ethereum sedang meluncur menuju $2.800 setelah lonjakan dalam open interest telah mendorong banyak pemegang ke dalam mode tunggu dan lihat. Pada
Bagikan
Penulis: Blockonomi
2025/12/13 01:00
Bitcoin Jatuh $3K dalam Hitungan Menit saat Likuidasi Meledak Lagi pada Hari Jumat
ETH turun hampir 4,5% dalam satu jam terakhir saja.
Bagikan
Penulis: CryptoPotato
2025/12/13 00:33
"Maji" dilikuidasi lagi di tengah penurunan tajam, mengakibatkan kerugian sekitar $720.000.
PANews melaporkan pada 12 Desember bahwa, menurut Ai Yi, trader long ETH "Maji" kembali dilikuidasi selama penurunan tajam, dengan total 6.489 ETH dilikuidasi
Bagikan
Penulis: PANews
2025/12/12 23:59
Perkiraan Harga Ethereum untuk 12 Des: ETH Perlu Tetap Di Atas Level SMA Ini
Ethereum harus tetap di atas level SMA kunci untuk mempertahankan momentum bullish, dengan arus futures campuran menunjukkan volatilitas. Ethereum (ETH) telah mengalami kenaikan 1,2%
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/12/12 23:35
ETH turun di bawah $3200, dengan kenaikan harian sebesar 0,61%.
PANews melaporkan pada 12 Desember bahwa, menurut data pasar OKX, ETH baru saja turun di bawah $3.200 dan saat ini diperdagangkan pada harga $3.198,55 per koin, peningkatan harian
Bagikan
Penulis: PANews
2025/12/12 23:16
Analisis Harga Kripto 12 Desember: ETH, XRP, ADA, BNB, dan HYPE
Jumat ini, kami mengkaji Ethereum, Ripple, Cardano, Binance Coin, dan Hyperliquid secara lebih detail. Ethereum (ETH) Minggu ini, Ethereum bertahan dengan baik di atas $3.000 dan
Bagikan
Penulis: CryptoPotato
2025/12/12 22:21
Bisakah MUTM Menjadi ETH Berikutnya? Kripto Yang Akan Meledak di Bull Run Berikutnya
Mutuum Finance (MUTM) memasuki pasar pada saat ketika banyak investor menginginkan terobosan besar berikutnya.
Bagikan
Penulis: Cryptodaily
2025/12/12 22:06
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030
Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU